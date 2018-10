FJORÅRSVINNER: Kleppe Slauren er tittelforsvarer i Vintillatravet. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Lørdagens travtips: Kaldblodsfest i V75

En fantastisk dag er i vente lørdag med topp sport og kun kaldblodsløp på Biri-programmet.



Anders Olsbu

Publisert: 12.10.18 12:33 Oppdatert: 12.10.18 12:47

Storløpene står i kø med Biri Oppdretningsløp som det mest pengestinne med 400 000 kroner til vinneren.

– Eld Rask og Rappstjernen som ble henholdsvis første og annen i det norske Kriteriet, gjør normalt opp om seieren Biri Oppdretningsløp. Nøkkelen sitter trolig Jan-Olov Persson med. Han trener både Eld Rask og B.W.Prinsen. Svensken kjører sistnevnte og vil muligens forsøke å ta i mot Rappstjernen, som han gjorde det i det svenske Kriteriet, hvor han ble toer. Blir det tøff kjøring i front, kan veien igjen ligge åpen for Eld Rask som også vant det svenske Kriteriet, sier VGs travekspert, Anders Olsbu.

I Vintillatravet tror han mest på trioen, fjorårsvinneren Kleppe Slauren, Myhreng Jerker og Ulsrud Tea, men tør heller ikke utelate Roli Eld og Tekno Jerken.

DNTs 5-årsløp med 200 000 kroner i førstepremie er en åpen affære.

– Jeg setter Will Prinsen først. Han satt fast mot Myhreng Jerker & co. sist. I hoppeavdelingen av dette løpet peker Brenne Blissi seg ut som klar favoritt. Jeg lar henne stå ugardert i tillegg til Remix i kaldblodscupen, sier Olsbu.

Christer (54): Slik lever jeg av trav, og vinner millioner

Dagens banker

Brenne Blissi (V75-3) har vunnet fem av sine seks siste løp og skal ha en flott sjanse igjen.

Dagens luring

Valle Fryd (V75-2) har et perfekt løp grunnlagsmessig. Tilbake i form er hun god nok til å runde alle feilfritt.

Her er Olsbus V75-tips til Biri:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 198 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2156 kroner

V75-1 (2600mv)

5 KLEPPE SLAUREN

10 MYHRENG JERKER

6 ULSRUD TEA

7 Tekno Jerken

2 Roli Eld

———————————-

9 Myr Faksen

3 Lome Diamant

4 Pave Faks

1 Sjø Kongen

8 Lex Lodney

Løpet

Fem hester kan rekke i Vintillatravet.

Favoritten

Kleppe Slauren fortjener virkelig en seier etter mange solide løp på rad. Tapte kun på målfoto for en meget tapper Myhreng Jerker sist. Nest sist var det kun Odd Herakles som ble for god. Innersporet på tillegg er et minus, men Djøseland-traveren har klar fordel av den lange distansen. Kleppe Slauren vant for øvrig Vintillatravet lett med et par lengder foran Roli Eld i fjor. Sistnevnte står imidlertid 20 m bedre til nå, kontra i fjor.

Outsiderne

Myhreng Jerker har utviklet seg voldsomt i høst og var bedre enn noensinne i V75 på Färjestad sist. Kom ned i dødens etter 750 m da. Overtok på siste bortre. Fikk tøff kamp av Kleppe Slauren på oppløpet, men kontret til seier. Feilfritt kan han vinne igjen. Nest og tredje sist vant han på samme tid som toeren Roli Eld, som står 20 m bedre til kontra de løpene.

Luringen

Tekno Jerken ble det helt feil for i Finland sist. Ble dyttet ut i tredjespor runden igjen og huket i tillegg hjul på siste bortre. Glem det løpet. Gangen før avsluttet han bra fra køen til tredje bak Myhreng Jerker og Roli Eld. Han står 20 m bedre til kontra Myhreng Jerker nå. Lundstrøm Wolden-traveren er bra på sitt beste og skal ikke avskrives.

Startsiden

Roli Eld stikker trolig til tet.



V75-2 (2100ma)

4 SOL FAKSA

11 VALLE FRYD

6 VILLMIRA

8 VESLE MAIA

12 FINNSKOG ODA

9 HVATT RONJA

7 KROKSTAD JUVITA

5 BLEIKLI FAKSA

2 VITA SJANELL

10 KAGGE LINA

3 KIRO BIA BALDERINA

———————————-

1 Maurstad Mina

Løpet

Vidåpent i hoppecupen. Jeg nærmest helgarderer.

Favoritten

Sol Faksa sto på flott fra køen i Sverige sist til femte. Gangen før feilet hun i striden med Isbjörn om seieren. Viksås-traveren er kjapp fra start og kan lede hele veien, om hun kommer foran. Tredje sist tapte hun kun for Brenne Blissi og stallvenninnen Arvesølv fra den posisjonen.

Outsiderne

Villmira har fått ett løp i kroppen etter skade. Er hun like god som i seiersløpene i mai, kan hun vinne.

