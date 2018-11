Denne gang ble ikke Carlsen sint for konfettien

LONDON (VG) Magnus Carlsens kompiser overrasket verdensmesteren med konfetti på seiersfesten i London onsdag kveld. Det ble atskillig bedre mottatt enn sist han ble «pepret» med konfetti.

– Det tenkte vi faktisk ikke på. Vi ville bare gi ham en hyggelig velkomst. Men jeg skjønner at det er flere her som kobler dette til lynsjakk-VM i 2016, smiler Carlsen-kompis Johannes Kvisla.

Magnus Carlsen hadde nettopp fått VM-trofeet og kom tilbake til luksushotellet sitt, Rosewood i Holborn, der han ble overrasket med seiersfest. Sponsorer, kompiser og Team Carlsen kunne endelig puste ut og feire seieren.

– Vi hadde bare en idé om at fire kompiser skulle stå og ta imot ham, slik at han så venner rundt seg med en gang han kom tilbake. Han spilte stort, sier Kvisla.

Den omtalte episoden med Carlsen og konfetti stammer fra lynsjakk-VM i Doha i romjulen 2016. Tydelig skuffet mottok han først bronsemedalje for hurtigsjakk-VM og deretter sølvet for lynsjakk-VM. Mens verdensmester Sergej Karjakin smilte bredt, så Carlsen tomt ut i luften.

– Jeg er ikke i humør til å være en god taper nå, sa Magnus Carlsen til VG rett før premieseremonien .

Da de satte i gang med konfetti og et lite fyrverkeri til ære for medaljevinnerne, ble det for mye for Carlsen. Han slo ut med armen og gikk, mens de andre sto igjen og ble fotografert i hallen i Doha.

Onsdag kveld derimot var det bare glede å se i Carlsens øyne. Den nyvalgte FIDE-presidenten Arkadij Dvorkovitsj, tidligere russisk visestatsminister, var blant gjestene, det samme var Stephen Hawkings datter Lucy, som tok det symbolske første trekket onsdag.

Foruten at Magnus Carlsen sjarmerte salen, var det mest oppsiktsvekkende under premieutdelingen at hovedsponsorens toppsjef stilte med flere livvakter rundt seg. Phosagro ledes av den omdiskuterte russeren Andrej Gurjev.