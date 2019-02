VM-GULL NESTE? Sverre Lunde Pedersen (26) vant generalprøven på 5000 meter foran distanse-VM i tyske Inzell torsdag neste uke. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Lunde Pedersen: - Tør ikke spå seiersjansen i VM

HAMAR (VG) Håvard Bøkko mener Sverre Lunde Pedersen (26) gikk «sjukt bra» i generalprøven og landslagssjefen tror han kan slå Sven Kramer & co om seks dager - men Norges gullhåp avslår å komme med en spådom om sin seiersjanse i VM.

– Jeg tør ikke spå vinnersjansen i Inzell. Jeg er ikke favoritt, men har alt å vinne - og lever fint med å være outsider, svarer Sverre Lunde Pedersen på VGs spørsmål om hvor stor sjanse han - med en prosentsats - har til å vinne VM-gull på 5000 meter torsdag om seks dager.

Foran glisne tribuner i generalprøven i Vikingskipet fredag gikk han til seier på distansen med 6.16,17, tre sekunder foran russeren Aleksander Rumyantsev. Det er fem sekunder saktere enn da han ble nummer fire bak russeren Danila Semerikov (disket nå), Patrick Roest og Sven Kramer i Heerenveen en uke før jul.

Tidsforskjellen har med is-kvalitet å gjøre, Roest og Kramer - pluss deres landsmann Jorrit Bergsma (5. plass i Heerenveen) - er de tre Sverre Lunde Pedersen mener han må slå i Inzell for å vinne sitt første VM-gull, og Norges første i distanse-VM siden Håvard Bøkko (32 lørdag) gjorde det på 1500 meter samme sted for åtte år siden.

De tre nederlenderne har droppet verdenscupen på Hamar.

Mesterskap på rekke og rad Sammenlagt-EM for sprint og allround gikk i italienske Collalbo 11.–13. januar. Distanse-VM går i tyske Inzell fra 7. februar til 10. februar. Sprint-VM i Heerenveen 23. til 24. februar. Allround-VM i Calgary 2. til 3. mars. Verdenscupfinalen i Salt Lake 9. til 10. mars

– Det var en trygghet, og deilig, å vise et så godt løp før VM. Jeg klarte å holde teknikken mot slutten. Jeg ble stiv, men prøvde ikke å stresse og kave, som før. Jeg kjenner at jeg er enda bedre å sterkere enn før jul, sier Sverre Lunde Pedersen i pressesonen i Vikingskipet.

Det var hans første seier i verdenscupen denne sesongen.

På spørsmål om han tror han må gå på 6.10 for å ta gull i Inzell neste torsdag, svarer han at «den fort kan bli under det».

– Men med min form er det fullt mulig å komme under det, understreker han.

Landslagssjef Bjarne Rykkje sier at Sverre Lunde Pedersen «måtte vinne her» for å kunne si at han kan vinne i distansen i Inzell.

– Går han på denne måten, så kontrollert, da vinner han, sier nederlenderen til VG.

– Han må gå enda bedre, men han har mer inne enn han viste her nå. Det er veldig tett i toppen. Han kan vinne, og han kan ta fjerdeplass etter å ha gått et veldig bra løp, tilføyer Bjarne Rykkje.

Håvard Bøkko, som kom på 11. plass etter at Danila Semerikov ble disket, gir overfor VG klart uttrykk for at han er imponert over lagkameratens nær oppsiktsvekkende jevne 5000 meter, tre uker etter at han ble nummer tre på distansen bak Kramer og Roest i allround-EM i Collalbo.

– Bunn solid. Han så sprek ut hele veien og gikk som en klokke. Han gikk bedre enn jeg trodde han skulle gjøre. Det var helt sjukt. Det er bare Roest og Kramer som har dette nivået inne, mener Håvard Bøkko.

– Sverre er en medaljekandidat. Får han en ekstremt bra dag (torsdag kveld neste uke) er han utfordrer til gullet, konkluderer han.

PS! Sverre Lunde Pedersen, Håvard Bøkko og Sindre Henriksen utgjør lagtempolaget som skal gå for VM-gull neste fredag, dagen etter at Sverre Lunde Pedersen har gjort det på 5000-meteren.