TRØNDER-GJENGEN: Didrik Tønseth (f.v.), Niklas Dyrhaug og Johannes Høsflot Klæbo kan få oppleve VM på hjemmebane i Trondheim i 2023. Det blir avgjort i Hellas 17. mai. Her fra ski-VM i Lahti i fjor. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

VM-anleggene i Trondheim vil koste én milliard kroner

Publisert: 07.05.18 20:30

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SPORT 2018-05-07T18:30:09Z

Dersom Trondheim ikke får VM i 2023, mister de 180 millioner kroner i støtte. Da blir det ingen ny hoppbakke med det første.

Om bare få dager, på selveste 17. mai, blir det bestemt om det er Trondheim eller Planica som skal arrangere VM på ski om fem år. Avgjørelsen tas på FIS-kongressen i Hellas.

Dette er noen av prisoverslagene på nye Granåsen i trønderhovedstaden:

* Hoppbakker: 300 millioner kroner.

* Arenabygg langrenn: 78 millioner kroner.

* Skytehall/mediesenter: Ca. 70 millioner kroner.

* Rulleskiløype: 16,6 millioner kroner.

* Snøproduksjon: 18,6 millioner kroner.

* Planlegging/prosjektledelse: 16 millioner kroner.

* Områdeplan: 124 millioner kroner.

– Det vil koste rundt én milliard kroner, sier utbyggingsleder for Granåsen Geir Paulsen til VG.

Men både utbygger og rådmann tror hoppanleggene blir dyrere enn 300 millioner kroner.

– Vi har lagt frem ønske om mer, men politikerne har sagt 300 millioner kroner, sier Paulsen.

– Anslagene så langt viser en prislapp på nærmere 500 millioner, mens det som ligger inne i handlingsplanen er 300 mill. Vi jobber nå med å få kvalitetssikret tallene, sier Paulsen.

Granåsen trenger oppgradering av VM-anlegget fra 1997. Uansett hva som skjer med VM, så skal Trondheim arrangere langrennstour i 2020. Det arrangeres årlig verdenscup i hopp og kombinert.

Øknomisk skandale i Oslo

Da Oslo fikk VM i 2011 ble den nye Holmenkollbakken en ufattelig skandale uten økonmisk styring.

Det som først ble presentert som en oppgradering av anlegget på 41 millioner kroner ble til 600 millioner, før det økte til 900 millioner. Sluttregningen lød på 1,8 milliarder kroner.

– Det er mer regelen enn unntaket at arrangementer blir dyrere enn planlagt. Vår fordel er at vi har planlagt alt i tide. Vi har ikke en arkitektkonkurranse om hoppbakken. Vi er opptatt av funksjon og at den skal fungere i hverdagen, sier Paulsen.

Dersom Trondheim ikke får VM så mister de 180 millioner kroner i nasjonale anleggsmidler. Da blir det ingen ny hoppbakke med det første. Trondheim tapte for Oberstdorf om ski-VM i 2021.

– Det vil være synd for hoppbakken er helt i grenseland for bruk til verdenscup for tiden, sier rådmann i Trondheim kommune Morten Wolden til VG.

Frister med VM-stemning døgnet rundt

VM-general Guri Hetland drar til FIS-kongressen kommende torsdag. Trondheim og skiforbundet sender en stor tropp. De får også med seg langrennsdronning Marit Bjørgen.

– Det blir en tøff kamp. Men jeg tror vi skal klare det, sier Hetland til VG.

– Hva er fordelen til Planica og Trondheim slik du ser det?

– Planicas styrke er gode anlegg og sterke tradisjoner i hopp. De er gode på å arrangere verdenscup i hopp og skiflyvning. Verdenscuparrangementene i langrenn har vært greie, men de har vært uten tilskuere, svarer Hetland og legger til:

– I Trondheim og Norge er det en enorm interesse for alle de tre nordiske grenene. Det vil bli fullt hus. Vi har stor hotellkapasitet og alle kan bo i byen. Det blir VM-stemning døgnet rundt. I Planica må man bo spredt, også hoteller i Italia og Østerrike må tas i bruk.

I tillegg kostet selve søknaden tre millioner kroner. Trondheim kommune tar halve regningen, mens skiforbundet betaler 700.000 kroner. Nord-Trøndelag - og Sør-Trøndelag fylkeskommune deler resten.

Denne artikkelen handler om Vintersport

Langrenn

Hopp

Kombinert