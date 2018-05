Thoresen: Jeg leder Norge til neste VM

Publisert: 15.05.18 09:22

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SPORT 2018-05-15T07:22:14Z

HERNING (VG) Petter Thoresen (56) har ikke til hensikt å gi seg etter alle nedturene her i Herning og vil lede landslaget ett år til. De mest sentrale landslagsveteranene har tillit til at han kan heve dem til neste VM.

– Jeg slutter ikke midt i kontraktstiden, svarer han på VGs spørsmål om han vil fullføre treårskontrakten han undertegnet før forgjengeren Roy Johansen (57) ledet Norge i sitt siste VM for to år siden.

– Føler du at spillerne har tillit til ditt budskap på bakgrunn av det de har prestert i VM nå?

– Ja, det tror jeg. Det har jeg vært veldig fornøyd med. Lojaliteten har vært til stede hundre prosent. Stemningen har selvsagt vært nedtrykt på grunn av store sifre (mange tap, mange baklengsmål), men det har ikke vært noen gnisninger, som jeg har registrert, svarer han.

Landslagsveteranene Jonas Holøs (30), Alexander Bonsaksen (31), Anders Bastiansen (37) og Lars Haugen (31) tilbakeviser alle at Petter Thoresen og hans måte å lede landslaget på er direkte årsak til et nær gjennomgående svakt mesterskap sett med norske øyne.

– Ja, vi har tillit til Petter Thoresen, svarer kaptein Jonas Holøs på VGs spørsmål om nettopp det.

I pressesonen etter 3–0 over Sør-Korea og dermed fortsatt status som A-nasjon i VM, innrømmer han at han er glad mesterskapet er over. Holøs mener Norge burde tatt tre poeng mot Latvia (ett etter tap i spilleforlengelse), og like mange mot Tyskland (to etter seier i straffeslagkonkurranse).

– Mot Finland (0–7) var vi ikke «på nivå». Det samme mot Canada (0–5). Vi var passive og sto stille. Mot Danmark (0–3) startet vi bra, men pådro oss for mange utvisninger. Mot USA (3–9) stemte ingenting. Det var siste knekken, summerer han.

Holøs understreker imidlertid at det ikke er landslagsspillernes oppgave å ta opp landslagssjefens stilling til diskusjon.

– Spørsmålet er om han vil ha med meg, sier Jonas Holøs.

– Ingen sure miner?

– Det har ikke vært noe å utsette på stemningen. I garderoben kan vi kjefte og smelle. «Gardinen» min kan gå ned. Det kan gå en kule varmt. Jeg må kanskje bli flinkere til å beherske meg, slik at det ikke går i svart, svarer Jonas Holøs.

Keeper Lars Haugen sier til VG etter sin åttende VM-turnering at «det har vært ti helt jævlige dager»; ingen har prestert opp mot sitt beste, det går på selvtillit og trygghet, «gjennomgående har det ikke vært bra nok».

På spørsmål om ansvaret for at «strukturen» i laget har vært fraværende ligger på Petter Thoresen, svarer Lars Haugen at «det er ikke der det ligger».

– Det er ikke riktig å henge ut trenerne eller enkeltspillere. Vi skal ha en evaluering, der alle kan blåse ut – og der er vi sterke, sier Haugen og smiler.

– Det er en del vi må finne ut, ellers blir det tøft i neste VM også. Det vil ikke hjelpe å få tilbake spillere som har vært skadet hvis vi fortsetter å spille så ustrukturert som nå. Petter (Thoresen) har ikke gjort store endringer. Det er vi som har spilt dårlig, mener Alexander Bonsaksen.

Anders Bastiansen, som er usikker om han vil fortsette på landslaget:

– Jeg synes ikke vi har vårt så jævlig dårlige. Vi må være realistiske. Canadas VM-lag slår vi kanskje én av hundre ganger, sier Bastiansen.

På spørsmål i pressesonen om hvordan han synes det står til med norsk ishockey, svarer Petter Thoresen «nå synes jeg dere iblant er helt blinde i all kritikken deres».

– Vi har syv debutanter. Mange unge spillere har gjort det godt her. Men vi må lære og derfor liker jeg å være i A-pulja, for da blir skapet satt skikkelig på plass når vi ikke er gode nok, sier landslagssjefen.

Tobias Lindström (30) VM-debuterte etter at ble norsk statsborger tidligere i vår. «Svensken», som scoret Norges første mål i skjebnekampen mandag, sier til VG at «vi» må bli betydelig bedre til neste VM.

– Dette holder ikke. Vi er ikke her for å «delta», vi skal spille om kvartfinaleplass. Det har sviktet defensivt, og da blir det vanskelig offensivt. Men stemningen i laget har vært god. Ingen krangling, sier Vålerengas og Getligaens toppscorer.

Denne artikkelen handler om Hockey-VM 2018

Herrelandslaget Ishockey