Stjernekeeper Henrik Lundqvists ønske til Rangers-ledelsen: Behold Zuccarello

Publisert: 10.08.18 17:06

ULLEVAAL (VG) New York Rangers stjernekeeper Henrik Lundqvist (36) vil jobbe for at laget beholder Mats Zuccarello (30), som er uten kontrakt neste sommer.

Henrik Lundqvist snakker igjen varmt om sin norske lagkamerat Mats Zuccarello da VG tar opp temaet foran de to Rangers-stjernenes AllStar-kamp som arrangeres i Oslo lørdag. Over 20 NHL-spillere er klare for å gi Oslo en skikkelig hockeyfest.

– Det er viktig for ishockeysportens spredning at vi har fått til det her i Norge nå. Det kommer mange svensker hit for å se på også, for det finnes ikke mange slike arrangementer her i Skandinavia, sier Lundqvist.

Han er klar for å underholde fansen før turen går tilbake til USA, der alvoret starter igjen med New York Rangers.

Mats Zuccarello er høyst trolig hans lagkamerat når sesongen starter opp i oktober. Men siden dette er hans siste år av fireårskontrakten han skrev i 2015, og fordi han kan forhandle fritt med de resterende 30 NHL -klubbene neste sommer, kan Rangers komme til å bytte ham bort denne sesongen – om de ikke skulle ønske å ha ham med videre.

Nå håper Lundqvist at klubben agerer:

– Jeg håper jo så klart at Mats blir værende. Han har betydd utrolig mye for Rangers, og vi har blitt veldig gode kamerater utenfor.

I møte med ny trener

Etter flere gode Rangers-år med kamp om Stanley Cup-pokalen hver eneste sesong, er det blitt stor forandring i laget. I fjor slet de så mye at klubbledelsen vedtok at de skulle ofre nåtidens «stjerner» , for å tenke på fremtiden.

Etter fjorårssesongen byttet klubben trener fra Alan Vigneault til David Quinn. Mye fordi sistnevnte er kjent for å være flinkere til å ta seg av unge spillere. Hans jobb er å «gjenreise» New York-laget på kortest mulig tid. Derfor dro han til Sverige og møtte veteranen Lundqvist i sommer for å rådføre seg.

Det er nærliggende å tro at svensken blant annet ga sin mening om hva klubben burde gjøre med Mats Zuccarello.

– Jeg håper så klart han er med i Rangers’ fremtidsplaner. Han tilfører mye på og utenfor isen som lagkamerat, men også hvordan han jobber og sender signaler, sier 36-åringen til VG.

Liste over spillere i Zucca og Henke Summer Classic 2018 Mats Zuccarello (New York Rangers)

Henrik Lundqvist (New York Rangers)

Filip Forsberg (Nashville Predators)

Roman Josi (Nashville Predators)

Matthias Ekholm (Nashville Predators)

Derick Brassard (Pittsburgh Penguins)

Carl Hagelin (Pittsburgh Penguins)

Antti Raanta (Arizona Coyotes)

Oliver Ekman-Larsson (Arizona Coyotes)

Victor Hedman (Tampa Bay Lightning)

Ryan McDonagh (Tampa Bay Lightning)

William Nylander (Toronto Maple Leafs)

Zdeno Chára (Boston Bruins)

Loui Eriksson (Vancouver Canucks)

John Klingberg (Dallas Stars)

Hampus Lindholm (Anaheim Ducks)

Nino Niederreiter (Minnesota Wild)

Alexander Wennberg (Columbus Blue Jackets)

William Karlsson (Vegas Golden Knights)

Mats Sundin (NHL Alumni, Toronto Maple Leafs)

Peter Forsberg (NHL Alumni, Colorado Avalanche)

Nikolai Ehlers (Winnipeg Jets)

Artem Anisimov (Chicago Blackhawks)

Sammen om veldedighet

De to lagkamerater har flere ganger brukt sin posisjon i hockeyverdenen til å gå sammen om å arrangere AllStar-kamp i Norge for å samle inn penger til veldedige organisasjoner.

Lørdag løser opp mot 20.000 inn billett til kampen på Ullevaal stadion. Blant dem er det invitert barn med vanskelige forhold og familier står generelt i fokus.

– Det kostet så lite å gi så mye. Vi må skjønne at det finnes mange som har det vanskelig. Og det vi gjør handler om å forsøke å gjøre det litt lettere for noen, sier Zuccarello.

De kan glede seg til hockeyshow, konsert og kjendiskamp. NHL-kampen blir et stort høydepunkt, ifølge Zucca og Lundqvist, som begge tar ut sine lag fredag kveld med ett mål i øyet - å vinne.

– Det er prestisje, absolutt. Jeg vil jo slå Zucca, forsikrer Lundqvist.

– Jeg vet hvertfall at jeg ikke hadde valgt Henke på laget om han så var mulig å velge, spøker Zuccarello - som for øvrig er helt sikker på at hans gjeng går seirende ut av Ullevaal.