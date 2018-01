SPENSTIG: Jan Schmid banker til under fysisk test i Olympiatoppens lokaler i Granåsen. I bakgrunnen står landslagstrener Bjørn Kåre Ingebrigtsen. Foto: Helgesen, Kristian

OL-håpet Jan Schmid bor fortsatt på gutterommet

Publisert: 19.01.18 13:01

SPORT 2018-01-19T12:01:21Z

Han leder verdenscupen i kombinert, og er Norges gullhåp i OL. Men Jan Schmid (34) bor fortsatt hjemme på gutterommet hos foreldrene i Trondheim.

Fakta De beste i verdenscupen 1. Jan Schmid, Norge 483 poeng 2. Johannes Rydzek, Tyskland 407 p. 3. Akito Watabe, Japan 365 p. 4. Jørgen Graabak, Norge 364 p. 5. Espen Andersen, Norge 341 p. 6. Eero Hirvonen, Finland 330 p. PS! Etter ni av 23 konkurranser.

– Jeg har det fint i kjelleren hos mamma (Ruth) og pappa (Rudolf). Jeg driver ikke med kombinert for pengenes skyld. Med så ujevne inntekter ville det bare vært tull å leie noe, og som hadde stått tomt store deler av året, sier Jan Schmid.

Søndag vant han verdenscuprennet i Val di Fiemme. Seks år etter forrige triumf i verdenscupen – og ni år etter det store gjennombruddet med VM-sølv i Librec – er han best i verden.

Tre uker før OL i Pyeongchang opplever han en ny vår. Han kler seg i den gule ledertrøyen – pengene flommer inn på konto (har tjent 282.000 på to måneder i prispenger) – og konkurrentene klør seg i hodet. De tenker kanskje; «Hva i alle dager har skjedd med Schmid. Han som nesten aldri har vunnet før..?».

– Jeg har bare vunnet ett renn i vinter, men jeg er stabilt god både i hopp og langrenn. I tillegg har jeg ikke vært syk en eneste dag på evigheter. Sånn var det ikke før, sier Schmid.

Nå frekventerer han pallen – eller like ved – i nesten hver eneste konkurranse. Da kommer det uunngåelige spørsmålet om OL-drømmen. For fire år siden var han TV-tilskuer hjemme i Trondheim da Jørgen Graabak ble OL-kongen og lagkameratene vant gull i lagkonkurransen.

– Jeg er i flytsonen og har fått selvtillit. Og forskjellen fra i fjor, da tyskerne følte seg uovervinnelige, har endret seg til en overkommelige situasjon for oss, sier Schmid.

Han legger til litt lattermildt for egen regning: – Det er på tide at jeg faktisk stiller i et mesterskap igjen. I Lahti-VM var jeg hjemmeværende reserve, og siste OL var Vancouver (2010), sier Schmid.

Han ser at Graabak, og Espen Andersen har vunnet verdenscuprenn i vinter. Snart er det kanskje supertalentet Jarl Magnus Riibers tur. En heftig evaluering av fjorårets fiaskosesong var akkurat rette medisinen later det til.

Landslagstrener Bjørn Kåre Ingebrigtsen sier til VG at Schmid har gamblet foran OL-sesongen. Han har prioritert langrenn fremfor hopp. I tillegg har han fått på plass en skipsark som holder høy klasse.

– Jan har tatt en risiko ved å investere mer i langrenn. Men det har ikke gått ut over hoppingen. Han har funnet en utmerket kombinasjon, sier Bjørn Kåre Ingebrigtsen.

Tidligere landslagsutøver Håvard Klemetsen (OL-gull og VM-gull i lag) kjenner Schmid svært godt. Han tegner et bilde av en utøver som havnet i skyggen mediemessig, men som ofrer seg for laget.

– Jan er en pliktoppfyllende kar, som ikke roper høyest. Og det har kanskje gått ut over hans egne muligheter. Han er blitt vraket til OL og VM. Og han har snakket åpent om å gi seg. Men denne vinteren har han fått spille på sine styrker, og det har overrasket konkurrentene. At han endelig har fått suksess er skikkelig kult, sier Håvard Klemetsen.

Schmid sier at han i utgangspunktet ikke har noe imot å stille seg i fjerde rekke. Men han påpeker at dynamikken er annerledes innad i kombinertlandslaget.

– Det blir hørt på meg når jeg har noe å komme med, sier Jan Schmid.

PS! OL i Pyeongchang ser du på TVNorge, Eurosport Norge og Eurosport Player fra 9. februar.