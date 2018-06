ÅPEN: Joshua King er åpen om at han ikke er fornøyd med å ha blitt plassert dypere i banen på klubblaget. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Hangeland om Kings misnøye: – Kanskje imot de interne reglene

Publisert: 02.06.18 13:03

REYKJAVIK (VG) Tidligere landslagskaptein Brede Hangeland (36) kaller Joshua Kings (26) åpenhet om frustrasjonen i Bournemouth uvanlig, men Hangeland tror Norge-spissen fortsetter i Premier League-klubben likevel.

Tirsdag sa landslagsspiss Joshua King til VG at han ikke var fornøyd med å ha blitt plassert fra å være spydspiss til en dypere rolle i klubben, og antydet at han kunne være på vei bort.

På pressetreff med landslagsgutta før lørdagens kamp mot Island svarer han dette når VG spør om han har fått noen reaksjoner fra klubben etter åpenheten:

– Ingen kommentar.

– Jeg sa ikke at jeg ikke var happy i Bournemouth, jeg sa at jeg ikke var happy med å ikke spille spydspiss. Det er den posisjonen jeg er best i, legger han til.

King hadde en strålende Premie League-sesong i fjor, og endte opp med 16 mål i serien. Denne sesongen har vært mer skuffende med bare åtte nettkjenninger, og nå kan det altså virke som om fremtiden i klubben er noe usikker.

TV 2s fotballekspert, Brede Hangeland, mener det at King gikk ut med misnøyen til norsk presse kan ha gitt ledelsen i Bournemouth noe å tenke på.

– Det er jo litt uvanlig og kanskje litt mot de interne reglene i Bournemouth. Uten at jeg vet det, men det er ganske strengt hva en kan uttale seg om og ikke. Men han har jo kanskje et poeng da, Joshua King. Og forfriskende ærlig, fordi han er vel som best når han får være spydspiss, og det har han ikke fått være nok ganger i år. Så jeg kan forstå at han ønsker en litt annen posisjon der, sier Hangeland.

– Det kan jo være en måte å få noe til å skje på. Det er bare Joshua King som kan svare på om han innerst inne vil bort eller om han bare ønsker å bli brukt på en annen måte enn i Bournemouth. Det kan jo være de fikk litt å tenke på da de hørte hva han sa her til norske medier, fortsetter han.

Tror King blir

Den tidligere landslagskapteinen tror ikke King ønsker å forlate Bournemouth.

– Jeg vet at Bournemouth har vært et veldig bra sted for Joshua King. Hvis jeg skal spekulere litt tror jeg han mest av alt ønsker å få den rollen han behersker best i den klubben han er. Han slipper styret med å bytte klubb, og all den eventuelle konflikten det kan bli, sier han.

– Bør han ha den posisjonen som spydspiss Bournemouth?

– Ja, det burde skje etter mitt syn. Nå er jo vi norske, og ser vel på Joshua King med norske øyne. Men jeg synes han er den beste spissen der. Nå har de jo Jermain Defoe som begynner å bli en gammel mann. Jeg synes King er bedre, så han burde være det naturlige omdreiningspunktet i angrepsspillet der. Og da må han ikke bruke altfor mange krefter på å springe hjem til motstandernes midtbanespiller, svarer Hangeland.