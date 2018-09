GOD STEMNING: Cato Zahl Pedersen (fra venstre), Marit Bjørgen, prinsesse Märtha Louise og Aker-sjef Øyvind Eriksen. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Stjernenavn og 125 millioner kroner skal løfte paraidretten

OLYMPIATOPPEN (VG) Gjennom stiftelsen «VI» har Kjell Inge Røkke og Aker forpliktet seg til å gi 125 millioner kroner til paraidretten over de neste fem årene. Marit Bjørgen (38) er en del av et styre spekket med profiler.

– Det blir noen styremøter, og dette er noe jeg har veldig lyst til å gi min tid til, sier Bjørgen til VG etter pressekonferansen på Olympiatoppens anlegg mandag ettermiddag.

– Hvilke parautøvere har inspirert deg mest?

– Jeg har blitt best kjent med Birgit Skarstein. Jeg var i høyden før OL i vinter, og Ingvild (Flugstad Østberg) og jeg hadde i alle fall tre fra støtteapparatet rundt oss hele tiden. Birgit var der alene, og hadde fått broren sin over fra USA. Det var store kontraster, og det fikk meg til å tenke litt, forteller langrennsstjernen som la opp for noen måneder siden.

Hun fikk med seg to gull- og totalt fem OL-medaljer fra Pyeongchang.

– Jeg har fått gleden av å trene sammen med mange parautøvere her på Olympiatoppen. Jeg blir så inspirert av gutsen og viljen til mange av disse utøverne som har ganske store utfordringer. Jeg har hatt en mye enklere vei – det er en ære å kunne bidra til at parautøvere får bedre vilkår, sier Bjørgen.

Hun blir styremedlem sammen med solide profiler som Therese Johaug, Aksel Lund Svindal, Birgit Skarstein og prinsesse Märtha Louise for å nevne noen. Ole Gunnar Solskjær, Martin Johnsrud Sundby, Ole Einar Bjørndalen og Tiril Sjåstad Christiansen er blant ambassadørene til stiftelsen.

– Jeg har hørt at det lønner seg å starte med et godt lag, og det føler jeg vi har her, sier tidligere smøresjef i langrenn, Knut Nystad, som er daglig leder for stiftelsen.

– «VI» vil ta tak i et samfunnsproblem relatert til det å være funksjonshemmet, og starter med paraidrettens eliteutøvere. Paraidretten trenger å synliggjøre flere rollemodeller og folkehelter som vi kjenner fra annen toppidrett. Dette gir inspirasjon, motivasjon, engasjement, og skaper muligheter, drømme og håp for bredden, forklarer Nystad.

Kulturminister Trine Skei Grande, Marit Bjørgen, idrettspresident Tom Tvedt og prinsesse Märtha Louise var alle til stede, og det kom frem at Aker, Aker-eide selskaper og Kjell Inge Røkkes private selskap TRG har forpliktet seg til å bidra med 125 millioner kroner over de neste fem årene.

– Jeg har jo drevet med paraidrett selv, og hatt det som ansvarsområde i mange år. Det å se at dette endelig løsner. Det er stort for meg og for alle som er involvert i dette, sier Cato Zahl Pedersen, som selv har 13 gullmedaljer i Paralympics, til VG.

Han håper også at det offentlige blir med på spleiselaget for å hjelpe utøverne.

– Vi har bra støtteordninger i det offentlige for funksjonshemmede, men vi bør nok ha bedre rammebetingelser for dem som skal ha muligheten til å drive med toppidrett. Gjennom denne stiftelsen vil vi alle fall kunne bidra, og dette er et stort steg på veien, sier 59-åringen.