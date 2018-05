Både Gary Martin og Lehne Olsen kunne juble for hver sin scoring og cupavansement mot Brann. Foto: Bjørn S. Delebekk

Lillestrøm-spillerne lettet av glede – serieleder Brann ute av cupen

Publisert: 30.05.18 21:54

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm – Brann 4–1) Sjekk den lettelsen! Gary Martin kastet seg om halsen på spissmakker Thomas Lehne Olsen etter at duoen sikret cupavansement mot serielederen.

– Jeg sa i pausen at laget som ville mest, kom til å gå videre. Andre omgang skaper vi mye og er effektive. Vi gjør totalt sett en bra kamp, sier Arne Erlandsen, LSK-trener til NRK før han må gjøre revefor at han aldri har spilt for Brann.

Lillestrøm er videre i cupen på bekostning av serieleder Brann. Det ble et faktum etter 4–1 seieren på Åråsen.

Hjemmelaget tok ledelsen tidlig i andre omgang, men Brann utlignet umiddelbart. Derfra og ut klarte Lillestrøm først å ta ledelsen på ny med Martin, før Lehne Olsen og Haakenstad økte med hvert sitt mål og sørget for hele fire mål foran svært fornøyde hjemmesupportere.

– Fotball er av og til sånn. Vi tar ut kreftene vi har, men LSK vinner fortjent. Jeg vet ikke helt hva vi skulle gjort annerledes, sier Brann-trener Lars Arne Nilsen til statskanalen.

Brann startet best

Det var Brann som åpnet best på et varmt og solfylt Åråsen. Etter drøye ti minutter satte Bismar Acosta ballen i nettet etter et langt innkast fra Rolantsson, men målet ble korrekt avblåst for offside.

Lillestrøm fortsatte å ta imot et stort press fra gjestene, særlig på dødball, men Brann klarte ikke å få ballen i mål. Hjemmelaget var også frempå før hvilen. Gary Martin fikk tak i en ball etter en lang dødball. Briten satte ballen rett på Branns Sahin-Radlinger og lagene tok pause på 0–0.

Målrikt etter hvilen

I den andre omgangen hadde skyggen inntatt Åråsen, og plutselig var begge lag langt mer presise i angrepsspillet. Etter fem minutter satte Ifeanyi Mathew et lurt skudd i mål og sørget for 1–0 til hjemmelaget.

Gleden ble imidlertid kortvarig for vertene, for to minutter etter stanget Azar Karadas inn 1–1 på et hjørnespark slått av Fredrik Haugen. Lillestrøm greide likevel å reise seg etter kalddusjen, først ved Gary Martin som kopierte Matthews scoring og sendte hjemmelaget opp i ledelsen igjen.

Martin-scoringen var utvilsomt en energiinnsprøyting for hjemmelaget som klarte å avgjøre kampen da Thomas Lehne Olsen satte inn 3–1 og kunne juble foran glødende hjemmesupportere. Like før fulltid fastsatte Mats Haakenstad sluttresultatet til 4–1, da han med en god avslutning utnyttet et slurvete Brann-forsvar. Den regjerende cupmesteren sikret dermed cupavansement på bekostning av serielederen.