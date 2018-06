FORNØYD: Fredrik Söderström avbildet i forbindelse med kveldens prisutdeling i Tsjekkia. Foto: Njål Berge, Storhamar

Storhamars Söderström kåret til årets trener i Europa

Publisert: 12.06.18 20:35 Oppdatert: 12.06.18 21:42

SPORT 2018-06-12T18:35:15Z

Svenske Fredrik Söderström (40) er kåret til årets trener i Europa for innsatsen i Storhamar denne sesongen. Han fikk prisen i Praha tirsdag kveld.

40-åringen visste ingenting da han reiste med Storhamar-leiren til Tsjekkia for å overvære kåringen han var nominert i, samtidig som de deltok på en samling foran høstsesongens Champions Hockey League som klubben skal delta i.

Der ble han på Euro Hockey Clubs prisutdeling i Praha tirsdag kveld kåret til årets trener.

Söderström kom til Storhamar før forrige sesong fra svenske Oskarshamn. Han trengte kun én sesong for å bryte Stavanger Oilers´seiersrekke på seks strake NM-titler . Storhamar vant både seriespillet og NM-sluttspillet denne sesongen.

– Hvordan var det å få prisen?

– Det var absolutt ikke noe jeg forventet meg. Jeg er glad, ydmyk og stolt. Det er en pris jeg deler med mange andre. Det å være trener handler om å samle krefter, mennesker og ideer. Sammen har vi hatt en fantastisk sesong. Men den er lagt bak oss nå, sier Söderström til VG.

– Hva har Storhamar betydd for deg?

– Storhamar lot meg få mulighet til å bli del av en stor familie. Det å få jakte fremgang og nå resultater. Jeg er takknemlig for alle i klubben, våre fans og supportere som har gitt oss muligheten til å bli best. Og jeg er takknemlig for at jeg tok denne sjansen, sier svensken.

Stolte

Styreleder i Storhamar, Njål Berge, forteller til VG at de ser på prisen som nok en bekreftelse på at de gjorde et «kupp» da de ansatte svensken i fjor.

– Vi har blitt fryktelig glad i ham. Måten han er på passer perfekt inn i måten vi bygger klubb på og ønsker å framstå.

– Hva betyr prisen for dere?

– Det betyr mye for han. Men også for oss. Samtidig viser det at norsk hockey er et sted man kan bli sett. Folk legger merke til oss.

Lever på lånt tid

Berge og Storhamar har klart å beholde Söderström også for neste sesong tross stor interesse fra utenlandske klubber. Samtidig skjønner de at denne prisen er med å gjøre det vanskeligere å skrive ny kontrakt neste sommer.

– Vi lever på lånt tid, det skjønner vi.

– Det som gleder oss mest er at det er et ekspertpanel som har valgt det ut. En pris av sine egne. At vi har klart å få med han videre er stort og vi blir stolte av det.

Enn så lenge nyter Storhamar godt av Söderströms bidrag som siden dag én har fanget interesse hos folk i og rundt klubben.

– Folk spør meg når jeg visste jeg skulle ansette ham. Jeg gjorde det første intervjuet med ham da vi reiste rundt for å finne ny trener i fjor. Da fikk en liste med ti spørsmål som vi spurte alle kandidatene om. Det første var: Hvilket spillesystem foretrekker du? Så ser Fredrik på meg og svarer - det vi vinner med.

– Han er rå når det gjelder det å vinne. Han gjør akkurat det som skal til for å få de beste resultatene. Han er jo ganske bedagelig, men en sånn ulv i i fåreklær. Det kan lyse i øynene hans. Han er ikke redd for å sette kravene som må til.

Söderström deltok fredag i en VGTV-diskusjon rundt ut utviklingen av norsk ishockey. Der kom han med flere interessante synspunkter som du kan se og høre i videoen under.