Holund etter stafett-vrakingen: - Jeg var så sint som jeg kan bli

Publisert: 22.02.18 05:44

PYEONGCHANG (VG) Hans Christer Holund (28) har det ikke i seg å bli veldig sint, men da han ble vraket fra stafetten var han så sint som han kan bli.

Holund har vært i strålende form i løpet denne sesongen. Han traff med OL-formen formen også, det ble bronse på 30 kilometer fellesstart med skibytte og 6.-plass på 15-kilometeren.

Men landslagstrener Tor-Arne Hetland syns ikke det var godt nok til å få gå en stafettetappe.

Da Holund møtte pressen torsdag morgen sørkoreansk tid, forteller han at stafettvrakingen var en veldig tung beskjed å få.

– Det var en vondere beskjed å få det, enn å gå en femmil. Det var tøft, sier Holund - som går femmila lørdag.

– Ikke sint person

Vrakingen fikk fram det han har av sinne i seg.

– Jeg er egentlig ikke en sint person. Jeg ble så sint som jeg kunne bli, men jeg knuste ikke noe, sier Holund til VG på pressetreffet like ved der langrennsløperne bor.

Holund så Didrik Tønseth, Martin Johnsrud Sundby, Simen Hegstad Krüger og Johannes Høsflot Klæbo ta OL-gull på stafett.

– Det laget er det andre som tar ut. Jeg må fokusere på det jeg kan få gjort noe med. Min motivasjon blir ikke påvirket av slike laguttak, den kommer fra meg selv. Kanskje blir jeg mer motivert for å slå tilbake i senere løp, sier Holund til VG.

Tønseth tok plassen

Han sier ikke et negativt ord om Tønseth som «tok» plassen hans. Tønseth blir ikke nevnt.

– Jeg unner alle å gå. Det er lagkompisene mine. Jeg henger jo med dem hele året. Det å ta et OL-gull for Norge det er stort, og det var gøy å se at de lykkes, sier Holund.

Femmila lørdag er siste langrennsøvelse for gutta. Klæbo har trukket seg og går ikke, Emil Iversen eller Didrik Tønseth får hans plass. I tillegg skal Holund, Sundby og Niklas Dyrhaug gå.