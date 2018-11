– Carlsen vinner, fordi han er et geni. Det er ikke Caruana.

LONDON (VG) Verdens fremste sjakkeksperter sliter med å peke ut en favoritt foran VM-matchen mellom Magnus Carlsen og Fabiano Caruana. Og de som har bestemt seg, er uenige.

Publisert: 09.11.18 13:51

– Puh, jeg tør ikke tippe. Dette er så åpent. Jeg tror det blir en veldig spennende match, sier Ulrich Stock i tyske Die Zeit til VG. Veteranen er klar for sin syvende VM-match .

En som, som vanlig, har klokkertro på Magnus Carlsen , er El Pais-journalisten Leontxo García:

– Carlsen vinner, fordi han er et geni. Caruana er også en ekstremt sterk spiller, men han er intet geni.

– Hva blir avgjørende?

– Midtspillet. Hvis Caruana klarer å skape veldig kompliserte stillinger der, så vil hans sjanser til å overraske øke dramatisk, sier den spanske journalisten til VG.

Maria Emelianova, den kjente sjakkfotografen som NRKs Ole Rolfsrud i sin tid kalte «Lova-Lova», er av en annen oppfatning:

– Jeg tror Caruana kommer til å vinne. Han er i form og bestemt. Magnus vil kollapse under presset. Jeg tipper at Caruana kommer til å vinne sitt første parti rundt parti nummer seks-syv, sier russeren, som var Sergej Karjakins personlige fotograf i VM-matchen mot Carlsen i 2016.

Mike Klein fra sjakknettstedet chess.com vil ikke tippe en vinner, men sier:

– Når vi hører fra Magnus Carlsen hvor tungt han syntes det var å komme under i 2016-kampen mot Karjakin, så tror jeg nøkkelen til Fabiano Caruanas sjanser ligger i en tidlig ledelse. Det er åpenbart lettere sagt enn gjort, men som Magnus selv innrømmer, så tar Fabiano større risiko enn det Karjakin gjorde.

– Og etter Fabiano ikke har slått Carlsen på tre år, så bør han ta flere sjanser ut av åpningen. Om han skulle misse, så er det ikke så ille for Caruana å komme under, som det hadde vært for Karjakin – fordi Fabiano er mer dynamisk enn Sergej. Opp-siden av å lede synes å være så stor psykologisk at Caruana bør ta den sjansen.

Carlsen-Karjakin endte i playoff med hurtigsjakk. Amerikanske Klein mener det er viktig for Caruana å unngå det:

– Han er helt klart dårligere enn Carlsen i hurtigsjakk, så han må for all del unngå at matchen ender 6–6.

Ulrich Stock i Die Zeit fastslår at det uten tvil er de to beste sjakkspillerne i verden som møtes i denne VM-matchen, i motsetning til Carlsens tidligere VM-oppgjør.

– Spørsmålet er om Carlsen har nok motivasjon. Og kan Caruana surfe videre på sin suksess? Verdensmesteren er mye mer erfaren i å spille en tre uker lang duell etter sine matcher i 2013, 2014 og 2016. Samtidig har utfordreren en av de beste trenerne i verden, Rustam Kasimdzjanov, når det gjelder å være innovativ i åpningene.

– Carlsen er jo ekstremt sterk i sluttspillet. Caruana er i stand til å sjokkere motstanderen allerede i åpningen. Vil han være i stand til å bringe Carlsen av stilen? Eller vil verdensmesteren klare å få spillet som han vil og så skvise utfordreren inntil han gir opp?

Stefan Löffler, som skriver for Frankfurter Allgemeine Zeitung, uttrykker seg slik til VG:

– Caruana er trolig enda sterkere enn Carlsen når han styrer spillet. Utfordreren er også god til å kjempe for initiativet. Men han er ikke en så utholdende forsvarer som Karjakin, eller for den saks skyld Carlsen, sier Löffler. Sergej Karjakin ble omtalt som «forsvarsminister» for måten han forsvarte seg mot nordmannen i 2016.

– Verdensmester Carlsen er også god til å skape problemer og få motstanderen til å gjøre feil, mener Stefan Löffler. Som mange andre mener han nøkkelen for Caruana ligger i å spille ut Carlsen i midtspillet.

– Han har klart det noen ganger tidligere. Det avhenger igjen av gode åpningsforberedelser. Om Caruana ikke lykkes med det, vil Carlsen trolig presse det hele til sin fordel i sluttspillet.

Dirk Jan ten Geuzendam, redaktør for New in Chess, kan se både Carlsen og Caruana som vinnere.

– Dette er en vesentlig forskjell fra de to første VM-kampene til Magnus. Da var jeg ikke i tvil om at han skulle vinne både mot Anand og Karjakin. Nå er det lettere å se for seg at han kan miste grepet på matchen.

Redaktøren mener at tøffheten blir viktig:

– Magnus Carlsen har alltid vært ekstremt god til å komme over tap og skuffelser. De har alltid brakt fram det beste i ham. Men jeg føler at han har mistet noe av denne styrken, og mye vil avhenge om han finner tilbake til den.

– Caruana er også fenomenal til å komme over sjokk og kjempe seg tilbake med hevn. Bare husk hvordan han slo tilbake da han plutselig tapte et parti mot slutten av kandidatturneringen i Berlin.

Dirk Jan ten Geuzendam sier at begge kommer til London med et arsenal av åpningsrepertoar og strategier, mye av det vil aldri bli brukt.

– Det kan være så enkelt som hvem er heldigst til å få brukt sine forberedelser.

– Med de resultatene som Caruana har hatt i det siste, og det faktum at han er like bak Carlsen på verdensratingen, gjør at han kan være optimistisk. På den annen siden – dette kan også være til Carlsens fordel – om motstanderen blir for optimististisk.

– Og hvis vi setter en pistol mot hodet ditt?

– Da vil jeg sette pengene mine på Magnus Carlsen, men vel vitende om at det kan være tapte penger, sier redaktøren for New in Chess.