Uenige om retningslinjene for barn: – Ville ikke vært bra om alle gjorde som Ingebrigtsen

Publisert: 14.08.18 04:17

SPORT 2018-08-14T02:17:11Z

Gjert Ingebrigtsen er uenig i de norske idrettsbestemmelsene. Det får han både støtte og motstand for av andre foreldre som har gjort sine barn til topputøvere.

Henrik Ingebrigtsen mener familien ble motarbeidet . Det sa han etter at han og lillebror utkonkurrerte Europa-eliten på 5000 meter. Far og trener Gjert Ingebrigtsen sier, som du kan se i videoen øverst, at de er imot den norske idrettsmodellen.

Barneidrettsbestemmelsene

Punkt 2. For konkurranser i barneidretten gjelder følgende:

a) Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangement fra det året de fyller 6 år og først og fremst i egen klubb.

b) Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 9 år.

c) Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne konkurranser og idrettsarrangement i Norge, Norden og Barentsregionen.

d) Barn fra nordiske land og Barentsregionen kan fra det året de fyller 11 år delta på konkurranser og i idrettsarrangementer i Norge.

e) Det kan benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i konkurranser for barn fra det året de fyller 11 år, dersom dette er formålstjenlig.

f) Barn til og med det året det fyller 12 år kan ikke delta i mesterskap som NM, EM, VM og tilsvarende.

g) Alle barn skal få premie i et idrettsarrangement dersom premiering skjer.

Vedtatt av Idrettstinget, norsk idretts høyeste organ, i 2015. Kilde: idrettsforbundet.no

Mange støtter Gjert Ingebrigtsen og hans regime, men ikke alle.

– At Norge får opp så mange bra utøvere i så mange forskjellige idretter tror jeg er mye takket være barnebestemmelsene våre, sier Ole Morten Iversen, landslagstrener for skijentene og far av langrennsutøveren Emil Iversen.

Han mener det «sikkert er forskjeller på idretter», men totalt sett at Norges modell gagner toppidretten.

– Det er fornuftig å tenke at man ikke skal gå fortest mulig neste skirenn, men når man blir senior. Og at man bør konsentrere seg om å ha med mange lenge. Så finnes det selvsagt alltid unntak. Men hvis alle skulle gjort som Ingebrigtsen, ville ikke det heller vært bra, sier Iversen.

Gjert Ingebrigtsen: Barn får for mye ros (VG+)

Stein Ørn: – Reglene burde vært endret

– Vi var fokuserte på å holde breddemodellen til Idrettsforbundet. Helt frem til Alexander var 14 år, var vi generelt orientert og med fokus på fysisk fostring. Det handlet om å få på plass strukturen for å kunne bli toppidrettsutøver, forklarer stefar og trener til Alexander Kristoff, Stein Ørn.

Han er også utdannet lege og vurderer debatten fra et litt annet perspektiv enn de andre idrettsforeldrene VG har snakket med. Nylig har han publisert en studie som viser at proffsyklister presterer signifikant bedre og deltar i flere konkurranse som 18-åringer enn de som ikke ender opp med å bli World Tour-syklister.

– Det viser at man er nødt til å være tidlig ute til å prestere.

Ørn forklarer at hans synspunkt i debatten er sammensatt. De fulgte barneidrettens bestemmelser, men mener likevel det burde vært større mulighet til å spesialisere seg tidligere.

– Reglene burde definitivt vært endret, og gått på prestasjonsnivå og ikke aldersnivå. For å virkelig bli en god toppidrettsutøver, er man nødt til å kunne konkurrere og mestre konkurransesituasjonen. De som blir best på sykkel er de som elsker å konkurrere, sier Ørn.

Da Alexander var rundt 13 år, deltok han jevnlig i turritt med seniorer for å få følelsen av hvordan det var å bli syklet fra og bli enda råere i felt som var bedre enn ham. Så ble det forbudt for juniorer å delta i disse turrittene, med trafikksikkerhet som begrunnelse. Ørn kjenner seg igjen i hvordan Ingebrigtsen-familien har blitt behandlet.

– Det er mange likheter med vårt system, mye slektskap med det vi har gjort. Vi har hatt mye fokus på den spesifikke treningen og trent mye fra tidlig alder. Også jeg har fått mange reaksjoner på måten vi har gjort det, selv i dag mener laget til Alexander at han trener for mye, sier Ørn.

