BARE GLEDE: Alexander Stöckl koser seg med den norske hoppsuksessen. Daniel-André Tande (t.h.) later også til å være fornøyd. Bildet er tatt under en landslagssamlingen i Granåsen i høst.

Derfor herjer Norge i hopp igjen

Publisert: 17.01.18 20:48

OBERSTDORF (VG) De norske landslagshopperne har brukt en tredjedel av tiden på samlinger foran OL-sesongen for å finne det beste konkurranseutstyret. Helt avgjørende for vinterens suksess hevder Alexander Stöckl (44).

Fakta Slik hoppes VM i skiflyging Torsdag: Kvalifisering. Fredag/lørdag: Individuelt (fire omganger tellende). Søndag: Lagkonkurranse (fire hoppere/to omganger)

– Den individuelle tilpasningen av ski, sko, bindinger og dress til den enkelte utøveren er hovedårsaken til fremgangen, sier Stöckl til VG.

Forrige helg dominerte Norge voldsomt under skiflygingen i østerrikske Kulm. Andreas Stjernen vant. Det var trønderens første seier i verdenscupen. Daniel-André-Tande endte på annenplass etter et drømmehopp i finaleomgangen. Og Robert Johansson tok fjerdeplassen.

I tillegg dominerer Maren Lundby i verdenscupen for kvinner. Toten-jenta har vunnet fire av åtte renn i vinter.

Torsdag innledes VM i skiflyging i Oberstdorf med kvalifisering i nyrenovert bakke. Det lukter gull av nordmennene. Både individuelt og lag. I forrige VM for to år siden (Kulm) ble det sølv til Kenneth Gangnes – og gull i lagkonkurransen.

– Vi skal kjempe om medaljer individuelt, og forsvare laggullet, sier Stöckl.

Like offensiv var ikke østerrikeren på samme tid i fjor. Han irriterte seg over at Norge ble hoppet ifra både av Polen, Tyskland og Østerrike. Ifølge Stöckl ble det lagt for mye vekt på hopptrening, og for lite fokus på utstyrsbiten, under sesongoppkjøringen.

Det straffet seg. De nye hoppdressene med påbudt magebelte – for å hindre manipulering med stoffet – fikset ikke nordmennene. Gang etter gang ble de diskvalifisert av dresskontrollørene til FIS (det internasjonale skiforbundet).

– Vi var ikke flinke nok i fjor. Men nå tror jeg vi er best i verden på utstyrsbiten. Det virker i hvert fall slik, sier Stöckl, og understreker at «den som har best utstyr, vinner ekstra med meter, og kjemper i toppen».

Han avslører at i løpet av 40 samlingsdøgn, i hovedsak under fellestreninger i Trondheim og Lillehammer, har 13 av dagene utelukkene gått med til å finne ut av hva som flyr best.

– Forskjellen fra tidligere er at vi nå jobber veldig hardt for å finne ut av hva som fungerer best for hver enkelt hopper. Men vi har også jobbet med andre momenter, som kosthold. Og jeg må si at utøverne er blitt mye mer profesjonell, sier Stöckl.

Seks hoppere er tatt ut til VM (Andreas Stjernen, Anders Fannemel, Daniel-André Tande, Johann André Forfang, Robert Johansson og Halvor Egner Granerud). Men bare fire får klarsignal til VM, etter torsdagens to treningsomganger.

– Vi har et luksusproblem. Men personlig er jeg nesten like nervøs som utøverne. Dette blir et tøft uttak. Spesielt hvis det blir vanskelige forhold, og kanskje blir det bare gjennomført en treningsomgang, hvis værforholdene blir vanskelige, sier Alexander Stöckl.