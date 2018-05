Derfor stilte han naken på pressekonferansen etter VM-gullet

NTB

Herman Borgstrøm

Publisert: 08.05.18 14:12

Mark Williams (43) kvalifiserte seg ikke til VM i fjor. I år vant han, og feiret det med å stille opp naken på pressekonferansen i etterkant.

Waliseren hadde ikke vunnet en turnering siden 2011, og var nære å legge opp i fjor. I stedet for forstod Williams at snooker fortsatt var måten han kunne forsørge familien best. Med ny motivasjon og deltakelse i VM, lovte han å stille naken på pressekonferansen dersom han gikk seirende ut av verdensmesterskapet. Det gjorde han, og dermed måtte han holde ord.

Se video over.

Da fjorårets VM gikk av stabelen hadde ikke Williams klart å kvalifisere seg.. 43-åringen med VM-gull i 2000 og 2003 forteller om lite glamorøse tilstander da han vurderte karrieren sin, mens han så rivalene spille.

– Jeg fulgte mesterskapet fra en campingvogn der jeg satt og drakk øl. Jeg tenkte seriøst på om jeg skulle gi opp hele greia. Det er nesten så jeg ikke tror at jeg har vunnet igjen, sier Williams etter seieren i Sheffield.

«Tidenes finale»

Den usannsynlige seieren til Williams kom over John Higgins i det som omtales som en av tidenes finaler. Stillingen ble til slutt 18–16 i den episke finalen.

– Vi er nær slutten av karrierene våre, og det var en drøm å møte en som Mark i finalen, fortalte den tapende finalisten Higgins til BBC .

Den samme kanalens eksperter utpeker kampen til å være en av tidenes beste.

– Det var en av de beste finalene jeg har sett, sa tidligere verdensmester Steve Davis til BBC .