Luringen

Valle Fryd står perfekt inne i løpet grunnlagsmessig. Hun er imidlertid usikker og holder dessuten uviss form. Feilfritt og på sitt beste er hun mer enn god nok.

Startsiden

Sol Faksa og Vita Sjanell kjører om føringen. Krokstad Juvita er heller ingen sinke.



V75-3 (2100mv)

14 BRENNE BLISSI

———————————-

5 Valle Gulla

10 Mailund Jerva

13 Mine

3 Osen Expressa

15 Uggla I Mossen

6 Makita

11 Lustra Ida

1 Lome Perla

7 Irma H.R.

12 Ruskeli Blesa

4 Lustra Oda

9 Rano Hilda

8 Jillborka

2 Stjerneiris

Løpet

Brenne Blissi vinner hoppeavd. av DNTs 5-årsløp.

Favoritten

Brenne Blissi har vunnet fem av sine seks siste løp. Fikk store trafikkproblemer i NM for hopper fjerde sist og var unnskyldt. En god sjanse uten uhell.

Outsiderne

Valle Gulla fikk seiersrekken brutt etter pause sist, men var flink toer. Skal regnes blant de tre igjen.

Luringen

Mailund Jerva var tapper som fjerde fra dødens sist i et løp Brenne Blissi vant. Trippelaktuell.

Startsiden

Nr. 3 og 5 er interessert i føringen.

V75-4 (2620mv)

15 WILL PRINSEN

12 TROLL SOLEN

6 ROFSTAD ODIN

11 TAND KRAFT

14 GARLI MOE GARL.

7 U.R. FAXE

10 Alsaker Blest

4 Kuven Storm

1 Smedpål

2 Spikfaks

3 Spydomann Ø.K.

5 Rapptor

9 Mjølner Zorro

———————————-

8 Frøyu Pelle

Løpet

Åpent i DNTs 5-årsløp. Jeg nærmest helgarderer.

Favoritten

Will Prinsen satt fast sist i et løp Myhreng Jerker vant. Liker lang distanse og kan runde alle med klaff.

Outsiderne

Rofstad Odin er tilbake etter skade, og kastrering etter at han skadet stalljenta Eirin Sørmo alvorlig. Hesten har vunnet åtte av ti løp i år og skal regnes som en stor outsider i sitt comeback.

Luringen

Troll Solen feilet direkte sist og et hjul sto stille på oppløpet. Avsluttet flott etter sen åpning nest sist.

Startsiden

Kuven Storm og Rapptor er kjappe.

V75-5 (2100mv)

10 REMIX

———————————-

13 Vetle Petter

12 Wellek

2 Bossum Faksen

8 Mjølner Tore

9 Tysvær Loke

11 Mjølner Spik

4 Mietor

5 Lykkje Tveiten

6 Alm Nagano

1 Blessomen

15 Solberg Rasken

14 Wrons Frigg

7 Herr Jao

3 Løvland Spøken

Løpet

Remix kan runde alle i kaldblodscupen.

Favoritten

Remix var strålende i V75 sist. Feilet fra start og tapte dyrbart terreng. Kom likevel solid tilbake til annen og var nær ved å innhente ledende Eikfaksen. Nest sist ble han sittende fast med alt igjen. Radet opp seirer før.

Outsiderne

Wellek vant lett i V75 sist. Jakter sin fjerde strake, men møter skjerpet lag. Regnes blant de tre.

Luringen

Vetle Petter går gode løp hver gang. Var tapper toer bak Garli Moe Garlin sist. Med klaff kan han yppe seg mot favoritten.

Startsiden

Alm Nagano kan stikke til tet.

V75-6 (2100ma)

8 ELD RASK

6 RAPPSTJERNEN

———————————-

4 B.W.Prinsen

5 Møller Tor

3 Våler Nikolai

7 Tangen Trygg

9 Nordsjø Odin

1 Isbjörn

10 Alma Prins

2 Hauan Odin

Løpet

To hester gjør trolig opp om seieren i Biri Oppdretningsløp, hvor hele 400 000 kroner venter vinneren.

Favoritten

Eld Rask har vært helt fantastisk. Jan-Olov Persson-traveren har vunnet hele åtte ganger på ti forsøk hittil i karrieren og har aldri vært dårligere enn annen. 3-åringen har tatt seg av både det svenske og det norske Kriteriet. Tross spor ytterst på vingen skal den sterke Tekno Odin-sønnen regnes igjen.

Outsiderne

B.W.Prinsen travet det han kunne som toer bak Ängsborken sist. Har ødelagt for Rappstjernen både i det norske og svenske Kriteriet. I det svenske stakk B.W. Prinsen til tet fra spor åtte og svarte ut Rappstjernen. Var solid toer bak stallkameraten Eld Rask da, som vant knepent, men sikkert. I det norske Kritieriet knallet han til mot Rappstjernen i dødens i en 1.19,9-åpning. Fikk svi for det til slutt og måtte nøye seg med sjette. Står på innsiden av Rappstjernen og kan fort ta i mot Tjomsland-traveren. Uansett skal han regnes blant de tre.

