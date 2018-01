JAKTER PARIS-TUR: Fjorårets Derby-vinner, Will Prinsen, er en av tolv deltakere i V75–6 som ønsker å kvalifisere til de to kaldblodsløpene på Vincennes i Paris i februar. De tre første i mål får dra. Foto: Equus Media

Lørdagens travtips: Gulljackpot i V75

Publisert: 19.01.18 11:29

SPORT 2018-01-19T10:29:47Z

En meget spennende V75-omgang er i vente, hvor det ligger store penger i luften. VGs travekspert, Anders Olsbu, sparte bankeren til slutt i denne V75-omgangen, hvor Norsk Rikstoto dobler syverpotten.



Olsbu mener Rainbow Bonaza er lørdagens sikreste V75-vinner.

– Rainbow Bonanza har vært totalt forvandlet etter han kom til Kristian Skullerud i fjor. Den startkjappe vallaken tjente over en kvart million kroner i 2017 og vant seks løp. I årsdebuten sist vant han greit fra tet etter litt pause. 6-åringen kan ventes ytterligere forbedret med det løpet i kroppen og kan lede bronsedivisjonen fra start til mål, om ikke åpningen blir knallhard, mener Olsbu.

Han lar også Bråtnesfaks stå ugardert.

– Moen-traveren har radet opp tre overlegne seirer som VG-banker. Feilfritt og med klaff fra baksporet kan han runde alle igjen. Kaksen og G. Jerken er trolig verst i mot, synes traveksperten.

Olsbu mener også at Gringo Boko kan være en bankerkandidat.

– Klarer Tjomsland-traveren å forsvare sporet, kan det gå veien. Wakanda og St. Raphael er motbudene, varsler han.

Ellers er det et kvalifiseringsløp til de to kaldblodsløpene på Vincennes i Paris. Løpet er vidåpent, men han setter Philip Lyn knepent foran Roli Eld og fjorårets Derby-vinner Will Prinsen. Han helgarderer for å være på den sikre siden.

Dagens banker

Rainbow Bonanza (V75-7) vant greit fra tet sist. Jeg tror på ledelse fra start til mål igjen.

Dagens luring

Merles Simone (V75-1) gikk en solid opphenting til tredje etter galopp sist og kan sørge for at Magnus Teien Gundersen blir V75-mester.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 245 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2016 kroner

V75-1 (2100ma)

12 SEASIDE ILLUSION

4 LADY LANE

10 MERLES SIMONE

2 GLOBAL SUPREMACY

9 YANKEE CAT

1 Chellas Girl

11 S.J.'s Victoria

--------------------------------

5 Pleasetellmewhattodo

7 Thai Bakery

6 Miley Goal

3 Sugarbaby

8 Talk That Talk

Løpet

Flere med vinnersjanse i V75-mesteren, hvor de tolv beste på fjorårets V75-statistikk får kjøre.

Favoritten

Seaside Illusion har vært god til to strake seirer etter lang pause og hadde normalt vært en vinner fra et bedre spor. Men fra spor tolv er hun litt avhengig av hva de andre gjør. Blir det hardt tempo underveis, stiger sjansene betraktelig.

Outsiderne

Lady Lane har vært god i sine siste starter. Fjorårets hoppe-Derby-treer vant greit fra tet sist og avsluttet bra til annen bak Always On Time nest sist. Trond Anderssen-traveren er kjapp fra start, og skulle hun få overta, kan hun bli vrien å fange.

Luringen

Merles Simone går gode løp hver gang. Ble tredje bak Seaside Illusion og Chellas Girl tross galopp i første sving sist. Blir veldig spennende med unggutten Magnus Teien Gundersen, som kun tapte V75-statistikken på annenplasser på den aller siste V75-dagen. Feilfritt kan ekvipasjen runde alle.

Startsiden

Chellas Girl er kjapp, men skal trolig ha rygg. De tre utvendige er alle kjappe. Lady Lane kan muligens sitte i tet.



V75-2 (2100ma)

11 FRØYU PETTER

8 MIETOR

--------------------------------

9 Hvalstad Odin

3 Tusse Storm

10 Stumne Luna

2 Nordby Frøy

7 Trø Flax

5 Frier Birk

6 Furderud Svarten

4 Gyldenlinn

12 Steinrig

1 Hauglid Storm

Løpet

To hester peker seg litt ut i grunncupen.

Favoritten

Frøyu Petter går gode løp hver gang. Kun to ganger har han vært utenfor trippelen på sine 16 starter hittil i karrieren. Sist vant han greit foran Frøyu Pelle. Vallaken har trukket et noe sjanseartet sporet, men har vist at han kan gå bakfra. Bare det ikke blir helt feil med posisjonene har han sjansen.

Outsiderne

Hvalstad Odin var med på en tøff innledning sist og ble også styrt ut i dødens på sisterunden. Ble naturlig nok sliten til slutt, men klarte en premie. Står til for et fint smygløp nå og kan ende blant de tre.

