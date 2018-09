DØD: Sveriges tidligere bryterstjerne Frank Andersson er død, 62 år gammel. Foto: Rolf Jarle Ødegaard

Sveriges bryterstjerne døde av hjertesvikt

SPORT 2018-09-09T17:27:33Z

Frank Andersson, en av Sveriges mest kjente idrettsutøvere gjennom tidene, er død. Den tidligere bryterstjernen døde av hjertesvikt 62 år gammel.

Publisert: 09.09.18 19:27

Det skriver Aftonbladet og Expressen søndag.

– De vet ikke eksakt hva som skjedde. Men hjertet hans orket ikke mer til slutt, sier Frank Anderssons nevø Svante Andersson til Expressen.

Frank Andersson skal ha gjennomgått en komplisert hjerteoperasjon torsdag før han død.

Frank Andersson ble en av Sveriges største idrettsstjerner noensinne på slutten av 1970-tallet og begynnelsen av 1980-tallet. I den perioden vant han OL-bronsemedalje i bryting i Los Angeles-OL og fire EM-gull og tre VM-gull. I løpet av storhetstiden på matten ble han også en «kjendis», noe som ikke var like vanlig og utbredt da - sammenlignet med nå.

Han tilhører svenskens 56-ere. Det vil si Sveriges idrettsstjerner født i 1956, blant andre Björn Borg, Ingemar Stenmark og Thomas Wassberg.

Samt sprinteren Linda Haglund som døde for tre år siden.

Alt han gjorde utenfor idrettsarenaen skjedde ikke med positivt fortegn. Men hans senere deltagelse i TV-showene Let’s Dance og Mesternes Mester medførte at han ble det svenskene gjerne kaller «folkkär».

– Han hadde sine nærmeste ved sin side, sier Svante Andersson.

– Han hadde et stort hjerte, men det var ikke tilstrekkelig sterkt denne gangen. Denne kampen ble for tøff, tilføyer nevøen overfor Expressen.

En av Frank Anderssons nærmeste venner gjennom 35 år, Robert Gidlöf, forteller at den tidligere bryteren hadde lagt planer for fremtiden og at Anderssons død føles uvirkelig.

– Vi satt og pratet i over to timer og lo og fleipet. Det var en fin samtale, men den handlet ikke om avskjed. Vi snakket om hvordan vi skulle legge opp treningen etter operasjonen, sier Robert Gidlöf om sitt siste møte med Frank Andersson.

Han skulle ha ifølge Expressen ha deltatt i «Farmen VIP» i sommer, men måtte melde avbud på grunn av hjerteproblemene.