Hergeirsson tviler på at Kurtovic rekker EM: Her er de tre som kan ta hennes plass

FORNEBU (VG) Landslagssjef Thorir Hergeirsson (54) tror ikke Amanda Kurtovic (27) blir med når håndballjentene reiser til EM i Frankrike. Han lanserer tre kandidater som er aktuelle for å fylle hennes sko i mesterskapet.

Amanda Kurtovic måtte ut med voldsomme smerter med det som kunne se ut som en alvorlig kneskade da Norge slo Frankrike i Møbelringen Cup søndag kveld. Situasjonen kan du se i videoen øverst i saken.

Det blir tatt MR av kneet mandag. Landslagssjef Thorir Hergeirsson har sett lignende skader en rekke ganger tidligere, og forteller til VG at han ikke tror Kurtovic blir med til EM i Frankrike.

– Det er en fare for det, ja. Akkurat nå ser det ikke bra ut. Vi må selvsagt vente på de endelige undersøkelsene som gjøres nå mandag, men mye tyder på at det er en skade som vil sette henne ut en stund, sier landslagssjefen.

Uten Kurtovic har håndballjentene kun Linn Jørum Sulland som venstrehendt bakspiller. Hergeirsson har ikke tatt en avgjørelse på hvem som eventuelt kommer til å ta Kurtovic’ plass, men forteller at det står mellom tre spillere.

– Det finnes bare en Amanda, så det blir noe annet som kommer inn. Det må vi sy inn i laget. Det er naturlig at det blir en venstrehendt spiller. Vi skal ha fire er vi nokså sikre på, sier Hergeirsson.

Her er de tre kandidatene:

Silje Waade

Silje Waade er reserve, og har vært med håndballjentene under Møbelringen Cup. Waade spiller i Vipers Kristiansand og var med på å ta EM-gull i Sverige i 2016.

– Silje er jo her. Nå er ikke Silje og Amanda helt like spillertyper, men hun har sine spisskompetanser.

Maja Jakobsen

Maja Jakobsen spiller i danske Odense. Hun har tidligere spilt for Storhamar, og var med på å ta EM-sølv i 2012.

– Hun har gjort det bra i Odense og er en venstrehendt bakspiller, sier Hergeirsson.

Moa Högdahl

Moa Högdahl spiller for den danske klubben Viborg, og er datteren til assistenttrener Mia Högdahl. Hun vil få sin mesterskapsdebut om hun tas ut i EM-troppen.

– Moa Högdahl er også på den listen, sier landslagssjefen.

Hergeirsson og resten av ledelsen skal evaluere hvem av de tre som eventuelt blir med mandag, og ta en avgjørelse i løpet av dagen.

PS: Flere av håndballjentene sliter med skader før EM. Stine Bredal Oftedal har slitt med hamstringen, men bekrefter overfor VG at hun er klar til åpningskampen. Katrine Lunde sto over mandagens pressetreff etter en overtråkk søndag. Thea Mørk skal ta MR av hamstringen før hun reiser til Frankrike, men forteller til VG at hun ikke er bekymret og at hun er klar til EM.