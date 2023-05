Kommentar

Får altfor lett spill

Zaineb Al-Samarai seiler opp som favoritt til å vinne presidentvalget i Norges idrettsforbund

Hvor lett skal det være mulig å skli inn i et tungt verv? Det er på tide at også Zaineb Al-Samarai får noen kritiske spørsmål.

Det er noe småsnodig over maktkampen som pågår i norsk idrett inn mot presidentvalget i juni.

Mens den ene kandidaten står i daglig støy, er det nesten helt stille rundt den andre. Det siste er ikke særlig heldig for norsk idrett.

Dersom Zaineb Al-Samarai skal overta det øverste tillitsvervet - og alt tyder på at nettopp det kommer til å skje - bør jo det baseres på noe mer enn misnøye med motkandidaten.

Derfor er det på høy tid at også substansen i hennes kandidatur settes under lupen, slik at offentligheten får en ordentlig mulighet til å bli kjent med hva hun kan bringe til bordet.

Zaineb Al-Samarai er trolig snart i mål som ny idrettspresident.

Så langt har det vært lite oppmerksomhet om innholdet i Al-Samarais valgkamp, utover at hun fronter sin egen bakgrunn fra Holmlia hardt og at hun i likhet med mange andre har kampen mot økonomiske barrierer som fanesak.

Nå har hun skrevet en kronikk der hun omtaler hva hun mener er viktigst for idretten. Det er vel og bra at hun omsider kommer på banen.

Det er flere interessante tanker i teksten, og både anlegg, frafall, rammevilkår og forenkling for idrettslagene er åpenbart viktig for idretten.

Samtidig er dette emner som få - om noen - i idrettsbevegelsen vil være uenig i at det må jobbes med.

Når det gjelder mer betente temaer, er vi fortsatt ikke spesielt kloke på hvor Al-Samarai står i den idrettspolitiske debatten. Det er skuffende at hun, både i NRK-studio og i kronikken hun nå har skrevet, velger å hoppe bukk over temaer som skiller.

Hvorfor Zaineb Al-Samarai ikke er blitt utfordret hardere blir et stadig mer presserende spørsmål.

Både innad i idretten og i pressen er det på overtid at perspektivet på presidentkampen utvides litt. Det er godt etablert at mange vil bli kvitt Kjøll, men også alternativet som er lansert bør analyseres.

Kontrasten mellom hvor lett Al-Samarai har sluppet fra det og hvor mye negativ oppmerksomhet det er rundt den sittende presidenten, kunne knapt ha vært større.

Så langt har det trolig vært strategisk klokt av utfordreren å holde en lav profil. Hun har kunnet være tilskuer til at den ene etter den andre ytrer misnøye med hvordan Berit Kjøll har styrt Norges idrettsforbund.

Stemningen var god da idrettsstyet ble satt etter tinget i 2019. Siden har det vært langt mindre harmoni i Berit Kjølls styre.

Deler av kritikken mot den sittende presidenten er klart berettiget. Det har ikke vært helt vellykket å overføre tankesettet fra næringslivet til en frivillig organisasjon, og dessuten har håndteringen av flere kontroversielle saker ikke slått heldig ut.

Samtidig har Kjøll fått en del pepper på tynt eller sviktende grunnlag.

Under pandemien gjorde hun en langt bedre jobb for idretten enn det hun fikk anerkjennelse for, og nå under presidentkampen er det ikke all kritikk som treffer målskiven. Blant annet er det vanskelig å forstå at det, basert på det som så langt har kommet frem, er særlig god dekning for å bruke sterkt negative adjektiver om at hun bruker administrasjonen i egen valgkamp.

At en president som jobber fulltid for å ivareta vervet sitt trenger noe praktisk bistand, er ikke nødvendigvis klanderverdig om det begrenser seg til det som er kjent.

Men det virker litt som om Kjøll i disse dager møter motbør uansett.

Det er delvis hennes egen skyld, og noe bunner nok i en litt rar kommunikasjonsform.

Under presidentdebatten i Trondheim fikk hun fortjent kritikk for måten hun ordla seg på, da hun påpekte motkandidatens mangel på ledererfaring. Det var noe «mansplaining»-aktig over tonen, selv om ordene kom fra en kvinne.

Men det som ingen har tatt tak i, er at Kjøll faktisk hadde et poeng i innhold.

Norges idrettsforbund er en stor og sammensatt organisasjon, og det er relevant å spørre om Zaineb Al-Samarai har tilstrekkelig erfaring med virksomhetsstyring.

Det spørsmålet er det faktisk ikke mulig å svare ordentlig på i skrivende stund, og det bygger opp under det helt sentrale poenget. Vi vet for lite om Al-Samarai som idrettspolitiker i kontroversielle saker.

Det bør både hun, idretten og mediene gjøre noe med før valget skal tas på idrettstinget.