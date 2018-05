Sensasjonslaget Vegas Golden Knights tok første stikk i NHL-finalen

VG / NTB

Publisert: 29.05.18 08:06

(Vegas Golden Knights - Washington Capitals 6–4, 1–0 i kamper) I et festfyrverkeri av en hockeykamp var det Vegas Golden Knights som best i gang da Washington Capitals ble slått 6-4 i den første av sju mulige NHL-finaler.

Hjemme i Las Vegas var det Vegas Golden Knights som til slutt vant etter at lagene hadde byttet på ledelsen.

Stanley Cup-finalen spilles best av sju kamper, og det kan bety at det er lenge igjen før det faller noen endelig avgjørelse. Første lag med firer seirer kan løfte pokalen som beviset på at de er vinnere.

Svensken William Karlsen scoret ett av målene da Vegas Golden Knights gjorde tre på rad i slutten av kampen.

De tre målene ble avgjørende.

Tsjekkeren Tomas Nosek ble kampens helt siden han gjorde både 5-4 og 6-4 til hjemmelaget.

Svensken Karlsson ble NHLs tredje beste målscorer med 43 fulltreffere i grunnspillet og har hatt en fantastisk sesong på isen.

- Det var deilig å vinne til slutt. Det var en vill kamp, sa Karlsson etter sin sjuende scoring i sluttspillet.

Ingen lag i NHL-historien har gjort suksess så fort som Vegas Golden Knights. De kan bli Stanley Cup-vinnere i sin første sesong.

Temperaturmåleren viste 33 varmegrader i ørkenen da den første finalekampen tok til. Det er litt av hockeyeventyr som er i ferd med å utvikle seg i Las Vegas.

Over og ut for Martinsen i AHL-sluttspillet

Det blir ikke flere kamper for Andreas Martinsen og Rockford IceHogs i AHL-sluttspillet (nivået under NHL) i ishockey i USA.

Texas Stars vant den sjette semifinalen 2-1 etter overtid, og dermed vant de også 4-2 i kamper. En sjuende semifinalekamp er dermed ikke nødvendig.

Andreas Martinsen hadde fem skudd for sitt lag, og ingen av lagkameratene hadde flere. Han var også på isen under én av scoringene til Texas Stars. Texas Stars er et underbruk av Dallas Stars og holder til i Cedar Park ikke langt unna Austin.

Chris DiDomenico scoret for Rockford IceHogs. Målscorere for Texas Stars var Sheldon Dries og Roope Hintz. Hintz ble matchvinner hele 19.51 minutter ut i overtiden.

I AHL-finalen skal Texas Stars opp mot Toronto Marlies.