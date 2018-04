Sigurdarson reddet viktig Start-poeng etter ny Boujar-tabbe

NADDERUD (VG) (Stabæk–Start 1–1) En keepertabbe var nær å felle Start, men så dukket Aron Sigurdarson (24) opp og sikret et viktig Start-poeng i Bærum.

Start hadde ikke holdt nullen på 16 kamper i Eliteserien, og sist seier kom for tre år siden. Likevel startet de friskt i bunnoppgjøret mot Stabæk på Nadderud.

Det sto 0–0 ved pause, før «Ohi» Omoijuanfo utnyttet svakt keeperspill av Benjamin Boujar og ga hjemmelaget ledelsen 1–0.

Det så ut til å stå seg helt ut, men så lå Sigurdarson og lurte foran Stabæks 16-meter. Akkurat tidsnok til å «lure» offsidefellen ventet han inn pasningen fra Isaac Twum og la ballen forbi Sayouba til 1–1.

– Vi viser god karakter når vi kommer tilbake, det var veldig godt å se sier Start-trener Mark Dempsey til VG etter kampen.

– Hvor stor var forskjellen på ett poeng og et tap her?

– Veldig stor, du ser det på meg. Jeg er fornøyd, guttene er fornøyde. Det kunne vært 18 mann på vei hjem med hodet nede. Det er mye lettere nå.

Sjansefattig åpning

Stabæk hadde spilt kun en av sine første seriekamper på hjemmebane. Og de brukte på banen de tidvis storspilte på i fjor vår.

Start var friske på kontringer. Spesielt Kasper Skaanes, som dessverre for de gule og svarte måtte forlate banen allerede før pause, var svært delaktig i et par sjanser. Nærmest var han da han rundet keeper men endte opp i altfor spiss vinkel til å avslutte.

Stabæk på sin side hadde ballen mest, men hjemmelaget slet med å få ballen inn i midten til «Ohi» Omoijuanfo og Franck Boli. Det ble mye «tråkking» ute på sidene.

– Har dere trøbbel med å få ballen inn i boks?

– Ja, absolut. Jeg er helt enig. Det må vi jobbe med. Og vi ser det her.

Keeperkrise i Start

Etter hvilen skapte laget sin første halvsjanse tidlig. Men «Ohi»–igjen presset ut mot siden–avsluttet utenfor nærmeste stolpe.

Holmlia-gutten som scoret 17 mål forrige sesong, svarte da han fikk hjelp. Starts reservekeeper Benjamin Boujar, som måtte steppe inn da Jonas Deumeland måtte gi seg etter 56 minutter, klarte ikke holde fast en retur i feltet. Ballen havnet hos «Ohi» som trillet rolig inn 1–0.

– Da så det bra ut, men skuffende å se at vi ikke klarer å holde det inn så klart, sier «Ohi» til VG.

Boujar har mildt sagt vært uheldig med inngangen på sine Eliteseriekamper i år. For to runder siden ble han satt i mål fordi Håkon Opdal (som nå er ute to måneder) skadet seg under oppvarmingen mot Vålerenga. Det endte med tap 1–6 og karakter 1 på VG børsen.

– Den tar jeg på min kappe. Det var en litt rar situasjon hvor jeg ikke helt hva som skjer. Jeg er uheldig, sier Boujar til VG.

Han ble reddet av Aron Sigurdarson som sikret et viktig poeng med hjem til Kristiansand.

– Det var godt å se, og viktig for hele laget, sa Boujar.

Begge lag står med fire poeng etter seks kamper og de ligger fortsatt nederst på tabellen.

