LABORATORIUM: Bern-laboratoriet er et av stedene de to agentene mistenkes å ha planlagt hackerangrep mot. Foto: Peter Schneider / TT NYHETSBYRÅN

To russiske agenter kobles til både dopingskandalen og Skripal-saken

SPORT 2018-09-15T16:51:35Z

Sveitsisk politi etterforsker om russere har prøvd å hacke seg inn på kontoret til WADA (Verdens antidopingbyrå) i Lausanne.

Publisert: 15.09.18 18:51

Riksadvokaten i Sveits bekrefter at de har startet etterforskning. Det handler om to russiske agenter som også knyttes til Sergej Skripal-saken i Storbritannia – den tidligere dobbeltagenten som ble forsøkt forgiftet i Salisbury i mars.

Det er den sveitsiske nettsiden derbund.ch som viderebringer en melding fra riksadvokaten om at de startet etterforskning allerede i mars 2017. Siden ble disse to russerne pågrepet i Haag i år og sendt tilbake til Russland . De ble da mistenkt for å planlegge et angrep mot Spiez-laboratoriet i Bern, som gjorde undersøkelser i Skripal-saken. Denne utvisningen ble bekreftet av sveitsiske myndigheter fredag. Lørdag blir altså linken til doping kjent.

– Undersøkelsene startet i mars 2017. De blir utført på mistanke om politisk spionasje, melder det sveitsiske riksadvokatembetet.

Sveitsisk etterretning bekrefter at de samarbeidet med nederlandske og britiske kolleger om saken der de to russerne altså ble pågrepet i Haag og utvist. Det angivelige målet var laboratoriet Spiez, som analyserte prøver fra Novitsjok-forgiftningen av den russiske eksspionen Sergej Skripal og hans datter i England.

Disse to er altså de samme som mistenkes for å ha planlagt et hackerangrep mot WADA-kontoret.

Derbund.ch skriver at det altså at det kan være en direkte sammenheng mellom den russiske dopingskandalen og spionangrepet mot laboratoriet i Bern. Ifølge nettavisen må riksadvokaten imidlertid ha grønt lys fra politikerne for videre etterforskning av saker som kan bli politisk delikate.

En talskvinne for riksadvokaten, Linda von Burg, bekrefter til derbund.ch at de er interessert i de to agentene som ble pågrepet i Nederland.

Lausanne er stedet for WADAs Europa-kontor. Organisasjonen har hovedsete i Canada.

Nyheten om det mulige hackerangrepet mot WADAs Europa-kontor kommer etter at det fredag kveld ble kjent at det russiske antidopingbyrået Rusada overraskende likevel kan bli tatt inn i varmen igjen.

Den uavhengige Compliance Review Committee (CRC) har nemlig anbefalt å gjeninnsette Russland som fullverdig WADA-medlem, meldte WADA i en pressemelding. WADA-styret – med norske Linda Hofstad Helleland som visepresident – skal torsdag stemme over om Russland skal få tilbake sin status.