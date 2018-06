Erik Røste kunne smile fornøyd i Pyeongchang, der norske utøvere nesten gjorde rent bord og han gang på gang fikk dele ut OL-gull til norske utøver. I helgen ble det klart at han får to nye år som øverste valgte sjef for norsk skisport. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Røste: – Vi var ikke satt opp for å håndtere utfordringene

Publisert: 04.06.18 10:43

STAVANGER (VG) Etter to turbulente år innrømmer Erik Røste (58) at Skiforbundet ikke var rustet til å takle det som gikk galt. Blant annet derfor vil den nyvalgte skipresidenten bruke de to neste årene på å reformere forbundet.

Erik Røste slenger seg ned ved bordet i lobbyen på Scandic Hotel Forus utenfor Stavanger, setter kofferten støtt ved siden av den høye stolen og smaker på isen han har i venstre hånd.

Sjokoladetrekk og karamellbiter.

58-åringen fra Gjøvik har noen få timer tidligere blitt klappet inn til en ny presidentperiode av tingdelegatene i Norges Skiforbund. Han skal nå ta fatt på sin fjerde toårsperiode som øverste valgte leder i det nest største særforbundet i Norges idrettsforbund. Røste er trygg på at han har støtte i hele organisasjonen når han nå tar fatt på sitt syvende og åttende år som president.

– Jeg er glad for at jeg fikk så klar og tydelig tillit med stående applaus da jeg ble gjenvalgt. Det setter jeg selvfølgelig stor pris på. Spesielt etter det vi har vært gjennom, var det en tillitserklæring som er fin å ta med seg inn i en ny periode, sier han.

– Tolker du applausen som at det er tillit til deg fra hele forbundet?

– Jeg må jo forholde meg til den forsamlingen som er her og som valgt til å representere organisasjonen. Det viktigste er at det har vært gode, faglige diskusjoner her, med både berettiget ris og ros som det skal være på et ting. Jeg har gjennomgående opplevd at folk har vært opptatt av å utvikle norsk skisport. Jeg er selvfølgelig glad for at denne forsamlingen så tydelig markerer det som de gjorde. Det varmet.

Med «det vi har vært gjennom» sikter han til to år preget av «ruskevær», som det ble karakterisert som flere ganger fra talerstolen under Skitinget i helgen. Parallelt med sportslig suksess som har nådd nye høyder, har det også vært økonomisk underskudd , dopingsaker mot Martin Johnsrud Sundby og Therese Johaug, Henrik Kristoffersens søksmål mot forbundet , astmabråk og kritikk fra egne rekker, både for manglende åpenhet og ryddighet i ledelsen og for måten han ble valgt som Norges representant i FIS’ øverste organ.

– De to siste årene har vært utfordrende og krevende for hele organisasjon. Vi som organisasjon var ikke satt opp for å håndtere de utfordringene vi fikk. Jeg takket de som var til stede for måten de også har stått i dette, sier Røste, som nå kun har selve pinnen igjen av isen.

Den gjenvalgte presidenten ønsker ikke å dvele mer ved det som har skjedd, og mener han har snakket seg ferdig om det. De har tatt lærdom av ting de har gjort galt og alt som har skjedd, mener han, de har engasjert Equinor (tidligere Statoil) for å hjelpe dem med risikoanalyse og -håndtering og de har begynt prosessen med å finne ut om de bør organisere forbundet annerledes fremover.

Røste har tre hovedoppgaver de neste to årene, mener han selv: fortsette jobben for å styrke arbeidet med barne- og breddeaktiviteten, videreføre prosjektet med Equinor og å sørge for at forbundet faktisk greier å gjøre de grepene som de mener må til for å bli bedre organisert.

Når det nærmer seg nytt ting om to år, håper han at i alle fall noe av dette er ferdig.

– Du går på din fjerde periode nå. Har du tenkt noe på om du ønsker å fortsette utover 2020?

– Nei, jeg har ikke gjort det. Da jeg sa ja til denne perioden, var det fordi jeg føler at jeg fortsatt har noe å bidra med, og ikke minst fordi jeg føler at vi er midt i noe som jeg vil være med og fullføre. Vi får se når vi kommer inn mot en ny periode, men det viktigste for meg nå er å holde farten oppe på det vi har begynt på.

Da Røste søndag ble klappet inn i en ny presidentperiode, var det uten noen motkandidat. Valgkomiteen, ledet av tidligere skipresident Sverre Seeberg (67), fikk alle sine innstilte kandidater til skistyret valgt uten noen innsigelser.

– Burde du hatt motkandidater, eller er du glad du slipper det?

– Dette er demokratiet. Jeg opplever at idrettsdemokratiet fungerer veldig bra. Det er diskusjoner og brytninger. Jeg forholder meg til de demokratiske prosessene som er i idretten.

– Du sier du opplever støtte innad i forbundet. Tror du den støtten også strekker seg ut til «vanlige folk», de som ser ski på TV?

– Jeg opplever bred støtte i organisasjonen. Det er det jeg må forholde meg til. Vi må fortsette å gjøre den gode jobben hver dag. Men det aller viktigste for dem som sitter og ser på TV, er at vi fortsetter å levere gode resultater, noe vi vel har gjort de siste årene. Mange er opptatt av omdømme. Omdømmet er et resultat av å gjøre de rette tingene, og unngå å gjøre de gale tingene. I en stor organisasjon vil det alltid være rom for forbedringer, men hvis vi klarer å holde stø kurs med fokus på de rette tingene, tror jeg at støtten blant folk vil være der.

Det blir avskjedsordene fra Røste før han må løpe en rask tur opp på rommet og pakke siste rest før han sammen med kommunikasjonssjef Espen Graff kaster seg i en taxi på vei mot Sola flyplass.