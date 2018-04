OFFISIELT LANDSLAGSKLAR: Petter Northug (høyre) blir presentert av Vidar Løfshus som en del av det norske sprintlandslaget kommende sesong Foto: Bjørn S. Delebekk

Northug får utvidet forhandlingsfrist med skiforbundet

Publisert: 30.04.18 15:02 Oppdatert: 30.04.18 15:51

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SPORT 2018-04-30T13:02:13Z

Bare én siste bit gjenstår før Petter Northug (32) kan kalle seg en fullblods landslagsutøver. Men det dokumentet får ikke skiforbundet med det aller første.

Fristen for å levere den såkalte utøveravtalen er nemlig 1. mai. Nå sier Northug-manager Are Sørum Langås at de ikke rekker den fristen.

– Avtalen blir signert, men av praktiske årsaker og tid har vi ikke rukket det ennå. Vi skal ha en gjennomgang av avtaleteksten med skiforbundet for å sette oss inn i innholdet og praksis for gjennomføring først, sier Langås til VG.

– Det er noen år siden Petter var landslagsløper på heltid, og da er det naturlig å bruke litt tid på rammene som gjelder, både muligheter og begrensninger, sier Northug-manageren.

Les også: Ny tung sponsorsmell for Northug – tvinges til å droppe Red Bull

Aksepterer Northug-forsinkelse

For Petter Northug er dagens situasjon på landslaget uvant. Siden han brøt med landslaget våren 2013 har han fått spesialavtaler hvert år, som blant annet har betydd at han har kunnet fronte sin egen personlige sponsor Coop i sommerhalvåret.

Men denne gangen ble det annerledes.

Selv om Northug – da han gjorde landslagsretur for en uke siden – ikke kunne garantere null trøbbel, så er det egentlig ingen åpning for særfordeler. 32-åringen må pent akseptere at han er landslagsløper hele året. Northug får i likhet med de andre norske eliteutøverne en standard utøveravtale. Fristen for å levere den er egentlig i morgen, tirsdag.

Administrasjons- og markedssjef i skiforbundet, Espen Bjervig, sa til VG for snaut to uker siden at «hvis Petter blir tatt ut på landslaget, så måtte han levere avtalen ferdig underskrevet den 1. mai». Bjervig vil i dag ikke gå inn på hvilke utøvere som ikke ser ut til å overholde fristen.

– Det kommer fortløpende inn avtaler. Vi vet av erfaring at det alltid er noen som blir forsinket. Enkeltutøvere får selv svare om de har signert, sier han til VG – og melder samtidig – konfrontert med Langås’ beskjed – at den utvidede forhandlingsfristen til Northug er «helt uproblematisk».

Les også: Løfshus hadde tøff alvorsprat med Northug om sosiale medier

Vil ikke gi noen tidshorisont

Avtalen regulerer blant annet hvilke kommersielle muligheter Northug har som landslagsløper gjennom hele året frem til VM-sesongen er over neste år.

I korte trekk handler det om at han – i likhet med de andre landslagsutøverne – i realiteten gir skiforbundet markedsrettighetene til seg selv. Blant de mest kjente punktene i avtalen handler om at ingen utøvere får ha sponsorer som er i direkte konflikt med skiforbundets egne.

Utøveravtalen tar også innover seg hvilke plikter Northug har overfor mediene og inneholder også enkelte regler som omhandler sport.

Langås vil for øvrig ikke gå mer spesifikt inn på noen tidshorisont for når avtalen er signert fra Team Northugs side.

Denne artikkelen handler om Vintersport

Langrenn

Petter Northug