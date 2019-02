SNØFATTIG: I Pattaya sitter - og i dette tilfellet ligger - turistene langs stranden, ikke langs skiløypene. Her skal FIS holde sin kongress neste vår. Foto: INDRANIL MUKHERJEE / AFP

Røste reagerer: Ski-pampenes kongress lagt til Pattaya

Fullstendig fritt for snø og et frynsete rykte til tross: Når Det internasjonale skiforbundet (FIS) kaller inn til kongress om et år, skjer det i den thailandske turistbyen Pattaya.

FIS bekrefter overfor VG at man har flyttet 2020-kongressen fra den marokkanske byen Marrakech til Pattaya.

Det er en turistmagnet sør for Bangkok, gjerne kjent for sol, strender og sexturisme.

Norske Erik Røste er ferskt styremedlem i FIS og forteller at saken kom opp på hans aller første møte i november. Da hadde det opprinnelige hotellet i Marokko gitt beskjed om at de måtte kaste inn håndkleet. To kandidater som ønsket seg kongressen i 2022 sa at de i stedet kunne kaste seg rundt og arrangere to år tidligere.

Valget sto plutselig, på kort varsel, mellom Hong Kong og Pattaya. Røste stemte for Hong Kong, men FIS valgte Pattaya.

– Jeg har opplevd dette som en krevende avgjørelse og sammen med en annen representant har vi spilt inn at det bør diskuteres på nytt. Vi bør unngå å sette oss i en slik situasjon. Rent prinsipielt liker jeg ikke omkamper, men jeg mener at dette valget ikke er noe godt signal, sier Røste til VG.

– Hva er det ved Pattaya som ikke er et godt signal?

– Blant annet at stedet ligger der det ligger. Mange delegater må reise veldig langt. Hadde vi snakket om Canada, som er en skinasjon, så hadde det vært noe annet. Og så har ikke Pattaya det beste ryktet, sier den norske skipresidenten.

Luksus i Mexico sist

Det finnes ingen skianlegg i Thailand, foruten en liten kunstig alpinbakke i millionbyen Bangkok. Under OL i Pyeongchang hadde Thailand fire deltakere. Tre av dem har røtter i Italia. Men ingen av de to alpinistene maktet å komme til mål i noen av rennene de deltok i, og på femmila i langrenn ble den mannlige utøveren tatt ut av løpet etter å ha blitt tatt igjen med en runde.

ENORM SEXINDUSTRI: Pattaya er verdenskjent for turisme, sol, strender - og prostitusjon. Dette bildet er tatt i 2009. Foto: Mattis Sandblad

At FIS legger kongressene sine til steder helt uten skikultur er ikke nytt: I fjor fant kongressen sted i en kystby i Hellas. To år tidligere, i 2016, reiste 900 delegater til et femstjerneres spahotell i den mexicanske turistbyen Cancun.

Norges skiforbund måtte bruke 675.000 kroner på sin delegasjon, som talte 29 personer den gangen. FIS hadde da pekt seg ut Hotel Fiesta Americana Grand Coral Beach Resort & Spa, som selv hevdet å være et av Karibias beste spahoteller, med sine fem stjerner og nær endeløs havutsikt.

Hvilket hotell FIS har valgt i Pattaya, opplyser ikke forbundet i sin epost til VG. Norges skiforbund er heller ikke kjent med dette ennå.

Blant andre byer FIS har reist til er steder som Rio de Janeiro, Miami, Antalya, Cape Town og Barcelona.

Adresseavisen konfronterte FIS-president Gian Franco Kasper med valget av Cancun i Mexico i 2016. Kasper, 75 år gammel, svarte den gangen at delegatene gjerne ville komme til steder med sol og strand:

– Vi har over 120 medlemsnasjoner og alle har samme rett til å arrangere kongressen. Jeg vet at det for Norge virker langt unna. Meksikanerne kan på sin side si: «Hvorfor i alle dager skal vi dra til Oslo, som er så langt unna?». Det er normalt at vi holder kongressen i medlemsnasjoner som ikke har mulighet til å arrangere store mesterskap eller verdenscup.

Han fortsatte:

– En annen årsak er delegatene. Hvis de skal delta på kongressen, har de lyst til å komme til steder med sol og strand. Den tredje årsaken er kostnadene. Det er mye billigere å dra til Cancún enn til Oslo.

Tar avstand

Når flere hundre skiledere fra hele verden samles i Pattaya til neste år, må imidlertid brorparten reise rundt halve jordkloden.

Kasper har vært president i Det internasjonale skiforbundet i 21 år. Han er kontroversiell og har denne uken fått store overskrifter etter at han uttalte at han ikke tror på global oppvarming, og gått langt i å støtte diktaturer som søker OL.

Tidligere har han sammenliknet en mulig utestengelse av Russland fra OL med Adolf Hitlers jødeutryddelse. Da, som nå, beklaget sveitseren på 75 år i etterkant.

Erik Røste er tydelig på at han tar avstand fra de ferske uttalelsene til Gian Franco Kasper, men er samtidig glad for at sveitseren har beklaget.

– Har Norge gjort noe for å bytte ham ut som FIS-president?

– Det enkle svaret på det er «nei». Vi har ikke kommet med forslag til nye kandidater.

HER VAR DE I 2016: På Hotel Fiesta Americana Grand Coral Beach Resort & Spa i Cancun, i Mexico, ble den 50. skikongressen avholdt i 2016. Foto: GRUPO POSADAS

– Hvorfor ikke? Er det ikke mulig?

Det er absolutt mulig. Man skal ha kandidater som kan overta også. Det har vi ikke hatt i Norge. Norges Skiforbund kan kun foreslå norske representanter.

– Hvorfor ikke: Kasper kan ikke være den eneste i ski-verden som kan ha denne jobben?

– Nei, det er han selvsagt ikke. Kasper er valgt til 2022. Da er han 78 år. Det er naturlig at diskusjonen om etterfølger starter i det internasjonale miljøet, sier Erik Røste.

I 2016 sa Røstes forgjenger i FIS-styret, norske Sverre Seeberg, følgende på spørsmål fra Adressa om når det var på tide med en ny mann på toppen i organisasjonen:

– Det får vi se på. Gian Franco har sagt at han skal si ifra.

UENIG I VALGET: Erik Røste stemte heller på Hong Kong, forteller han i dette intervjuet med VG. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Nytt forsøk på Trondheim-VM

Norges skiforbund vil etter alle solemerker måtte stille med en stor delegasjon også i Pattaya: For i 2020 gjør Trondheim et nytt forsøk på å sikre seg ski-VM en gang i fremtiden.

Delegasjonen fra Trondheim-VM tok med seg 1200 flasker med Mack-øl fra Norge til Mexico for tre år siden. I 2020 må altså eventuelle lokkevarer som skal sikre valgseier fraktes enda lenger.

Skulle Gian Franco Kasper og noen av de andre skitoppene finne tid til annet enn jobb i Pattaya, så skriver Wikipedia følgende om den thailandske kystbyen: «Av aktiviteter som passer for turister som ikke søker go-go og natteliv kan en nevne attraksjoner som Sri Racha Tiger Zoo, over 20 golfbaner, Nong Nooch Tropical Garden og flere familieparker».

PS! FIS avholder kongress annenhvert år. På kongressen meisles fremtiden til en lang rekke grener innen skisporten ut.