SKADET: Nicklas Bendtner gjemte ansiktet i drakten etter å ha skadet seg mot Brann. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Hareide om Bendtner-skaden: – Ser mer lovende ut enn vi trodde

Publisert: 29.05.18 10:38 Oppdatert: 29.05.18 12:13

Det ser lovende ut, sier Åge Hareide til dansk TV2 om Nicklas Bendtners (30) skade etter at dansken har vært gjennom en scanning.

Bendtner forlot Lerkendal i tårer etter å ha pådratt seg en skade i lysken søndag kveld, dagen før han skulle slutte seg til den danske bruttotroppens VM-oppkjøring.

– Det ser langt mer lovende ut enn vi trodde etter den scanningen han hadde mandag. Det er ikke alt som vises på bilder, og smerte er forskjellig fra spiller til spiller. Omfanget av en lyskeskade er vanskelig å bedømme, men vi håper at han kan rekke det, sier Hareide om Bendtners muligheter til å rekke VM, sier Hareide til dansk TV2 .

Kamp mot klokka

Et kappløp for å rekke VM venter nå Rosenborg-spissen.

Hareide forteller videre at spissen vil ha en ny scanning 4. juni.

Rosenborgs fysioterapeut, Håkon Schwabe uttalte på Rosenborgs Twitter-profil etter kampen mot Brann at en skade som Bendtner pådro seg normalt sett tar to til tre uker, men at det er vanskelig å anslå da dansken aldri har hatt en lignende skade tidligere.

Danmark VM-åpner mot Peru 16. juni, da vil det være nesten tre uker siden skaden oppsto.

– Han kan rekke VM. Absolutt. Men det blir en kamp mot klokka, sa Schwabe til RBKs Twitter .

Hareide forteller videre til den danske TV-kanalen at Bendtner vil få et eget treningsopplegg den neste uken.

Den danske landslagstroppen på 23 spillere tas ut senest 4. juni. Bruttotroppen er nå slanket ned til 27 mann, både Bendtner og Rosenborg-kaptein Mike Jensen er foreløpig med.

Har fått kritikk

30-åringen var i to år ute av det danske landslaget, men ble tatt inn i varmen igjen i fjor etter godt spill for Rosenborg, og scoret på straffe i den avgjørende playoff-kampen mot Irland.

Denne sesongen har Bendtner derimot slitt mer på klubblaget. Såpass at tidligere Tromsø-spiss, Ole Martin Årst, uttalte at han bør vrakes til VM-sluttspillet av Hareide.

– At han har noe i VM å gjøre, kan jeg ikke skjønne. Helt ærlig: Bendtner kommer ikke til å være et savn for Rosenborg sånn han har fremstått i de første kampene, sa Årst under Fotballextra-sendingen 21. mai.

De uttalelsene fikk landslagssjef Hareide til å reagere.

– Jeg har sett Bendtner litt mer i trening enn Ole Martin Årst. Vi ser på trening hvor presis og treffsikker han er, og ja, han har noe å gjøre i VM, sa Hareide til VG, og la til at han mente Bendtners sesong hadde vært varierende.

Aksjon for å utsette VM for Bendtner

Selv om ikke Ole Martin Årst ønsker å se Bendtner i Russland denne sommeren, er det mange andre som håper å se den danske lorden i VM.

På nett er det med en humoristisk undertone startet en underskriftskampanje for å utsette fotball-VM frem til Bendtner er frisk. Per tirsdag formiddag har over 5.000 signert.

RBK kan få kamper utsatt

Om både Bendtner og Jensen blir tatt ut i den danske VM-troppen sier regelverket at Rosenborg kan søke om utsettelse av berørte kamper, skriver Eurosport.no .

– Vi avventer til endelig dansk laguttak og etter NM-runde fire før vi tar en beslutning, sier daglig leder i Rosenborg, Tove Dyrhaug til Eurosport .

Den endelige troppen blir tatt ut senest mandag 4. juni. Både Jensen og Bendtner er i bruttotroppen som skal slankes fra 27 til 23 mann.

Oppgjørene som kan bli berørt av Danmark VM-deltagelse er bortekampen Tromsø (11. juni), hjemmekampen mot Vålerenga (24. juni), bortekampen mot Sandefjord (1. juli) og hjemmekampen mot Tromsø (7. juli).