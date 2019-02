Mari Eide ble sjekket for hjertefeil da søsteren døde

SEEFELD (VG) Mari Eide (29) fikk full hjertesjekk på Rikshospitalet få uker etter at storesøsteren Ida døde av hjertestans. Uten hjertesjekken hadde hun ikke fortsatt karrieren.

Fredag kveld sto Mari Eide på VM-pallen i Seefeld sentrum. Der fikk hun bronsemedaljen som beviset på at hun ble verdens tredje beste sprinter i VM.

– Dette var stort, og at Maiken Caspersen Falla var der med meg slik at jeg fikk høre den norske nasjonalsangen... Det hadde ikke vært det samme å høre den svenske nasjonalsangen der oppe, sier Eide til VG etter medaljeseremonien.

BRONSEJENTE: Mari Eide (t.h.) mottok bronsemedaljen i Seefeld fredag kveld. Maiken Caspersen Falla fikk gull og sørget for den norske nasjonalsangen, mens Stina Nilsson viser frem sølvmedaljen. Foto: LISI NIESNER / X02762

For Maiken Caspersen Falla ble verdensmester foran Stina Nilsson. Eide strålte med bronsemedaljen. Men tårene var ikke langt unna.

– Denne medaljen kommer til å være et symbol på Ida. Hennes styrke og pågangsmot, sier Mari Eide til VG.

– Noe jeg måtte gjøre

2. september døde Ida Eide etter hjertestans under et mosjonsløp. Mari og lillesøsteren Hilde ble begge sjekket for hjertefeil.

– Jeg sjekket hjertet på Rikshospitalet i slutten av september eller begynnelsen av oktober. Det var før jeg dro på høydesamling til Val Senales. De sjekket veldig nøye, de tok det veldig seriøst. De var veldig flinke der, sier Eide og legger til:

– Det var noe jeg måtte gjøre for å komme tilbake i skisporet.

For det var ikke aktuelt for henne å presse kroppen skikkelig før den testen var tatt.

Landslagsledelsen bidro og pushet på så testen kunne gjennomføres så kjapt som mulig etter dødsfallet.

Testen ble tatt før obduksjonsrapporten var klar.

– Jeg og Hilde fikk en innkallelse sammen. Idrettshjerter har en annen belastning enn andre hjerter, så de ville sjekke det, sier Eide.

Fikk ryddet i hodet

Og hjertesjekken ga ro.

– Det hjalp for å sortere tankene og få ting vekk. Jeg fikk ryddet hodet litt, sier Eide og legger til:

– Alt var bra. Jeg er veldig frisk og rask.

Mamma Ellen og pappa Bjørn var på plass under medaljeseremonien. Etterpå møttes de for første gang etter bronseløpet til datteren. Det ble varme klemmer og varme ord.

Kjæresten Anders Gløersen og Nils-Ingar Aadne som var samboer med Ida Eide var også på plass. Det var et flertall av norske flagg som vaiet på plassen.

Gråter og ler

På pallen ble det sterke inntrykk.

– Det var fint å tenke litt på Ida også. Det var mye tanker. Jeg tenkte ikke så mye på løpet. Det var følelsen av å være kjempeglad og samtidig ha en enorm sorg og tomhet. Det er to ytterpunkter som jeg tror ikke så mange har opplevd, sier Eide og fortsetter:

– Jeg gråter og ler og smiler om hverandre. Det er helt uvirkelig. Jeg tenker mye på Ida. Fine ting, sier Eide.

Hun vil ikke oppfordre alle til å teste hjertet. Men noen oppfordringer har hun.

– Lær noe om hjerte – og lungeredning. Og ikke tren om du føler deg dårlig, sier Eide.