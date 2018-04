Iniesta hyllet i Barcelonas maktdemonstrasjon

Publisert: 21.04.18 23:21

(Sevilla - Barcelona 0-5) Barcelona vartet opp med fotball i aller ypperste klasse i det som kan ha vært Andrés Iniestas (33) aller siste finalekamp for katalanerne.

33-åringen har vunnet alt i Barcelona -trøya. Han er den eneste som har signert en såkalt «livstidskontrakt» med klubben. Og etter denne sesongen kan det altså være slutt.

Ifølge spanske AS er neste stopp for Iniesta kinesisk fotball. Avisen skrev tidligere i uken at midtbanespilleren trolig har tenkt å annonsere sin avskjed etter kveldens Copa del Rey-finale mot Sevilla.

Det ble i hvert fall et farvel til spansk cup som han sent kommer til å glemme.

Keeperen åpnet opp

For Barcelona dro omtrent frem alt som finnes i deres enorme offensive register lørdag. De vant deres fjerde Copa del Rey-tittel på rad. Sevilla ble ydmyket. Keeper David Soria måtte til slutt plukke fem baller ut av eget nett. Det kunne blitt mer.

Det var imidlertid lite som minnet om ballbesittende «tiki-taka», Barcelonas eget varemerke innen offensiv spillestil, da de tok ledelsen ved Luis Suárez.

Keeper Jasper Cillessen slo en langpasning fra egen femmeter til Philippe Coutinho. Den lille ballmagikeren hadde en hel banehalvdel å løpe på før han upresset serverte Luis Suárez omtrent alene foran mål. Uruguyaneren hadde ingen problemer med å bredside inn 1-0 etter bare 14 minutter.

Det var effektivt og direkte. En lang ball i bakrom. To pasninger totalt fra bakerste mann. 1-0 og starten på et ordentlig finalemareritt for Sevilla.

Fakta Andrés Iniesta: Fullt navn: Andrés Iniesta Luján Fødselsdato: 11. mai 1984 (33 år) Fødested: Fuentealbilla i Spania Antall ligakamper/mål for Barcelona: 435/35 Antall kamper/mål for Barcelona: 665/56 Landskamper for Spania/mål: 125/13 Utvalgte meritter: Åtte La Liga-titler (trolig ni om litt), fem Copa del Rey-triumfer, fire CL-troféer, tre ganger vunnet VM for klubblag, verdensmester én gang og EM-seierherre to ganger.

Messi i 40

For Barcelona fortsatte å gi publikum flere utdrag fra fotball-læreboka. Etter en drøy halvtime fosset Jordi Alba nedover venstresiden. Backen spilte vegg med Andrés Iniesta. Nede ved dødlinja fant Alba Lionel Messi med et lekkert hælspark.

Argentineren kronet angrepet med en avslutning kontant opp i nettaket bak en sjanseløs David Soria i Sevilla-buret. Målet var Messis scoring nummer 40 denne sesongen (29 i La Liga, fem i den spanske cupen og seks i Champions League).

3-0 kom på en nydelig kontring. Suarez fant Messi. Argentineren leverte deretter fra seg en millimeterpresis gjennombruddspasning i retning rekkekameraten. Suarez takket og bukket, før han plasserte inn det som til slutt ble pauseresultatet.

Perfekt punktum

5-0 var det Philippe Coutinho som satte i mål på straffe. Men før det så hadde Iniesta fått sitt perfekte punktum i en spansk cupfinale.

Barcelona rullet opp et angrep fra venstre til høyre. Messi spilte fri Iniesta alene med keeper. 33-åringen rundet like gjerne Soria i Sevilla-buret og satte inn Barcelonas fjerde scoring.

Da «Don Andrés» ble byttet ut like før slutt runget sangen hans over hele stadion. Han var tydelig preget, men gikk rolig av banen i det som trolig er hans aller siste cupfinale i Spania.