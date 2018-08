FULL JUBEL: Det er midt på natten, men Sarpsborg-jubelen hadde ikke lagt seg da de kom på flyet til Norge ved ett-tiden natt til fredag. Foto: Vegard Aulstad, VG

Her feirer Sarpsborg 08 Europa League-spill på nattfly til Norge

I LUFTEN (VG) Sarpsborg 08s Israel-eventyr endte bokstavelig talt i himmelen. På veien til Norge har de for første gang med seg Europa League-gruppespill i bagasjen.

Smil, latter og glede preget Sarpsborg 08 -laget da de omsider kom seg på flyet til Norge, selv om de knapt hadde rukket å puste ut før det bar i buss, og opp i luften, rett etter 4-3 sammenlagt over Maccabi Tel Aviv fra Israel.

Nå er sjansen stor for at verdensstjerner fra Arsenal, Chelsea, AC Milan og/eller Lazio blir å se på Sarpsborg stadion i høst. I Monaco senere i dag trekkes motstanderne til de norske lagene Sarpsborg 08 og Rosenborg.

– Gi meg gjerne et lag fra Premier League altså. Jeg følger den ligaen tett, så det hadde vært ekstremt gøy, sier Tobias Heintz til VG mens det lyser i øynene hans. 20-åringen skaffet straffesparket som Ole Kristian Halvorsen satte i mål.

Det øyeblikket kommer de til å huske i Sarpsborg i lang, lang tid.

– Folk sammenligner det med da Kjetil Rekdal scoret mot Brasil, også ganger du det med to, forteller Petter Kalnes, fotballkommentator og nyhetsredaktør i Sarpsborg Arbeiderblad - om tilstandene i Østfold-byen etter kampen.

Der ble det feiret i gatene inn i de sene nattetimer. Det var ingen overraskelse.

– Det er ingen tvil om at det er den største dagen i Sarpsborg-fotballens historie, fortsetter han.

Ole Jørgen Halvorsen bryr seg ikke om hvilke lag som kommer til Sarpsborg, nå har de troen på nye bragder:

Avgjørelsen

At det var en ekte «særping» som sto for det avgjørende øyeblikket, gjorde alt ekstra spesielt for klubben som for kort tid siden slet tungt.

– Var det litt skrevet i stjernene at det skulle skje på den måten?

– Ja, det var vel akkurat det det var. Det er fantastisk at det var han som gjorde det, sier Kalnes.

– Det skulle bare mangle at det var en lokal gutt som gjorde det, gliser Heintz.

For spillerne er jobben gjort, men folkene rundt klubben må jobbe på spreng de nærmeste dagene. Krav til fasiliteter på stadion og publikumsplasser må forbedres . Samtidig skal det presteres på alle arenaer, forsikrer kaptein Joachim Thomassen.

– Det kan ikke beskrives hvor morsomt det blir å spille i Europa nå. Tenk å stå i Sarpsborg-drakt på Stamford Bridge. Det hadde vært kult. Men nå krever det mye av oss fremover. Det kommer noen viktige Eliteserie-kamper som må vinnes om vi skal ha sjansen til å gjøre dette igjen neste år, sier han og sikter til kampen om topp tre på tabellen - som vil gi spill i Europa neste år, sier 30-åringen.

– Ellers så får dere bare vinne Europa League, så blir det friplass i Champions League?

– Ja, hvorfor ikke, ler Sarpsborg 08-kapteinen.

