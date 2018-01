UTPEKT AV TRUMP: Suzann Pettersen fikk tatt dette bildet av seg selv sammen med Donald Trump. Han har gitt henne mange gode råd opp gjennom årene. Foto: PRIVAT

Tutta om sitt nære forhold til Trump: – Han jukser som faen

Publisert: 27.01.18 07:46

ORLANDO, FLORIDA (VG) Donald Trump jukser "som faen", bryter golfreglene, men har vært en morsom spillepartner - og en nær venn. Det avslører LPGA-stjerne Suzann Pettersen.

– Jeg kjenner ingen som digger seg selv mer enn det han gjør, sier Pettersen.

Vi sitter inne i restauranten på den eksklusive golfklubben Bay Hill i Orlando i solskinnsstaten Florida, noen lange slag fra der det norske golfesset bor, og snakker om hennes vennskap med presidenten.

Det er et vennskap som går mer enn ti år tilbake i tid. De har spilt flere golfrunder sammen. Før Trump ble president, ringte han henne minst en gang i måneden. Og etter at han ble president for ett år siden, har de møttes to ganger.

Suzann Pettersen liker Donald Trump som person. Hun beskriver det som en «veldig personlig kontakt». Hun liker å spille golf med ham, selv om han bryter alt av golfens etikette.

– Han jukser som faen ... så jeg vet ikke helt hvordan han er i business. De sier at hvis du jukser i golf, så jukser du i business. Det som er sikkert er at han betaler caddien sin godt, for uansett hvor langt ut i skogen han slår ballen, så ligger den midt i fairway når vi kommer dit, sier Pettersen, og ler hjertelig i den halvfulle restauranten.

Hun betalte i dyre dommer for å bli medlem i denne klubben som oser av gammel golfstorhet. Her er penger og kredittkort ikke godkjent som betalingsmiddel. Alt må settes på medlemskontoen.

Liker å kødde

Stadig kommer andre medlemmer bort til bordet for å hilse på golfstjernen som er på vei inn i sin 15. strake sesong på LPGA-touren.

– Så selv om Trump beviselig slår ballen i skogen, så ligger den likevel midt i banen?

– Hver gang.

Trump er også kjent for å hoppe over den siste avgjørende putten, slik at han ikke risikerer å måtte føre ett ekstra slag på scorekortet.

Dette bekrefter Tutta når vi senere sitter hjemme i hennes gigantiske luksushjem mens solen er i ferd med å gå ned i innsjøen Big Sand Lake rett utenfor husveggen.

– Jajaja, det skjer hele tiden. Han sier jo alltid selv at han er verdens beste putter. Men alle de gangene jeg har spilt med ham er han ikke i nærheten av å gå under 80 slag, forteller Pettersen om presidenten som spiller på et handikap på 3.

– Men det som er rart, er at hver gang jeg snakker med ham, så forteller han har gått på 69 slag, at han har satt ny banerekord eller vunnet et klubbmesterskap her og der. Jeg bare ler. Jeg er en person som liker å bli køddet med og kødder med andre, og Trump tar det pent, og det er sikkert derfor han liker meg, sier hun.

At ikke alle er like fornøyde med at Tutta liker Trump, fikk hun merke da hun sendte ham en gratulasjon på Twitter da han ble president. «Hatten av for denne mannen, Mr. President. Gratulerer, min venn», skrev Pettersen.

Ringte månedlig

Hun ble møtt med hat og raseri.

– Jeg trodde jeg skulle bli halshugd. Jeg skulle egentlig bare gratulere en venn med at han hadde vunnet presidentvalget i USA, hvilket jo er ganske drøyt, da. Jeg hadde sendt det samme til en annen kompis som hadde fått seg en ny jobb eller en ny stilling. Men jeg fjernet tweeten fordi det var så enormt mange negative reaksjoner. Men jeg publiserte den igjen senere da jeg fikk tenkt meg om. Jeg må da få gratulere en person jeg kjenner med dette, sier Pettersen, og kikker bort på ektemannen Christian Ringvold.

– Mange som responderte på meldingen lurte på hvordan du som kvinne kan gi støtte til en person som de mener er kvinnehater?

– Jeg er blitt så godt kjent med Trump at jeg ikke tar alt det han sier bokstavelig. Ja, du møter ingen person som elsker seg selv så mye som ham, men jeg har også møtt ham på et annet nivå, før han ble president. Jeg vet hvor mye han bryr seg. Han ringte meg en gang i måneden og spurte hvordan det gikk. Det dreide seg alltid om golf. Han er helt golfgal. Golf er det eneste den mannen tenker på, sier Tutta, ikke akkurat overrasket over at Trump har vært på golfbanen hele 94 ganger i sitt første år som president.

