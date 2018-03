TIL KOLLEN: Ole Einar Bjørndalen har fått plass på laget til helgens verdenscup på hjemmebane i Holmenkollen. Der skal han utvilsomt gå for Norge. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Bjørndalen vurderte å gå for Hviterussland i OL

HOLMENKOLLEN (VG) Ole Einar Bjørndalen (44) var langt nede etter at han ikke fikk plass i Norges tropp under OL. Han kunne derimot gått for Hviterussland, ifølge TV 2.

– Det var teoretisk mulig å gjøre det, og det kunne ha gått. Jeg takket nei, og det tror jeg var riktig, sier Bjørndalen til TV 2 .

44-åringen endte i stedet som en del av det hviterussiske støtteapparatet . Der hjalp han sin ektefelle Darja Domratsjeva gjennom mesterskapet.

– Det var en ny situasjon for meg, jeg fikk se OL på en helt annen måte. Å se det fra en annen nasjon var også interessant, det var andre forberedelser enn det norske laget er vant med. Det var mye positivt og annerledes, sier Bjørndalen til VG.

44-åringen bekrefter til TV 2 at IOC ville gitt ham lov til å gå for Hviterussland.

Ifølge kanalen rådet tidligere toppidrettssjef Bjørge Stensbøl veteranen med seks OL under beltet til å vurdere tilbudet seriøst.

Norges Skiskytterforbund hadde før tirsdag ikke hørt noe om Bjørndalens alternative mulighet til å få delta i OL.

Får sjansen i Kollen

Da VG møtte Bjørndalen i Holmenkollen tirsdag formiddag, forteller 44-åringen at han ikke lenger er bitter for at OL-sjansen glapp tidligere i vinter.

– Nå er jeg ikke det, men rett i etterkant av uttaket var jeg langt nede. Jeg var skuffet over å ikke få være med i teamet. Det var ikke sånn jeg hadde sett det for meg. Men sånn ble det, de andre gutta presterte godt og landslagsledelsen mente deres medaljesjanser var større, slår Bjørndalen fast.

Han forteller at han gjennomførte gode økter i Pyeongchang.

– Jeg kjørte testløp, og det funket da. Men det hjelper lite når man ikke er på laget, sier han.

I forkant av OL hadde Bjørndalen og kona Domratsjeva brukt mye tid på å trene i utfordrende forhold, vel vitende om at det kunne bli en krevende vind på standplass under lekene.

– Jeg var forberedt. Jeg har aldri forberedt meg så godt til et OL. Men jeg ble ikke klar, og da hjelper det ikke en «damn shit».

Klar for Kollen

Nå er Bjørndalen glad for å være tilbake på det norske laget og få sjansen til å gå på hjemmebane etter det som har vært en tung sesong.

Han slet i verdenscupen i tiden før jul, og endte til slutt med å bli vraket fra OL-troppen. Deretter fikk han gå i Kontiolahti da Emil Hegle Svendsen ble syk , og det samme gjentok seg foran kommende helgs verdenscuprunde i Oslo. Bjørndalen var egentlig reserve, men rykket opp da Svendsen meldte pass.

– Jeg gikk ett bra og et dårlig renn i Kontolahti, og håper på bedre fysisk form nå. Jeg skal forberede meg så godt jeg kan, sier han.

PS! Kollen-helgen innledes med sprint torsdag, jaktstart lørdag og fellesstart på søndag.