Luringen

Mietor har vært suveren i sine to siste starter og er i sitt livs form. Løvdal-traveren står ytterst bak bilen, men er bra fra start. Jeg blir ikke overrasket om han skulle sitte relativt tidlig i tet, selv herfra. I så fall kan han bli vrien å tukte.

Startsiden

Mietor kan løse bra med feilfri avgang. Kan muligens klare teten.

V75-3 (1609ma)

2 THAI PROFIT

7 HICKOTHEPOOH

4 STORMBRINGER G.R.

6 TOURNADO DREAM

1 ELITE B.R.

9 ALWAYSINBLACKPEDIA

3 HAWKING

5 King Royal

--------------------------------

10 Netherlee's Dream

8 Starfish And Coffee

Løpet

Nesten ingen kan avskrives i sølvdivisjonen.

Favoritten

Thai Profit avsluttet fort etter et perfekt smygløp sist og tapte kun knepent for seiersmaskinen Quite Pepper. Står fint til spormessig. Bare han unngår dødens, kan han absolutt vinne.

Outsiderne

Hickothepooh vant lett fra tet foran stallkameraten Stormbringer G.R. sist. Står mer sjanseartet til langt ute på vingen denne gangen og må ha litt posisjonsklaff for å vinne igjen.

Stormbringer G.R. fikk maks fra lederrygg på Hickothepooh sist. Slapp føringen til sistnevnte da. Denne gang ønsker man å sitte foran. Men han har noen raske på innsiden, og det er ikke sikkert han klarer å komme dit. Skulle han klare det, stiger sjansene, om åpningen ikke blir for tøff.

Luringen

Tournado Dream er bra på sitt beste. Tok en sterk seier fra dødens på Romme fjerde sist. Var også solid toer etter et blytungt løp nest sist. Robert Bergh-traveren er ikke av de raskeste fra start, men er sterk og går til mål. Skulle det bli litt kjøring i front og han viser seg fra sin beste side, er det langt i fra umulig.

Startsiden

Alle de fire innerste, samt de to ytterste bak vingen, er kjappe ut. Starfish And Coffe blir nok tatt opp fra start. En noe åpen startside, hvor det kan gå luftig unna.



V75-4 (2100ma)

11 BRÅTNESFAKS

--------------------------------

12 Kaksen

4 G. Jerken

9 Mjølner Spik

3 Maks Mollyn

5 Wellek

2 Eikfaksen

6 Myhreng Brage

7 Alsaker Blest

1 Finnskog Oda

8 Dag Støvar

10 Tangen Braute

Løpet

Bråtnesfaks kan vinne kaldblodscupen feilfritt.

Favoritten

Bråtnesfaks har innfridd til fulle med tre strake, overlegne seirer som VG-banker, og jeg prøver ham igjen. Moen-traveren er fortsatt ikke helt travsikker, men har stabilisert seg mye. 6-åringen er råsterk og tåler å gjøre grovjobben selv. Går kanskje opp en klasse, men feilfritt og på sitt beste har han sjansen igjen.

Outsiderne

Kaksen var veldig god til seier i V75 i helgen. Da feilet han fra start og ble siden gitt et fint løp. Åpningen kom i siste sving, da en hest utvendig feilet i siste sving. Da avsluttet han forrykende og knep seieren fra ledende Tysvær Loke. Kan yppe seg mot favoritten.

Luringen

G. Jerken ble det feil for i V75 sist. Var god til seier fra tet gangen før. Er flink fra start, og skulle det klaffe litt det med posisjonene, er han ikke helt ufarlig. På sitt beste har han vært en av de bedre i årgangen.

Startsiden

Eikfaksen, Maks Mollyn og Myhreng Brage kjører om føringen.



V75-5 (2100ma)

1 GRINGO BOKO

12 Wakanda

9 St. Raphael Decoy

--------------------------------

6 Chef Superb

3 Babycat

8 Fender Boko

5 Lonely Warrior

10 Quick Tilly

11 Obrigado Brazz

4 Monique Royal

2 Höwingssilberpfeil

7 Speedy Circle

Løpet

Jeg prøver tre med Gringo Boko som favoritt.

Favoritten

Gringo Boko gikk godkjent fra dødens sist i et løp gode Normandie Royal fikk dirigere i front. Tjomsland-traveren imponerte stort til seier i norgesdebuten nest sist, selv om selskapet var veldig billig. 5-åringen er flink fra start, og skulle han klare å forsvare sporet, kan han bli vrien å tukte, om åpningen ikke blir for tøff.

Outsiderne

St. Raphael Decoy avsluttet flott fra køen og hadde litt trafikkproblemer i Haneborg-løpet gangen før. Står til for et fint smygløp og skulle det bli litt kjøring i front, kan han speede inn til seier.

Luringen

Wakanda feilet i angrep sist. Står perfekt inne grunnlagsmessig, men står noe sjanseartet til i spor tolv. Men hun er sterk og går til mål, bare hun holder seg til rett gangart. Med overpace kan hun bli farlig.

Startsiden

Gringo Boko kan forhåpentligvis forsvare sporet. Chef Superb er kanskje verst i mot.



