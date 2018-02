Mowinckel takker Jansrud og Svindal etter historisk utforsølv

PYEONGCHANG/OSLO (VG) Ragnhild Mowinckel (25) hadde aldri vært på pallen i utfor før. Nå er hun olympisk sølvvinner etter å ha endte ni hundredeler bak gullvinner Sofia Goggia (25).

– Jeg har stått her og tuta og grini nå. Det er så rart. Det er så mye følelser. Man reagerer annerldes hver gang, men det her er sånn sjokk. Det er utrolig stort, sier Ragnhild Mowinckel til VG.

– Hva tenkte du da du så tiden?

– Du blir jo helt lamslått. Når du kommer i mål med startnummer 19, så vet du at det sannsynligvis blir mitt beste resultat noensinne, fortsetter hun.

– Hvor mye har du snakket med Svindal og Jansrud, som tok dobbelt i herrenes utfor?

– De har jo gitt utrolig gode tips da, herregud. Og det har vært utrolig verdifullt å snakke med de når vi har så lik løype. De gjorde det jo fantastisk bra, så det er mye jeg kan lære av det. Så takk for det, Kjetil og Aksel! svarer Mowinckel, som fikk en stor klem av bronsevinner Lindsey Vonn i målområdet.

– Hun var glad på mine vegne. Samtidig skjønner jeg at det var trist for hennes del. Men vi blir en liten familie her, og jeg følte hun var glad på mine vegne. Hun tok jo medalje selv, men jeg tror nok hun hadde håpet på litt bedre.

Da Mowinckel suste inn til OL-sølv i storslalåm , sa lagvenninnene at «dette er bare begynnelsen».

Seks dager senere viste 25-åringen at de hadde rett, da hun kjørte inn til nok et sølv: denne gangen i utfor.

Den norske 25-åringen satset alt og lå lenge og luktet på gullvinner Sofia Goggias ledertid, men i mål måtte hun se seg slått med ni hundredeler av italieneren.

Akkurat det er det lite grunn til å gremmes over, for med 1.39,31 kjørte Mowinckel inn til sitt andre OL-sølv.

– Åh. Gud! ropte hun da hun passerte målstreken, og noen få minutter senere skjønte hun svært lite av det som hadde skjedd.

– Hva skjedde der da? Jeg er bare så sykt overrasket, sier hun til Eurosport.

– Jeg var overrasket i storslalåm, men dette her … Det er så utrolig kult. Det er det sykeste, sier hun videre.

Slet lenge med utfor

Da Mowinckel suste inn til sølv, måtte den kanskje største favoritten erkjenne at det kun ble bronse denne gangen.

Lindsey Vonn (33), som mistet forrige OL etter en kneskade, er full av rosende ord om sin norske overkvinne.

– Ragnhild er en fantastisk utøver. Hun er en av de snilleste i verdenscupsirkuset, så hun fortjener det. Jeg er veldig glad på hennes vegne, sier en gråtende Vonn til Eurosport.

Mowinckel har lenge slitt med utfor, men denne sesongen har hun flere topp 10-plasseringen i disiplinen.

I 2010 satte alpinledelsen i Norges Skiforbund seg et mål om at norsk kvinnealpint løftes opp i toppen. Nå mener sportssjef Claus Ryste at de nærmer seg.

– Hun setter noen milepæler for de som kommer bak. Hun brøyter vei, sier han til VG.

Forrige uke tok Mowinckel Norges første OL-medalje i alpint på kvinnesiden siden 1936. Natt til onsdag brøt hun en ny barriere, for sølvmedaljen hennes er Norges første utformedalje i OL på kvinnesiden noensinne. Tidligere kan kun Astrid Lødemel (46) vise til mesterskapsmedalje, etter at hun tok VM-sølv i Morioka i 1993.

Topp fem:

1) Sofia Goggia 1.39,22, 2) Ragnhild Mowinckel 0,09 , 3) Lindsey Vonn +0,47, 4) Tina Weirather + 0,63, 5) Alice McKennis +1,02.

PS: Mowinckels utforsølv er Norges 30. medalje i OL. Dermed har Olympiatoppen innfridd målsettingene – fem dager før OL-ilden slukkes.