DØD: Journalist og TV-kommentator Per Jorsett. Foto: Gisle Oddstad

Per Jorsett er død - 98 år gammel

Per Jorsett er død. Den tidligere journalisten, skøyte -og friidretts-kommentatoren ble 98 år gammel

Publisert: 30.01.19 10:46 Oppdatert: 30.01.19 11:14

Det er NRK som meldte Per Jorsetts død først.

Jorsett var tilknyttet NRK. Han huskes spesielt for sin kommentatorvirksomhet knyttet til skøyteløp. Han var sportens desiderte ekspert da folk flest var opptatt med å notere rundetider mens de satt samlet rundt radioapparatene og TV-en.

Ifølge NRK begynte Per Jorsett allerede som niåring - i 1929 - å samle skøyteresultater i en gul notatblokk. Da han senere kommenterte skøytekonkurranser sammen med Knut Bjørnsen (døde for 10 år siden), utmerket han seg med sin suverene evne til å formidle rundetider og løpernes skjemaer - og eventuelle avvik fra dem - lyn-hurtig.

Per Jorsetts regneferdigheter var til å stole på.

Derfor ble han også benyttet flittig som ekspert av sportsavdelingene i forskjellige avisredaksjoner i flere mannsaldre. Han skrev for idrettsmagasinet Sportsmanden fra 1945. For 15 år siden ble han tildelt Idrettsgallaens hederspris, 12 år etter at han som 72-åring avsluttet samarbeidet med Bjørnsen i kommentatorbuen.

Han mottok Kongens fortjenestemedalje i gull etter å ha vært ansatt i Den Østenfjeldske Bykredittforening i 50 år.