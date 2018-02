OL-TREFF: Ole Einar Bjørndalen (t.h.) møtte IOC-president Thomas Bach sammen med skiskytterpresident Anders Besseberg, Vincent Defrasne og Andrea Henkel i går kveld. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

VG med på Bjørndalens eksklusive møte med IOC-president Bach

Publisert: 13.02.18 18:14

SPORT 2018-02-13T17:14:01Z

PYEONGCHANG (VG) IOC-president Thomas Bach «hadde elsket» å se Ole Einar Bjørndalen (44) i sitt syvende OL.

Det fortalte IOC-toppen til VG da vi fikk være med på det eksklusive møtet mellom den regjerende kongen av skiskyting og presidenten i mektige IOC her på Alpensia Biathlon Centre i Pyeongchang.

Vi får begynne med noen toner fra Bach, som gjorde alt for ikke å være umusikalsk:

– Jeg skal ikke blande meg inn i avgjørelsen til det norske landslaget. Men som en tilhenger av sport – og siden jeg har kjent Ole Einar en stund – så kan jeg si at jeg hadde elsket å se ham i OL, sier Thomas Bach til VG.

– Det skjer ikke i år, kvitterte Ole Einar Bjørndalen , som vanlig temmelig rask på avtrekkeren.

– Nei, men det er fortsatt litt tid til OL i 2022, smalt det fra Bach.

– Ja, tiden går fort, repliserte Bjørndalen og lo.

Trøster seg med trening

Inne i varmen, to etasjer over vind og kulde på skiskytterstadion, hadde Thomas Bach samlet tidligere skiskytterlegender som Vincent Defrasne, Andrea Henkel, vår egen Bjørndalen samt skiskytterpresident Anders Besseberg i IBU til en uformell prat.

Stemningen var god, og selv Bjørndalen virket uforskammet rolig selv om lagkameratene Svendsen, Bjøntegaard og Bø-brødrene varmet opp til jaktstarten som var en halv time unna rett utenfor vinduet.

For det var jo der han skulle vært, og ikke sittet på et hjørnekontor hos IBU med panoramautsikt utover et stadion hvor alle sliter med vinden som han har trent på å temme i mer enn ett år.

Aldri før har 44-åringen trent så mye i vind, nettopp for å være best mulig forberedt på de forholdene som nå er blitt et lite mareritt – for å si det pent – for de andre norske skiskytterne.

– Det er bare historie nå, sier Bjørndalen når vinden og hans forberedelser blir tema.

– Men jeg kan si at det er dette jeg har trent for. Da er det veldig surt å ikke få gå.

Han trøster seg med at han i hvert fall har fått trent langt mer enn sine lagkamerater her i forblåste Sør-Korea.

– Man må trene mye og hardt for å roe temperamentet, sier Bjørndalen og ler for første gang.

– Uvant rolle

Det er nesten rart å se han i «sivil» der han sitter. Det er unaturlig. Fyren har representert Norge i alle OL og VM siden 1994 og har vært å se i mange slags klær.

Men han er her nå fordi han elsker sin kone og vil at Darja Domratsjeva skal lykkes i mesterskapet som han hadde som mål. Han kom hit ved hjelp av litt goodwill fra nettopp IOC. Nå «jobber» han for Hviterussland.

– Det er en uvant rolle. Jeg har vært til stede og hjulpet Darja en del, selv om hun har et team rundt seg som er veldig profesjonelt. Jeg har fått testet litt ski – og så har jeg fått trent hardt. Det er jeg veldig fornøyd med.

– Føles det ukomfortabelt å ikke kunne gjøre det du er best på?

– Ja, det er ingen tvil om det. Jeg skulle gjerne vært her i en helt annen rolle og konkurrert selv. Det var rart å se den sprinten, sier Bjørndalen og tenker på da en aldrende Arnd Peiffer gjorde mye av det samme som han i Sotsji. Ikke raskest på ski, men passe treffsikker. Det kan være en gullkombinasjon.

Bjørndalen var nemlig «tittelforsvarer» på åpningsøvelsen etter at han tok sitt 8. OL-gull i Sotsji for fire år siden.

– Kjenner du på vemod?

– Nei, den tiden er forbi. Når jeg først bestemte meg for å reise hit, så er jeg meg selv som før. Men de to første ukene etter å ha blitt vraket de var tøffe. Nå er jeg her for å støtte Darja.

Tror hjertene slo for Bjørndalen

Og apropos Darja. Den tidligere olympiske mesteren i fekting for lag, Thomas Bach, vet ikke helt om fruen er så fornøyd med Bjørndalens nye tilværelse. Tyskeren tror kona helst vil se mannen med børsa på ryggen og startnummer.

– Ole Einar sa at han er fornøyd med sin nye rolle, men vi vet ikke om Darja er så glad for den. Bjørndalen er uansett allerede «rekordmannen» i OL, men å være så nær å lage en ny rekord så tipper jeg at hjertet til både andre utøvere og fans slo for deg, sier IOC-sjefen henvendt til Bjørndalen.

Så dro vi alle ut i kulden for å se jaktstarten.

– Fourcade vinner, sa Bjørndalen.

Han fikk rett.