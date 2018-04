PÅ SAMME LAG: Landslagssjef Vidar Løfshus og Petter Northug (høyre) under pressekonferansen i Holmenkollen i Oslo mandag. Foto: Bjørn S. Delebekk

Løfshus hadde tøff alvorsprat med Northug om sosiale medier

Publisert: 24.04.18 08:17

HOLMENKOLLEN (VG) Petter Northug (32) har blitt stilt en rekke krav til før comebacket på landslaget. Skistjernen må levere treningsdagbok, ta telefonen og oppføre seg korrekt i sosiale medier.

Det aller siste har brakt nok hodebry inn i Norges Skiforbund gjennom 2017/2018-sesongen.

Så sent som for drøye to uker siden. Da Northug var på plass på Lerkendal da Rosenborg banket Molde, la skistjernen ut et bilde på Instagram Story. Der navnga han Molde-spilleren som nå står tiltalt for voldtekt .

Spillerens advokat vurderer å ta Northug til retten. 32-åringen slettet riktignok bildet kort tid etterpå, men navnet ble publisert til over 400.000 følgere på billeddelingstjenesten i en kort periode.

– Vi har ikke snakket om det siste stuntet. Men snakket om sosiale medier.

– I en alvorlig tone?

– Ja. Hva som ble sagt gjentar jeg ikke her. Men vi har diskutert at dårlig oppførsel på sosiale medier er en belastning og kan til syvende og sist gå utover enkeltpersoner – og gå utover ham i landslagssammenheng, sier landslagssjefen.

To hendelser

For Northug er kjent for å la kjente og kjære brødre og kompiser få gjennomgå på Instagram-kontoen sin, men to ganger har aktiviteten i sosiale medier skapt store medieoppslag.

Den ene er altså hendelsen fra Lerkendal. Den andre gangen da Northug raljerte med både lagkompiser, trenere og ledere før verdenscuphelgen i Kuusamo i november 2017.

– Dummet seg ut

Northug var nemlig vraket. Han svarte på Instagram. Tillitsvalgte ble kalt inn til møte med ledelsen. Oppfattelsen av Northugs stunt ble ikke tatt godt imot i landslaget.

– Petter er en oppegående mann. Han har fått med seg de gangene han har trampet over streken og han vet jo hvor den streken går. Han passer på det. Det er for ham som for alle andre. De er ansvarlige redaktører for de sosiale medie-sidene sine. De vet hva de gjør, sier Løfshus.

– Men vet han hva han gjør når han identifiserer en Molde-spiller som er tiltalt for voldtekt?

– Jeg fikk med meg det. Han så vel fort at han dummet seg ut, er det eneste Løfshus vil si om den saken – og understreker at det er normal folkeskikk som gjelder på Instagram, Facebook og Snapchat.

Må være tilgjengelig

Men det er ikke bare i sosiale medier Northugs sjefer har satt strengere regler. Med en standard utøveravtale må han kommersielt stille seg lojalt bak skiforbundets sponsorer.

Hovedpersonen sier selv til VG at det å miste mangeårige sponsorer, som Coop og Red Bull, er et valg man kommer til, og at ved en landslagsretur så åpner noe seg opp, og andre ting faller bort.

– Garanterer du at det ikke blir trøbbel denne gangen?

– Jeg kan aldri garantere, men det er lov å håpe, sier Northug.

Northug, som i fem år under Coop-kontrakten sin har stått utenfor landslaget i sommerhalvåret, må nå også pent finne seg i at han følges mye tettere opp i det daglige treningsarbeidet.

I utøverkontrakten står det blant annet at Northug er nødt til å føre treningsdagbok etter skiforbundets regler. Den skal følges opp av sprintlandslagstrener Arild Monsen. I tillegg har skiledelsen aldri lagt skjul på at kommunikasjonen var for dårlig sist sesong.

– Vi setter selvfølgelig krav til en skikkelig treningsdagbok. Den skal føres ordentlig hver dag. Og så skal vi ha tett dialog på telefon. Det er ikke uvanlig å skrive treningsdagbok og å være tilgjengelig. Men han har jo ikke vært det. Nå må han det. Han har allerede begynt å ringe meg, sier Monsen – og trekker på smilebåndet.

Satser både sprint og distanse

Vidar Løfshus har tidligere kryptisk sagt at «man må være 24-timersutøver» når han har blitt spurt om hvordan Northug skulle overbevise om at han var en landslagsplass verdig. Landslagssjefen har ikke ønsket å utdype det.

Northug sier rett ut at han tror det er mulig å komme tilbake på det nivået han har vært. Han legger heller ikke skjul på at langrenn har utviklet seg med årene - både i sprint og distanse. Northug ser likevel ingen begrensninger hos seg selv.

Han tror han kan hevde seg både på sprint og femmil den kommende sesongen.

– Jeg vet hva jeg kan få til. Det er ikke vits å stå her og si det, sier Northug på spørsmål om hva han er god for under VM i Seefeld i februar neste år.

Ingen særfordeler

Monsen sier det er en forutsetning for at Northug er tatt ut på landslaget, etter to elendige sesonger, at skiforbundet får større kontroll på ham.

– Han får ikke noen særfordeler i så måte. Men det har Petter sagt at han er bekvem med. Det er kanskje det han trenger, sier Monsen, som nå får treningsansvaret for to utøvere – Northug og Johannes Høsflot Klæbo – som det kommer til å være enorme forventninger til.

– Hva gjør at du tror han kan bli verdensmester igjen?

– Han er smart nok til det og han har vist det før. Så gjenstår det å se om det er for lenge siden sist. Men jeg tror han kan greie det, sier Arild Monsen.