GJENNOMBRUDD: Store og sterke Henrik Fagerli Rukke fra Hol ble nummer tre sammenlagt i sprint-EM i Collalbo.

Norges nye VM-håp: Økonomisk avhengig av foreldrene

Henrik Fagerli Rukke (22) har sprintet seg inn i verdenstoppen, men foran to VM i februar må han bruke EM-bonusen fra januar på nye skøytejern og er avhengig av foreldrenes årlige sponsorbidrag på over hundretusen kroner for å få satsingen til å gå rundt økonomisk.

– Uten mamma og pappa ville det ikke vært mulig for meg å satse. Du blir ikke fet av å være skøyteløper i Norge, sier Henrik Fagerli Rukke foran verdenscupen på Hamar 1. til 3. februar og påfølgende distanse -og sprint-VM.

Pappa Petter Rukke, som satt i styret i Norges skøyteforbund før han ble ordfører i Hol kommune, forteller at Henriks skøytesatsing koster foreldrene fra hundre til hundre og femti tusen kroner i året. Pengene går til bil (inkludert pappas dieselkort), reiser og utstyr. Petter Rukke minner også om at deres andre «skøytesønn» Christoffer Fagerli Rukke (30) og sønn nummer tre - som ikke går på skøyter - har nytt godt av samme «sponsor».

Gull i sprint-VM: 111.000 kroner Distanse-VM (sprint, mellom og langdistanse) arrangeres 7. til 10. februar i Inzell i Tyskland. Premiebonusene: 1. plass: 56.000 kroner 2. plass: 34.000 kroner 3. plass 25.000 kroner Sprint-VM (500 og 1000 meter) arrangeres 23. til 24. februar i Thialf i nederlandske Heerenveen. Premiebonusene: 1. plass: 111.000 kroner 2. plass: 85.000 kroner 3. plass: 68.000 kroner 4. plass: 43.000 kroner 5. plass: 25.000 kroner 6. plass: 17.000 kroner

– Jeg sier at de får ta det som forskudd på arv. Vi har lagt opp til å hjelpe dem med skolegang. Pengene skulle gått til slike ting, sier Petter Rukke.

Det har de i to av tre tilfeller ikke gjort, uten at partene angrer på det. Petter Rukke vedgår imidlertid at han er bekymret over at de som er investert i skøyter ikke får avkastning i form av utdanning og pensjonspoeng. Han påpeker også kontrasten til Ingvild Flugstad Østberg, langrennsløperen som er samboer med Christoffer Fagerli Rukke.

Da VG intervjuet Henrik Fagerli Rukke i Collalbo umiddelbart etter at han hadde mottatt sin bronsemedalje i sprint-EM 11. til 13. januar, røpet han at premiebonusen på 17.000 kroner fra det internasjonale skøyteforbundet ISU skulle gå til innkjøp av nye skøytejern og muligens en par nye skøyte-sko.

Jernene var ødelagt av grus på isen han gikk på utendørs foran sprint-NM på Gol i romjulen. Et par skøytejern koster fra nederlandske Viking koster 6000 kroner. Henrik mente han ville trenge to, og med de hadde han så vidt penger til et par formstøpte skøyte-sko (10.000 kroner) fra en kanadisk produsent.

Landslagsveteran Håvard Bøkko (31), som EM-debuterte med 3. plass for 13 år siden og vant 1500-meteren i distanse-VM i Inzell for åtte år siden, forteller at «vi er heldige hvis vi år gratis utstyr».

– Jeg er en nok en av få som ikke har betalt for det de siste årene, sier han.

Skøyteforbundets sportssjef og konstituert generalsekretær Lasse Sætre bekrefter at landslagsløperne selv må sørge for skøytejern og skøyte-sko, og joggesko. Noen har en låneavtale med utstyrsprodusentene. Det har ikke Henrik Fagerli Rukke.

Han har planlagt å reise til Canada for å trene i tre uker på den glatte isen i Calgary rett etter sprint-VM i Nederland i slutten av februar. Det vil trolig koste ham, eller foreldrene, 20.000 til 25.000 kroner.

På spørsmål om han tror på bedre økonomiske utsikter for sønnen, med ytterligere suksess, svarer pappa Petter at «det viktigste» er at skøyteforbundet får bedre økonomi, slik at landslagsutøvere slipper å betale egenandeler for deltagelse i internasjonale mesterskap og verdenscupen.

Henrik Fagerli Rukke sier at ha skulle ønske han hadde råd til å flytte hjemmefra, og at «de» - forbundet og landslagsløperne - hadde hatt råd til å bo mer samlet på samme sted «med tanke på trening». Nå flakker de rundt omkring i verden. I fjor var antall reisedager rundt 260, ifølge Henrik Fagerli Rukke desidert flest av alle nasjonene i det internasjonale skøytesirkuset.

Verdenscupen på hjemmebane i Vikingskipet håper han blir en «god prepp» foran distanse-VM kun fire dager senere, samt sprint-VM i sportens mekka Heerenveen 23. til 24. februar.

– Vi har «tullet» litt med at vi skal ha to norske på pallen på 500 meter i distanse-VM. Det er ikke umulig, selv om startfeltet er utrolig tøft. Det er en annen klasse på det i VM sammenlignet med EM, sier Henrik Fagerli Rukke - som mener sprintlandslagets trener de siste to og et halvt årene, kanadiske Jeremy Wotherspoon , fortjener en stor del av æren for hurtigguttenes fremgang på isen.

– Han sier ting enkelt. Det er lett å forstå hva han mener, sier Henrik Fagerli Rukke.