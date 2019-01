MIDLERTIDIG OVERGANG: Torstein Bae har vært ekspert for programleder Line Andersen under NRKs sjakksendinger. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Sjakk-Bae skal kommentere skøyter på NRK

Sjakk-orakelet Torstein Bae (39) er klar for verdenscupen på skøyter i Vikingskipet som sidekommentator under NRKs sendinger – som et slags uhøytidelig innslag.

– Jeg er absolutt ikke ekspert på skøyter, men jeg skal være med fredag og lørdag, som tredjemann og et uhøytidelig innslag, bekrefter sjakkspilleren, juristen og sjakkeksperten knyttet til NRKs sendinger rundt brettet.

Torstein Bae forteller at ideen om å ha ham med under skøytesendingene fra Vikingskipet 1. til 3. februar ble unnfanget da han la frem skjemaer for Magnus Carlsens og hans «passeringer» ved for eksempel tolvte, trettende og fjortende runde under NRKs sendinger fra sjakk-VM i romjulen.

Han understreker imidlertid at han «absolutt» er interessert i skøyter. Han var veldig interessert som barn og ungdom, da Geir Karlstad var hans store helt. Han minnes Karlstads dueller mot svenske Tomas Gustafson – og han kan dyrke nostalgien rundt de gamle norske skøyteheltene: Kupper’n, Hjallis og Oscar Mathisen.

– Og (Johann Olav) Koss på Lillehammer i 1994, sier Torstein Bae.

Dessuten var faren, advokat Ole Jakob Bae, skøyteløper. Han skal ha snakket om at han en gang ble kretsmester, etter at mesterskapets andre løper hadde gått over ende.

– Det blir mer en morsom greie, svarer han på spørsmål om hva hans bidrag til de faste kommentatorene Carl Andreas Wold og Even Wetten vil være.

– Det er guttedrømmen og jeg kunne ikke si nei. Jeg får bare passe meg for at skøyteentusiastene som sitter hjemme foran skjermen ikke plages for mye. Stort engasjement og «en av folket», sier han om hvordan han ser for seg sin rolle i kommentatorbuen i Vikingskipet.

Baes karakteristiske stemme har gjort ham til et yndet objekt for parodier:

Torstein Bae vil høres og kanskje sees i forbindelse med 3000 og 5000-meteren fredag 1. februar, samt 500 og 1000-meteren lørdag 2. februar. Han mener det fins likhetstrekk mellom sjakk, som han er ekspert på, og skøyter på langbane. Når det gjelder de lange løpene, er det «repetisjoner uten at så mye skjer».

Sprintdistansene 500 og 1000 meter, der Norges regjerende verdensmester Håvard Lorentzen (26) er en av flere favoritter i Vikingskipet, «er sjakkens lynsjakk».