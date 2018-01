TETT KONTAKT: Thorir Hergeirsson får ros av Nora Mørk for sin behandling av saken med henne stjålne, private bilder. Landslagssjefen håper å få beholde stjernespilleren på laget. Her er de i VM-kvartfinalen mot Spania i desember. Foto: Bjørn S. Delebekk

Thorir Hergeirsson om Mørk-saken: – Beklagelig og fryktelig leit

Publisert: 16.01.18 14:55

Thorir Hergeirsson beklager på det sterkeste at saken rundt Nora Mørks private bilder nå har endt opp i en konflikt med Norges Håndballforbund. Men landslagssjefen har et håp om at Mørk fortsatt skal spille for Norge.

– Det er beklagelig og fryktelig leit at det er blitt slik, sier Hergeirsson til VG. Han har ikke gitt opp å få Mørk med frem mot vårens EM-kvalik - Norge møter Kroatia 21. og 25. mars, og videre mot mesterskapet i Frankrike i desember.

Mørk krevde at Norges Håndballforbund skulle beklage saken offentlig. Det nektet president Kåre Geir Lio og hans styre. Dermed valgte Mørk selv å fortelle om saken i VG.

– Forbundet har fått beskjed om at jeg vurderer fremtiden min på landslaget. Jeg vet ikke om jeg vil være en del av et forbund som verner mer om kolleger som bedriver seksuell trakassering enn meg selv, sier Mørk.

Mørk sier hun senere har fått beskjed om at minst to spillere skal ha mottatt bildene, og at disse ble spredt videre. Hun kontaktet umiddelbart landslagssjef Thorir Hergeirsson , med tillatelse til å ta saken videre.

Hergeirsson opplyser til VG at han tidlig i saken ga ledelsen i NHF informasjon om herrelandslagets befatning med bildene.

– Jeg ga disse opplysningene videre til mine overordnede 3. november. Den videre behandlingen vil jeg ikke si noe om. Den er blitt behandlet på overordnet nivå, sier han.

Hergeirsson vil heller ikke kommentere håndballtoppenes beslutning om kun å beklage saken privat til Nora Mørk .

– Jeg har gjort det jeg kan for å være en god støttespiller for Nora. Ingen av oss andre kan sette oss inn i hvordan hun har opplevd denne saken. Det var vanskelig nok bare å si fra til meg om hva som hadde skjedd, sier Hergeirsson.

Han føler at både ledelsen og jentene på landslaget har klart å ta vare på Nora Mørk gjennom den svært vanskelig perioden frem mot og gjennom VM i Tyskland. Saken ble offentlig kjent 13. november. Norge åpnet VM 2. desember og tok 15 dager senere sølv i mesterskapet etter sterk innsats av Nora Mørk.

– Hun er en seig nøtt. Svært sterk i hodet. Det er ikke mange spillere som hadde gjort et slikt mesterskap i hennes situasjon, mener landslagssjefen.

Håndballgutta møter tirsdag kveld Østerrike i EM-kamp. Landslagssjef Christian Berge var i formiddag knapp i kommentarene da han ble konfrontert med Nora Mørks uttalelser.

– Vi må jo snakke gjennom det. Det må vi gjøre. Vi er jo en gruppe som skal prøve å fungere sammen, sier Berge til VG i Kroatia.