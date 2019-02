Jarl Magnus Riiber er verdensmester i kombinert. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Kommentar

Supervåpenet sporten behøver

SEEFELD (VG) Jarl Magnus Riiber var tre år gammel forrige gang Norge vant et individuelt VM-gull i kombinert. Nå er det viktig for sporten at han bygges skikkelig som profil i årene som kommer.

Publisert: 28.02.19 17:32 Oppdatert: 28.02.19 17:52







Sittende med en kaffekopp på pressepodiet i Seefeld, legger ikke den ferske verdensmesteren skjul på at han håper gullet kan gi positive ringvirkninger for kombinertsporten fremover.

I OL vant Jørgen Graabak i Sotsji, men i VM-sammenheng markerer gullet slutten på en lang individuell tørke for Norge. Vi må tilbake til Bjarte Engen Viks i 2001 for å finne forrige medalje av edleste art.

Etter å ha vunnet hopprennet, var det store spørsmålet hvordan vinterens suverent beste kombinertløper ville optimalisere sjansene for å følge opp verdenscupsuksess med en etterlengtet VM-tittel.

Svaret skulle vise seg å bli taktisk klokt: La forfølgergruppen ta ham igjen, gå økonomisk og avgjøre på oppløpet.

Det viste seg å fungere til punkt og prikke, og etter målgang kunne Riiber kaste seg i armene på sportssjef Ivar Stuan i ren seierslykke.

les også Riiber tok sitt første VM-gull: - Han er tidenes beste

Nær grensen mellom Tyskland og Østerrike var de lokale forventningene, i en gren som står sterkere publikums- og markedmessig her enn den gjør i Norge, naturlig nok store i forkant av dagens konkurranse.

Men Jarl Magnus Riiber sørget ikke bare for at Norge nå har ni gull i VM, og 18 medaljer totalt.

les også Riiber etter å ha spurtet Norge til sølv: − En vending for meg

Han vil forhåpentligvis kunne gi egen idrettsgren en tiltrengt interesseinnsprøyting fremover.

En profil som kan hevde seg helt i verdenstoppen i årevis fremover, vil forhåpentligvis være en rekrutterende bidragsyter, for en gren som ikke er så bortskjemt med oppmerksomhet innaskjærs, og der det ikke var trengsel rundt podiet etter pressekonferansen.

Det er jo ingen hemmelighet at det de siste dagene har vært heftige diskusjoner, i kjølvannet av Mikko Koksliens kraftige reaksjoner på kommentar-problematiseringen av kombinerts bærekraft i fremtiden.

les også Sølv til superveteran Schmid: For et 10-årsjubileum!

Her er det noen ting det er viktig å understreke, i det som av enkelte er blitt fremstilt som mangel på respekt for en tradisjonsrik idrettsgren.

Det har på ingen måte vært intensjonen, Jarl Magnus Riiber fortjener for eksempel all respekt i verden for et fantastisk gull.

Naturligvis.

På makroplan forblir det imidlertid et relevant tema å ta for seg hvilke idrettsgrener som kan være utsatte på sikt, i takt med en samfunnsutvikling i endring.

Når nye grener kommer til, et fenomen som e-sport har eksplosiv interessevekst og kampen om tid og oppmerksomhet hardner til overalt, er det ikke nødvendigvis dissing av tradisjoner å stille spørsmål ved hvordan idrettstilbudet vil se ut godt frem i tid.

Fasiten kjenner selvsagt ingen, og kanskje vil den sentraleuropeiske interessen for kombinert være en garantist i lang tid fremover, men det er naivt å tro annet enn at enkelte tradisjonelle grener etterhvert vil merke presset.

Her kan kombinert være sårbar.

Vi ser at antallet olympiske øvelser har eksplodert (over 100 i Pyeongchang mot drøyt 60 på Lillehammer), og dagens barn og unge vokser opp med kamp om fokus fra alle kanter.

I dette markedet må en idrettsgren som kombinert operere, og det hadde vært særdeles gledelig om Jarl Magnus Riiber fremover gir den en nasjonal boost, og at kombinertleiren beviser at det er skikkelig toskete å stille spørsmål om utsiktene.

Dette er uansett et tema for fremtiden.

Nå i Seefeld er det norsk gull som gjelder - et svært fortjent et - og kombinersportens ener fortjener en skikkelig og velfortjent feiring.

Gratulerer!