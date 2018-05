SPONSORJUBEL: Ivar Stuan kunne presentere kombinerts nye sponsoravtale i lokalene til Norges Skiforbund fredag. Her er han i samtale med Swix-direktør Åge Skinstad. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Kombinert skylder eget forbund nesten fem mill.

Publisert: 05.05.18 09:17

ULLEVAAL STADION (VG) Medaljefangsten i Pyeongchang-OL ble mager. Fredag ble profilen Magnus Moan (34) vraket på landslaget. Og nå bekrefter ledelsen i kombinert at de står i kraftig gjeld til eget forbund.

Sportssjef Ivar Stuan bekrefter overfor VG at det dreier seg om mellom fire og fem millioner kroner. Og at de må være gjeldfri overfor Norges Skiforbund (NSF) innen fem år.

Kort frist

– Vi har gått noen millioner i underskudd samlet sett siden 2014. Kravet er at vi skal betale tilbake over en femårsperiode. Vi har hatt for lite inntekter, og brukt for mye, sier Ivar Stuan.

Ifølge Skiforbundets egne regnskapstall gikk de totalt sett på et betydelig underskudd i 2017 med 14,6 millioner kroner. Stuan forteller til VG at kombinert står for ti prosent av underskuddet for siste inntektsår i NSF.

Siden kremmeren fra Løten kom inn som sportssjef for to år siden har imidlertid inntektene skutt i været. Fra ni millioner til 13 millioner i 2017. Fredag signerte kombinert ny hovedsponsoravtale med Swix i lokalene til NSF på Ullevaal stadion. Ifølge Stuan har den en verdi på mellom 15 og 20 millioner kroner de kommende fire årene.

– At Swix vil satse på oss vil løfte kombinert. Det er jeg helt sikker på. Vi er i reforhandlinger med delsponsorer, og at vi har Swix på plass forsterker oss i sponsorarbeidet, sier Stuan.

Av et brutto budsjett for kommende år på om lag 14 millioner har kombinert 12,5 millioner å rutte med til drift. Ifølge Stuan må pengene brukes «så smart som mulig».

20 års ventetid

– På sikt bør vi ha inntekter på mellom 15 og 20 millioner for at vi skal ha nok ressurser til å ta kampen mot Tyskland. Vi vant nasjonskampen i verdenscupen. Men vi har ikke vunnet et individuelt VM-gull siden 1999 (Bjarte Engen Vik). Det har vi tenkt å gjøre noe med når vi kommer til Seefeld-VM neste år, sier Ivar Stuan.

Første grep med sparekniven ble offentlig kjent fredag. Trenerapparatet reduseres med én person (Bjørn Kåre Ingebrigtsen). Kristian Hammer og Peder Sandell skal lede landslaget inn i kommende VM-sesongen.

I tillegg er landslaget slanket med en løper. Profilen Magnus Moan (34) fikk ikke fornyet kontrakt etter en vinter med dårlige resultater. Men veteranen fra Byåsen i Trondheim bekrefter overfor VG at han satser videre utenfor landslaget.