Luringen

Rappstjernen var overlegen i billig lag i Alm Rau Jos løp sist. Var meget tapper toer tross knalltøffe passeringer i det norske Kriteriet nest sist. I det svenske Kriteriet var han flink firer fra dødens. Tjomsland-traveren er kjapp fra start, men har et par raske på innsiden. Men skulle han klare å komme seg foran, kan han bli vrien å fange. Om han kommer dit er et annet spørsmål.

Startsiden

B.W.Prinsen og Rappstjernen er meget raske fra start og vil trolig kjøre tøft om føringen som i det norske og svenske Kritieriet.



V75-7 (2100mv)

7 PROFESSOR Ø.K.

12 Månlykke A.M.

11 Grislefaksen G.L.

———————————-

8 Moe Tyr

1 Stumne Fyr

2 Briskebytrikken

6 Pistus

5 Hugo Bäck

10 Kos Odin

9 Førlands Odin

3 Komnes Bork

4 Faks Blæsen

Løpet

Tre hester bør rekke i Arne Lunds minneløp.

Favoritten

Professor Ø.K. har vært god til to strake, enkle V75-seirer. Var uheldig i Derby nest sist, hvor han feilet bort en god premie. Grislefaksen G.L. var foran ham både i kvalifisering og finale av Derby, men Professor Ø.K. står 20 m bedre til nå. Feilfritt kan han vinne igjen.

Outsiderne

Månlykke A.M. har vunnet hele 11 av 14 løp. Slo Grislefaksen G.L., samt de to Derby-vinnerne Tekno Eld og Philip Ess, sist. Sto imidlertid 20 m foran de to sistenevnte. Kan muligens yppe seg mot favoritten.

Luringen

Grislefaksen G.L. tapte kun knepent for Månlykke A.M. sist. Var uheldig i Derby, hvor han feilet i kamp om annen bak Tekno Eld. Satt fast bak sistnevnte i kvalifiseringen og skal ikke avskrives.

Startsiden

Kanskje Komnes Bork til tet.

V75-AKTUELL

Navn: Erlend Rennesvik

Alder: 24 år

Antall seirer i år: 52

Antall seirer totalt: 183

Erlend tar trikken

Han er bare 24 år og har vunnet travløp hvert år siden 2011. Men aldri så mange som i år. Lørdag på Biri har Erlend Rennesvik tre outsidere i V75. Han advarer spesielt for Briskebytrikken i finalen.

V75-1: - Mye vil handle om trioen Kleppe Slauren, Myhreng Jerker og Ulsrud Tea. Den av de tre som får det beste løpet, er fort vinneren. Men jeg synes ikke Tekno Jerken, som jeg selv kjører, skal glemmes helt. Han er på gang og liker distansen.

V75-2: - I et åpent hoppeløp setter jeg Sol Faksa først. Hun gikk et kjempeløp med mye hinder i Årjäng sist og får trolig tet her. Førsteutfordrer er Vital Sjanell, som satt delvis fast sist. Vant to strake før det og er i toppform. Luringen i løpet er Kagge Lina om det klaffer bakfra. Kiro Bia Balderina, har et høyt toppnivå.

V75-3: - Unngår Brenne Blissi fartsdumper fra 60 meter tillegg, er det snakk om rundens banker. De som likevel vil gardere, skal vurdere Mine, som jeg selv kjører. Hun går gode løp hver gang.

V75-4: - Flere om beinet i et løp med mange topphester i grunnlaget. Min favoritt er Will Prinsen, som satt bom fast sist og som møter riktig motstand. Men utfordrerne står i kø. Garli Moe Garlin har vunnet tre strake, fra Sverige kommer Tand Kraft, som tapte på målfoto for Will Prinsen i Derby i fjor og som viste solid fremgang sist. Vinnerhesten Rofstad Odin kommer ut etter lang pause og skal regnes på direkten.

V75-5: - Han imponerte sist, Wellek. Er han like god nå, kan han vinne igjen. Hestene å slå blir seiersmaskinen Vetle Petter, som alltid går gode løp, og formtoppede Remix som reparerte stor galopp til solid annenplass sist.

V75-6: - To hester skiller seg klart ut. Rappstjernen og Eld Rask målte krefter i Kriteriefinalen. Da vant sistnevnte. Rollene kan byttes om nå. Møller Tor kan være luringen i løpet.



V75-7: - Han har imponert med to strake V75-seirer etter galoppen i Derby, Professor Ø.K. Er god nok til å vinne igjen. Støter på gode Månlykke A.M., som kommer fra Sverige med ambisjoner. Selv kjører jeg Briskebytrikken, som vi har siktet inn dette løpet med. Skal favoritten først garderes, skal vi strekes.