Fakta Fakta: Suzann Pettersen Har vunnet to Major-titler, 15 LPGA-turneringer og syv turneringer på Ladies European Tour. Hun er medlem på begge tourer. Bare på LPGA-touren i USA har Pettersen spilt inn 14,8 millioner dollar. I tillegg kommer andre turneringer og flere sponsoravtaler, blant annet med Nike. Hennes siste triumf på LPGA-touren kom 7. juni 2015. Pettersen har aldri vært nummer en på verdensrankingen, men to flere ganger. Pettersen-statistikk LPGA-touren 2017: Innspilte penger: 507 000 dollar på 21 turneringer Snittscore: 70,40 Antall putter i snitt: 30,04 Lengde med driver: 269 yards (246 meter)

Mens Tutta viser oss rundt i hjemmet med seks soverom, en imponerende gym og et lekkert treningsområde for golf i hagen, forteller hun rett ut at hun ikke er fan av Trumps politikk.

– Jeg er ikke supporter av det han sier eller står for. Jeg synes det var veldig rart at under presidentvalgkampen ikke var smartere i måten han kommuniserte på. Han kunne vunnet enklere, men gjorde en del tabber med uttalelsene sine. Det er fordi han er så sta. Han har ikke endret seg fem millimeter etter at han ble president.

36-åringen beskriver hvordan det ville vært hvis Trump plutselig hadde dukket opp, at han ville først ville snakket om noen gamle golfmatcher de hadde mot hverandre.

– Og så ville han sagt at Celina (Midelfart) var hans største kjærlighet. Han har fortalt den samme historien der hundre ganger ... spør du henne, er sikkert historien en helt annen, sier Pettersen.

Respekt for forretningsmannen

Hun er samtidig takknemlig for alt Trump gjorde for kvinnegolfen. Trump var en av sponsorene til LPGA-touren, men trakk seg da han følte at de ville ha for mye penger av ham.

– Det var sånn vi ble kjent. Og under en av turneringene bodde vi på Mar-a-Lago, som var det offisielle spillerhotellet. Da vi møtte ham på drivingrangen, sa han alltid «ser deg hjemme», altså på Mar-a-Lago. Jeg fikk influensa første gang jeg var der. Da kom han inn på rommet mitt og spurte meg hvordan jeg hadde det, selv om han var det siste trynet jeg hadde lyst til å se da jeg lå der og svettet.

– Men han oppførte seg alltid skikkelig rundt dere?

– Jeg er ikke så hårsår på sånne ting ... han har sikkert sagt ting som kan være sårende for mange, men jeg tar alt han sier med en klype salt. Jeg vet hvor det kommer fra.

Samtidig har hun stor respekt for ham som forretningsmann. Det er ikke få ganger Suzann Pettersen har spurt Trump om rådgivning.

– For meg personlig har han vært til ekstremt god hjelp. Han har gitt meg mange gode svar på det jeg har lurt på. Jeg er sjef i mitt eget AS og har kommet opp i flere situasjoner hvor jeg har null erfaring. Da har han oppriktig prøvd å hjelpe meg med avgjørelsen jeg skal ta. Og jeg har lært masse av ham.

Jakter godformen

Like imponert var hun ikke da de spilte Trump National i Los Angeles sammen – og hun fikk se at Trump sparket en banearbeider som han mente ikke hadde gjort jobben sin.

– Trump hadde vært på den samme banen tidligere på året og var misfornøyd med at det var vanskelig å se hva som sto på TV-skjermen inne i golfbilene. Han ville at skjermene skulle justeres slik at den ikke ble så blendet av sollyset. Da han så at dette ikke var gjort, fikk den stakkars jævelen beskjed om at «jeg ser deg etter runden – du er ferdig!». Det var null nåde.

Likevel er hun glad for at de har opprettholdt den kontakten. Da de begge var i Japan i fjor, han på statsbesøk og hun på golfturnering, ga Trump beskjed om at hun «måtte ringe meg», før han åpenbart kom på at han var president, og korrigerte seg selv til «jeg får mine folk til å ta kontakt».

– Jeg har møtt ham to ganger etter at han ble president. Det er en veldig personlig kontakt. Det er hyggelig at vi ikke har mistet det, sier Pettersen, og gjør seg klar for nok en nærspilløkt i hagen.

Hun har tre uker å finne godformen før på før sesongen starter i Thailand. Hun trenger det. De tre siste sesongene har hun stupt til 33. plass på verdensrankingen og spilt inn gradvis mindre dollar, noe som er målestokken på suksess i golf.

– Det har vært veldig frustrerende de to-tre siste årene. Det er for lenge siden jeg vant. I alle år har det vært puttingen min det har skortet på. De siste årene har det vært langspillet også – og det går jo ikke. Men nå har jeg fått meg en ny puttetrener som også fungerer som en mentor. Jeg har spilt mye bedre siden jeg møtte ham, sier Pettersen, som har spilt inn 15 millioner dollar på LPGA-touren.

Selvtilliten er det ingenting i veien med. Suzann har ambisjoner om tre Major-titler til – og OL-medalje – før hun legger opp.