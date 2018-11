Nådeløs beskjed: Carlsen taper partiet om han blir skadet

LONDON (VG) Om Magnus Carlsen (27) skulle bli syk eller skadet så han ikke kan stille ved sjakkbrettet, taper han partiet.

Det bekrefter en av de to dommerne i VM-matchen, Nana Alexandria, til VG:

– Om du ikke møter, så taper du. Uansett om du er syk eller skadet.

Magnus Carlsen stilte med plasterlapp over høyre øye i onsdagens niende parti mot Fabiano Caruana. Det skjedde etter en kollisjon med NRKs Emil Gukild under fotballspill på fridagen tirsdag.

Team Carlsen har likevel ingen planer om å kutte ned på sportsaktivitetene på fridagene sjakk-VM i London.

– Nei, jeg tror ikke det. Det var et veldig sjeldent uhell tirsdag, sier manager Espen Agdestein.

Carlsen selv svarte bare «nei» da han på pressekonferansen etterpå ble spurt om skaden over øyet hemmet ham.

– Det var helt uforskyldt fra journalistens side. Men vi som er med Magnus og spiller fotball eller basketball, bør være klar over at vi er der for at Magnus skal spille og koble av. Når godt voksne mannfolk spiller fotball, kan de jo bli litt overivrige – uten at det var det som skjedde denne gang, smiler Agdestein.

– Så Magnus Carlsen kan ikke komme med noen legeerklæring om han skulle bli skadet eller syk?

– Nei, ikke her i London. Vi forhandlet oss fram til en spesialavtale under den første VM-matchen i Chennai i 2013. Den gang var vi redd for at han skulle bli matforgiftet og ville derfor ha det inn i kontrakten. Siden har vi ikke hatt det.

– Burde dere roe ned litt på fridagene?

– Jeg tror ikke det. Magnus må få sjansen til å bevege seg. Det er mye spenning her i sjakk-VM. Jeg merker det selv. Det er mye nervøsitet som bygger seg opp, og som han trenger å få ut.

Carlsen liker aller best å spille fotball og basketball på fridagene. Han er også glad i bordtennis – og på kveldene er det ofte kortspill.

– Hva slags aktivitet blir det neste fridag?

– Det aner jeg ikke noe om ennå, sier Agdestein.