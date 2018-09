Brann med gavepakke til Rosenborg – glapp i hjemmemøte med bunnlaget Sandefjord

BRANN STADION (VG) (Brann – Sandefjord 1–1) Det aller meste handlet om Brann – helt til Håvard Storbæk headet inn målet som kan være med å avgjøre gullkampen i favør Rosenborg.

Hadde det ikke vært for utligningen til Steffen Lie Skålevik hadde denne dagen vært helsvart for bergenserne. Ett poeng kan uansett vise seg å være for lite, når serieregnskapet står klart 24. november.

– Jeg vet ikke åssen vi klarer å havne under her. Det er utrolig skuffende. Ett poeng er ikke bra nok. Vi skal ha tre her, sier Skålevik til VG.

Fem minutter før slutt utlignet han etter at en retur ble liggende på åpent mål. Eirik Holmen Johansen stoppet Azar Karadas heading i forkant.

– Det er skuffende. Første omgang var veldig svak. Etter pause er det ålreit, men vi mangler litt ferdigheter på siste tredjedel, sier Lars Arne Nilsen, Brann-trener.

– Hva betyr poengtapet i gullkampen?

– Det er for tidlig å si noe om, svarer Nilsen.

Sandefjord rystet Brann

Vinner Rosenborg over Sarpsborg klokken 20.00, vil trønderne ha fire poeng ned til Brann med syv kamper igjen.

Ti minutter før slutt rystet Sandefjord serietoeren. Pontus Engblom stusset ballen inn i feltet og kaptein Håvard Storbæk stupheadet inn ledelse for Eliteseriens dårligste lag. Da ble det helt stille på Brann Stadion.

– De scorer på sin eneste sjanse. Fotball er nådeløs, sier Nilsen.

– Jeg er veldig stolt av spillerne. Men også skuffet. For vi var så nærme seier, sier Marti Cifuentes, Sandefjord-trener til Eurosport.

Keeperbytte

Det hyppigste samtaleemnet i gangene før kamp på Brann Stadion, var hvordan de skulle klare seg uten førstekeeper Samuel Sahin-Radlinger, som forsvant ut med skade etter oppgjøret mot Haugesund forrige helg.

Det store samtaleemnet etter kampen handlet om hvordan de klarte å tape poeng mot Sandefjord.

Keepervikaren var det ingen grunn til å bekymre seg over. 19 år gamle Markus Olsen Pettersen fikk massiv støtte fra hjemmefansen og gjorde det han kunne for Brann - som trøblet før pause.

Daouda Bamba og Gilbert Koomson skapte hver sin sjanse for Brann i førsteomgangen, men det sto 0–0 halvveis.

Dominerte

Etter hvilen kom Brann ut som sjefer. De ti utespillerne, i hvite jubileumsdrakter i anledning klubbens 110-årsfeiring, totaldominerte hver centimeter av banen. Sandefjord fikk knapt låne ballen.

Men de slet med å skape sjanser, og scoringen uteble.

Kristoffer Barmen testet Erik Holmen Johansen etter 69 minutter, men gjestenes keeper besto alle prøver han ble satt på utenom én.

Også Bamba ble stoppet. Mens på overtid holdt Peter Orry Larsen på å skli inn 2–1, men han ble stoppet av Holmen Johansen.

