Langrennstrønderne knuser Oslo-gutta i sosiale medier

SPORT 2018-11-12T11:36:34Z

Trønderne på langrennslandslaget slår knockout på Oslo-kollegene før sesongstart. Ikke nødvendigvis i sporet, men i popularitet i sosiale medier.

Publisert: 12.11.18 12:36 Oppdatert: 12.11.18 12:59

Trønderne Johannes Høsflot Klæbo , Petter Northug , Emil Iversen, Didrik Tønseth og Dyrhaug har til sammen 899.000 følgere på Instagram. Northug alene har 446.000 følgere.

Oslo-guttene Eirik Brandsdal, Simen Hegstad Krüger, Sindre Bjørnestad Skar og Hans Petter Holund har til sammen 37.900 følgere. (Holund og Skar kommer fra nabokommuner til Oslo). Mens verdenscupvinner Martin Johnsrud Sundby ikke engang har egen profil.

– Petter (Northug) gikk opp ei løype som folk har hengt seg på. Så det blir bare verre og verre, sier Niklas Dyrhaug, kåret til Norges kjekkeste mann av bladet Elle i 2015, før han fortsetter:

– Vi kjører en annen linje i Trøndelag enn dem på Østlandet. Det er ikke godt å si hvorfor det er blitt sånn. Det er en del single på laget fra Trøndelag. De vil vel vise seg frem, så de får noen henvendelser.

Fredag er det sesongstart med sprint under nasjonal åpning på Beitostølen.

Klæbo mener Dyrhaug legger listen for resten.

– Vi er en sammensveiset gjeng som holder på i Trøndelag. Vi er gode kompiser som har litt innvirkning på hverandre. Når du i tillegg har Norges mest sexy mann, og han byr jo på, da kan ikke vi andre trønderne være dårligere, sier Klæbo til VG.

– Er trøndere morsommere enn Oslo-folk?

– Jeg prøver ikke være så artig. Jeg viser frem det daglige. Det gjør vel dem i Oslo også, svarer Klæbo.

Selv brukte 22-åringen sosiale medier til å fortelle at han hadde fått seg kjæreste i april.

Et kjapt sveip på bildedelingstjenesten viser at trønderne formidler mer humor, mer kropp, mer trening, mer konkurranse, mer fest, mer kjærester, mer privat - stort sett mer av alt.

Krüger kom hjem fra Pyeongchang med to OL-gull. Hans teori er at Oslo-gutter er litt mer ordentlige.

– Noen av disse trønderne på laget er glad i å by på seg selv. Det er artig å se på. Vi har litt forskjellig måter å uttrykke oss på i sosiale medier, sier Krüger til VG.

– Er det lettere for trøndere å vise seg i bar overkropp?

– Det bør ikke være det. Men jeg har ikke så stort behov for å kle av meg så voldsomt på Instagram, men om de har et behov for det, så skal de få lov til det, svarer Krüger.

VG snakket med langrennsherrene under en treningssamling i Molde første uka i oktober. Stemningen var god, og det var få forfall noen uker før sirkuset er i gang igjen.

Trønder-gutta forteller hvem som har den perfekte langrennskroppen:

Martin Johnsrud Sundby har valgt å være helt fraværende i sosiale meder.

Oslo-gutter kjedeligere

Eirik Brandsdal er ekte Oslo-gutt og lever godt med at trønderne er best i sosiale medier.

– Ja, det er for så vidt greit. Jeg har valgt en litt mer tilbaketrukken stil på instagram, sier Brandsdal.

– Er Oslo-gutter kjedeligere enn trøndere?

– Ja, det kan man vel si, svarer Brandsdal.

Didrik Tønseth tok OL-gull på stafett i Sør-Korea. Han delte et bilde av stafettlaget på bildedelingstjenesten. Det fikk 8767 likes.

– Mitt beste bilde? Utifra likes, det jeg la ut etter OL-stafetten. Jeg er mest fornøyd med to feriebilder fra i år og fjor, sier Tønseth til VG.

Han er trønder og særdeles kreativ på Instagram og tar ofte med kjæresten Anne Kjersti Kalvå for å lage morsomme bilder.

– Det er mye fritid og selvopptatthet i Trøndelag, sier Tønseth og ler.

– Har trøndere større behov for å vise frem en bar overkropp enn Oslo-gutter?

– Noe må det være, svarer Tønseth.

Trønderen takket lagkameratene etter stafettgullet i Pyeongchang:

Mer selvdiggere

Sindre Bjørnestad Skar har 3937 følgere på Instagram. Han er fra Bærum.

– De er vel litt mer selvdiggere. Det er sånn de er, sier han om sine kolleger fra Trøndelag.

– Er gutter fra Østlandet kjedeligere?

– Det er kanskje sånn. De byr mer på seg selv på godt og vondt, det handler om hvordan man vil fremstå. De er morsomme, svarer Skar.

Emil Iversen er ikke redd for å by på seg selv.

– Vi er absolutt ikke mer kroppsfiksert. Vi har mindre sensur på det vi legger ut, sier trønderen Iversen.

Noen få dager før langrennsstart er det ren trønderpall i flest delte bilder og videoer på Instagram: Klæbo øverst med 701 bilder. Nummer to: Niklas Dyrhaug (360) og nummer tre: Emil Iversen (343). OL-vinner Krüger har delt 32 bilder.

Kommende helg er det alle mot alle i sporet. Etter sprinten følger 15 kilometer klassik/friteknikk lørdag og søndag.