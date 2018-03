SPENNENDE TIDER: Mohamed Elyounoussi følges nært av en toppklubb i Premier League. Det kan være snakk om Arsenal. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Toppklubb i Premier League følger Elyounoussi tett: – Det er kult

Publisert: 23.03.18 06:39

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SPORT 2018-03-23T05:39:17Z

SANDVIKA (VG) Mohamed Elyounoussis drømmekamp mot Manchester City kan komme til å gi Premier League-kontrakt i sommer. Landslagsspilleren forteller selv at interessen er trappet opp hos en av de absolutte toppklubbene i England. Det har tidligere vært spekulert i Arsenal.

– Uten å røpe for mye så har en klubb, som vanligvis er topp fire i Premier League, fulgt meg lenge. Jeg fikk nettopp vite at de har trappet opp enda mer etter det som har skjedd i Champions League, sier Elyounoussi til VG. For drøye to uker siden senket han ligaleder City med både scoring og målgivende for Basel på Etihad.

– Er det snakk om Arsenal?

– Det kan jeg ikke kommentere. Men det er en klubb alle kjenner til med en lang historie. Svær klubb som tidligere har sett meg et par ganger, men som nå har trappet opp interessen, smiler landslagsspilleren.

Fredag møter han Australia i årets første landskamp på Ullevaal.

ESPN har tidligere skrevet at tre klubber på øvre halvdel i Premier League vurderer å sette inn støtet for å hente vingen fra Sarpsborg til sommeren: Arsenal, Leicester og Southampton.

– Det er kult at en så stor klubb viser stor interesse. Men jeg vet selvsagt at sånne klubber har mange på radaren, understreker Moi.

I januar ble landslagskollega Aleksander Sørloth solgt fra FC Midtjylland til Crystal Palace for 100 millioner kroner pluss 30 millioner i mulige bonuser.

En eventuell Elyounoussi-overgang til Premier League kommende sommer vil ganske sikkert overgå dette. Østfoldingens kontrakt i Sveits varer helt til 2021. Det har vært antydet elleville summer helt opp i 300 millioner kroner for nordmannen født i Marokko.

Sjekk Moi mot Manchester City 7. mars!

– Basel kommer ikke til å ta telefonen en gang om de får tilbud om noe under 15 millioner euro (143 millioner kroner). De sier at de først vil begynne å diskutere om tilbudene blir høyere enn det, forteller Elyounoussi.

– Det er forskjell på Bundesliga og Premier League. Er det en engelsk klubb, så kan de plutselig kreve 20 millioner euro (190 millioner kroner). Det er spennende, mener han etter å ha snakket med Basels sportssjef Marco Streller.

– Ut ifra det sportssjefen sier til meg så er det nå mye mer trykk på klubben og spesielt meg.

Men først handler det om et glissent Ullevaal stadion for Moi. Han håper umiddelbart å kunne følge opp fjorårets fire scoringer for landslaget.

– Jeg håper – om jeg får starte – at jeg skal fortsette der jeg slapp i fjor med å skape sjanser. Min oppgave som kant er å skape ubalanse hos motstanderen og derfra kunne bidra med mål og assist. Jeg ønsker å gjøre målpoeng hver kamp jeg spiller, men vet at det starter med det defensive, sier Elyounoussi.

– VM-klare Australia kan være en veldig fin test for oss, mener han.