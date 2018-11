SUPERTRIO: Ohi Omoijuanfo, Franck Boli og Moussa Njie kan alle forsvinne fra Stabæk ved et eventuelt nedrykk. Foto: Geir Olsen / NTB Scanpix

Dette er Stabæks heteste salgsobjekter om de taper «tidenes kamp»

SPORT 2018-11-23T01:47:57Z

BEKKESTUA (VG) Sportssjef Inge André Olsen (40) omtaler lørdagens skjebnekamp mot Strømsgodset som «tidenes kamp på Nadderud». Den kan ende i nedrykk, og da kan viktige spillere forsvinne.

Publisert: 23.11.18 02:47

– Begge lagene har alt å spille for. Resultatet blir helt avgjørende for skjebnen til begge lagene. Det er ikke ofte du ser noe sånt i siste serierunde i norsk fotball. I hvert fall ikke som jeg kan huske, sier sportssjef Inge André Olsen, som etter 20 år i Stabæk kaller det tidenes kamp.

For i denne kampen kan alt skje. Begge lag kan rykke ned, begge lag kan havne på kvalik og begge lag kan sikre plassen. Om det ender med nedrykk for hjemmelaget kan det føre til store endringer i spillerstallen.

Eurosport-ekspert Christian Gauseth mener blant annet det er «katastrofe» for Ohi Omoijuanfo og Franck Boli å bli i klubben ved et eventuelt nedrykk. Den uttalelsen er er ikke Olsen enig i, men han legger ikke skjul på at Stabæk er en klubb som ønsker å selge.

Bunnkampen 11. Bodø/Glimt: 31 poeng 12. Strømsgodset: 30 poeng 13. Lillestrøm: 29 poeng 14. Start: 29 poeng 15. Stabæk: 28 poeng 16: Sandefjord: 23 poeng

– Nei, det finnes nok ikke noen fasit. Det er Daniel Nannskog et eksempel på. Men vi er selvfølgelig interessert i å selge de spillerne vi kan få mest mulig penger inn for. Da kan vi utvikle nye spillere via akademiet. Men jeg tror ikke noen ødelegger karrieren sin med et år i OBOS. Det tror jeg er veldig tabloid sagt av Gauseth, han har jo spilt nesten hele livet sitt i lavere divisjoner, sier Olsen.

– Vi ønsker å selge. Det er driftsmodellen vår, og det vi ønsker vi å gjøre hvert eneste år. Vi er avhengige av det. For å tilføre nye spillere til akademiet trenger vi penger inn til klubben. Stabæk skal selge spillere og vi skal utvikle gode nok spillere til at vi kan sende de ut i Europa. Så vi er selvfølgelige åpne for å diskutere med de aller fleste klubber, men ting skal være riktig for alle parter før der skjer en overgang, fortsetter han.

– Men hvis vi skulle gå ned må vi også ha et lag som rykker rett opp. Så det blir viktig med en balanse der.

Her er Stabæks heteste salgsobjekter etter 2018-sesongen:

Ohi Omoijuanfo og Franck Boli

De to mest åpenbare salgsobjektene i Stabæk er Ohi Omoijuanfo og Franck Boli, som til sammen har stått for 24 av Stabæks 35 mål denne sesongen.

– At det er klubber som er interesserte i Ohi er jo ikke noen hemmelighet. Men det handler om timing. At det er riktig penger i det for Stabæk, riktig penger i det for spilleren, riktig sportslig mulighet for spilleren også er det agenter rundt som skal ha sitt på plass, sier Olsen om spissen.

Til VG forteller Ohi selv at han tenker annerledes om en overgang nå som han skal bli pappa:

– Det er samme status med Franck Boli. Han har vist oss en fantastisk tillit nå ved å forlenge kontrakten sin med oss. Det gjør det enklere i eventuelle forhandlinger å få til det vi er fornøyde med, sier Olsen.

Ohi har tidligere uttalt til Eurosport at det er uaktuelt for ham å bli i Stabæk ved et eventuelt nedrykk.

Til VG er han derimot ikke like bastant.

– Ingenting er uaktuelt, men mest sannsynlig trenger jeg ikke tenke på det for vi skal slå Strømsgodset uansett, sier Ohi.

Hugo Vetlesen og Tobias Børkeeiet

Stortalentet Hugo Vetlesen (18) er også en populær spiller. I januar avslo Stabæk et bud på over 10 millioner kroner for talentet.

– Vi har også en Hugo Vetlesen som er en spiller det selvfølgelig er veldig mange klubber som spør om og finsikter. Tobias Børkeeiet er også en sånn type spiller. Vi har mange i den kategorien. Stabæk har en bra bank med spillere du kan kapitalisere på og omsette, sier Olsen.

Moussa Njie på utgående kontrakt

Stabæk har også spillere på utgående kontrakt. Blant dem er Moussa Njie, som har kommet tilbake fra skade og hatt en strålende høst for bærumsklubben.

Han har ikke bestemt seg for om han blir i Stabæk eller ikke.

– Du har Moussa som har hatt tilbud fra oss tidligere, og som han har sagt å vente og se. Det må vi ha respekt for, det er en spiller vi hentet gratis fra Vålerenga og Bærum. Så får vi se hva han tenker når han avslutter sesongen. Om han ønsker å sette seg ned igjen eller om han vil gå videre, sier Olsen.

Moussa Njie selv ønsker ikke å kommentere hva som skjer etter sesongen overfor VG. Han har ikke hatt en optimal oppladning til lørdagens skjebnekamp. Hvorfor kan du se her:

Jeppe Moe, Daniel Granli, Håkon Skogseid og Emil Bohinen er også på utgående kontrakter i Stabæk, og kan ende opp med å gå gratis etter sesongen.