Det aller viktigste er imidlertid å vurdere barnet individuelt, tror han.

– Er du en kompetent trener, med en utøver som er moden nok, kan det lønne seg å spesialisere tidlig. For andre kan det være nyttig å holde denne spesialiseringen igjen. Man kan ende opp med samme resultat om man gjør vurderingen riktig, mener Ørn, som også har forståelse for at NIF holder fast på breddefokuset sitt.

Christian Ruud: – Setter alle i en båt

Det tidligere tennisesset Christian Ruud trener nå sønnen Casper mot verdenstoppen. Senior er mot de norske reglene.

– For de setter alle i en båt. (Jakob) Ingebrigtsen sier han var 17 år mentalt da han var ti år, mens andre er fem år mentalt i samme alder. Det funker ikke, sier Ruud senior.

Helt siden Casper var tolv år og ytret «jeg ønsker å bli best i tennis», har far og sønn reist verden rundt for å få akkurat det til. Caspers spesialisering begynte dermed så sent at de ikke ble nevneverdig hindret av Idrettsforbundets barneidrettsregler.

– Men jeg skulle ønske at det var mulig å spille internasjonale turneringer tidligere, og det er synd at det er én regel som bestemmer over alle. Det er liksom ikke lov å vurdere om det er forsvarlig å søke litt bedre matching, beklager Christian Ruud.

Etter hans mening, er en veldig talentfull 11-åring nødt til å måle krefter med andre utenfor Norden om han eller hun skal bli god i tennis.

– Jeg skjønner at det er mindre behov for det om man driver med for eksempel langrenn i Norge. Men for Casper var det litt som å være en fra Irland som var veldig god i langrenn, du får ikke akkurat den beste konkurransen i hjemlandet da, illustrere han.

Hans konklusjon i debatten om resultatlister er at «barnet vet hvem som er best uansett, så det er litt tåpelig å skjule det».

Petter Thoresen: – Barna er det viktigste

Petter Thoresen er landslagssjef i hockey hvor hans to sønner Patrick og Steffen er med.

– Barnas ambisjoner er det vikigste. Det kan ikke være foreldre eller treneres ambisjoner som bestemmer. For de fleste er den norske modellen helt ålreit, mens noen må gå rundt den for å bli gode. Men så må vi huske på at de fleste skal ikke bli verdensmestere, sier Thoresen.

Han sier han likevel har stor respekt for måten Ingebrigtsen-familien har tatt stegene opp til verdenstoppen.

– Men det er ikke sunt for alle og alle i Norge kan ikke idrett på den måten. Selve utøveren må bestemme, så kan vi rundt legge til rette, sier landslagstreneren i hockey.

Finn Aamodt: – Toppen er ikke A4

Kåre Høsflot, bestefaren til OL-kongen Johannes Høsflot Klæbo, ønsker ikke å kommentere retningslinjene for barn. Men sier dette om å gjøre et familiemedlem til verdens beste skiløper:

– Det har vært en fenomenal opplevelse. Jeg har jo trent mange skiløpere, men det er noe utrolig med å få jobbe med et barnebarn som er så flink, sier Kåre Høsflot.

VG har også snakket med flere andre idrettsforeldre som ikke ønsker å dele sine tanker om saken.

– Jeg skal ikke mene noe om barneidrettsbestemmelsene eller Ingebrigtsen-metoden. Men en ting har jeg erfart etter en mannsalder i toppidretten. Alle de som når et internasjonalt toppnivå er ikke A4. Normale mennesker oppnår normale resultater, sier Finn Aamodt, far av alpinisten Kjetil Andre og hovedcoach i Olympiatoppen.

Idrettspresident Tom Tvedt forsvarer modellen .

– Barneidrettsbestemmelsene er til for å ivareta barn og ungdom. Jeg er enig i at individer utvikler seg forskjellig, men bestemmelsene setter ikke noen begrensning for kvaliteten på treningen som kan gjøres. Jeg er helt klar på at den norske idrettsmodellen, med barneidrettsbestemmelsene, har satt oss i posisjon til å være en av verdens beste idrettsnasjoner, sier Tvedt.