V75-6 (2100ma)

4 PHILIP LYN

12 ROLI ELD

11 WILL PRINSEN

1 SPIK MOLLYN

9 SØNDRE JERKELD

10 ASK ELD

6 HORGEN LYNET

3 Sjø Vinn

8 Polar Northug

2 Lykkje Borka

7 Stram Vaier

5 Trons Torila

--------------------------------

Løpet

Vidåpent. De tre fremste er kvalifisert til å starte i de to kaldblodsløpene på Vincennes i Paris.

Favoritten

Philip Lyn fortjener snart en seier igjen etter flere gode løp. Sist avsluttet han fort til fjerde etter innvendig reise. Gangen før var han tapper toer fra dødens. Tord Viking vant begge løpene. Blir kuskeforsterket med Kai Johansen nå og kan absolutt vinne.

Outsiderne

Roli Eld trengte løpet etter et par måneders pause sist og kan ventes forbedret. Kan runde alle med klaff.

Luringen

Will Prinsen, fjorårets Derby-vinner, er satt opp for løpet. Står rett under grunnlagsgrensen.

Startsiden

Spik Mollyn kan forsvare sporet.

V75-7 (2100ma)

1 RAINBOW BONANZA

--------------------------------

4 Super Orlando

5 Thai Donato

3 Revenue Lavec

10 Mc Vet

6 Allaway G.T.

2 Skylander Hill

11 Puce Tanic E.

7 Tarantino Classic

8 Lighthouse West

12 Super Strong

9 Marino D.V.

Løpet

Rainbow Bonanza er banker i bronsedivisjonen.

Favoritten

Rainbow Bonanza vant greit fra tet etter en måneds pause sist. Var litt tung i kroppen da og kan ventes ytterligere forbedret til denne starten. Står helt perfekt til både spor- og grunnlagsmessig. Alt tyder på ledelse fra start til mål, om åpningen ikke blir for tøff. Hesten har vært som forvandlet etter at han kom ut i Skullerud-regi.

Outsiderne

Super Orlando har også vært et forvandlingsnummer etter at han kom på stallen til Jens Kristian Brenne. Har ikke vært utenfor trippelen på åtte starter siden han kom dit. Hele fem løp har han vunnet. Skal regnes blant de tre igjen.

Luringen

Thai Donato ble sluppet til tet av Revenue Lavec sist og vant greit foran sistnevnte. 5-åringen har stor kapasitet og kan ventes ytterligere forbedret nå. På sitt aller beste kan han muligens yppe seg litt mot favoritten.

Startsiden

Rainbow Bonanza forsvarer normalt sporet, selv om Revenue Lavec kan løse fort.



NØKKELKUSKEN

Navn: Hans Chr. Holm

Alder: 52 år

Antall seirer i år: 5

Antall seirer totalt: 1571

Kaksen kan vinne igjen

Hans Chr. Holm er en av tre travtrenere med stall på Bjerke. Han har vært trofast mot landets hovedbane siden 1996. I årets første V75 på hjemmebanen tror han på seier med Kaksen og varsler for Hauglid Storm.

V75-1: - Seaside Illusion er den beste hesten. Men sporet gjør det sjanseartet. Det samme gjelder hovedutfordrer Merles Simone . Derfor tror jeg like mye på Pleasetellmewhattodo , som har vunnet tre strake og som står bedre til. Formsterke Chellas Girl er trolig tethest og er sikret en fin reise.

V75-2: - To hester skiller seg ut. Mietor og Frøyu Petter er vinnerhester av rang, men begge står kjelkete til i dårlige spor. Hester som Nordby Frøy og Hauglid Storm , som jeg selv kjører, kan derfor overraske. Sistnevnte var god til seier nest sist.

V75-3: - Han går gode løp hver gang, Thai Profit , og har vunnet sportrekningen. Det kan likevel bli vanskelig å holde Hickothepooh fra livet om det klaffer for ham fra et vrient spor. Tournado Dream er en god hest som tar turen fra Sverige med ambisjoner. Stormbringer G.R. blir seiersfarlig om han kommer til tet. Kan lede hele veien på sprint.

V75-4: - Jeg ble imponert av Kaksen sist da vi fosset forbi alle til seier etter å ha tapt mye på startgalopp. Vi kan vinne igjen, men står vanskelig til. Bråtnesfaks har vunnet tre strake og kan bli vond å slå. Hester som G. Jerken og Wellek skal også regnes med klaff.

V75-5: - Nok en favoritt fra dårlig spor. Wakanda galopperte som seiersfarlig i angrep sist og kan få sin revansje her. Hestene å slå blir trolig den formsterke duoen St. Raphael Decoy og Chef Superb .

V75-6: - Mange om beinet i kvalifiseringsløpet til kaldblodsløpene på Vincennes i Paris. Jeg tror Philip Lyn snart vinner løp etter å ha hatt en del stang ut i det siste. Lykkje Borka profiterer på styrken og har slått mange av disse før. Roli Eld og Søndre Jerkeld har begge tunge avslutninger å by på om det blir litt tempo foran.

V75-7 : - Bankeren kommer til slutt. Super Orlando går fine løp hver gang og står perfekt til nå.