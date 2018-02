MIRAKEL PÅ ISEN: Yannic Seidenberg (t.h) feirer seieren over Canada i OL-semifinalen sammen med Matthias Plachta. Foto: DAVID W CERNY / X01548

Tysklands «Zucca» trodde karrieren var over - spiller for OL-gull

Publisert: 24.02.18 22:48 Oppdatert: 24.02.18 23:56

PYEONGCHANG (VG) Yannic Seidenberg (34) er like liten og spiller med samme draktnummer som Mats Zuccarello (30). Men et lite mirakel skiller dem: Tyskeren kan vinne OL-gull i ishockey på vinterlekenes siste dag.

Finalen mellom OAR (Russland) og Tyskland starter klokken 05.10 natt til søndag norsk tid.

– Jeg fryktet at karrieren var over, innrømmet Yannic Seidenberg da han for tre år siden gjorde comeback for klubblaget EHC Red Bull München etter en alvorlig kneskade.

Nå kan veteranen vinne OL-gull i sitt første OL. Yannic Seidenberg, som er lillebroren til NHL-veteran Dennis Seidenberg (36), er like lav (171 cm) og veier omtrent like mye (82 kilo) som Norges eneste NHL-spiller, Mats «Zucca» Zuccarello.

Omskolerte (back/venstreving) Yannic Seidenberg ble matchvinner for Tyskland i spilleforlengelsen i åttedels-finalen mot Sveits. Han la inn 2–1 bare 36 (!) sekunder inn i ekstraomgangen (sudden death/«første målet vinner»). Seidenberg var ikke født forrige gang Tyskland - det vil si Vest-Tyskland - slo Sveits i OL. Det var i 1972, med 5–0.

Forrige gang Tyskland - det vil si Vest-Tyskland - vant medalje i OL-turneringen i ishockey var for 42 år siden i Innsbruck: Bronsemedaljen etter seier 4–1 over USA (Canada og Sverige boikottet OL-ishockeyen på grunn av datidens amatørregler).

Siden er ikke Tyskland blitt bedre enn nummer fem i OL-ishockeyen.

Tyskland klarte ikke å kvalifisere seg for OL i Sotsji. I likhet med Norge lyktes de i kvalifiseringen i september for halvannet år siden. Her i Pyeongchang sto det 1–1 mellom Seidenbergs Tyskland og Norge etter ordinær spilletid i siste gruppespillkamp.

Tyskland vant kampen etter straffeslag.

De tapte 0–1 for Sverige i gruppespillet. I kvartfinalen vant de 4–3 i spilleforlengelsen over den regjerende verdensmesteren. Patrick Reimer ble matchvinner etter 90 sekunder i ekstraomgangen.

– Vi kjempet for hverandre; dekket hvert eneste skudd. Til og med da de kom tilbake og utlignet sent i tredje periode, sluttet vi ikke å tro at det kunne gå. Og så spratt pucken vår vei. Jeg er utrolig glad over at vi vant, uttalte Yannic Seidenberg etter kvartfinalen.

(Saken fortsetter under Seidenbergs Instagram-publisering med bildet av ham og Lindsey Vonn på flyet over til Sør-Korea)

Altså før Tyskland slo Canada 4–3 i semifinalen.

Seidenberg, som debuterte i den tyske toppligaen for 17 år siden, har nesten nær bokstavelig talt svevd på en sky siden avreisen til Sør-Korea. Han oppgraderte flybilletten til 1. klasse fra Tyskland, og fikk sete ved siden av alpinlegenden Lindsey Vonn.

Seidenberg var ikke sen om å publisere lykketreffet i sosiale medier.

Nå spørs det om eventyret vil ende med krasjlanding mot OAR (Russland). Russerne, med 16 spillere fra klubblaget til Norges Patrick Thoresen (SKA St. Petersburg), er storfavoritter.

PS! Russland (da SUS) vant OL-gull siste gang for 26 år siden i Albertville. Det var russernes (Sovjet) syvende OL-gull i løpet av åtte OL siden vinterlekene i Innsbruck 1964.