LANDSLAGS-MASKEN: Lars Haugen (31) har en egen beskyttelses-hjelm på landslaget, designet av «maskemaker» Dennis Haanshuus. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Keeper-Haugen hyller avdød norsk hockeylegende

Publisert: 31.07.18 10:41

SPORT 2018-07-31T08:41:09Z

Norges landslagskeeper Lars Haugen (31) hyller den avdøde norske ishockeylegenden Bjørn «Botta» Skaare på beskyttelses-hjelmen foran sesongen i sin nye østerrikske klubb.

– Ja, det er en hyllest til legenden «Botta». Jeg visste faktisk ikke at han hadde spilt for Klagenfurt før etter at jeg selv skrev under for klubben. For meg blir det som å hoppe etter Wirkola. Jeg håper ikke de legger listen der , sier Lars Haugen med tanke på Bjørn «Botta» Skaares status i Klagenfurt.

Bjørn «Botta» Skaare, som var 30 år gammel da omkom i en bilulykke i 1989, ble veldig populær og minnes fortsatt i den østerrikske toppklubben, selv om han bare spilte en sesong (1981/82) for den. Han var første nordmann i NHL (1978) og var også innom svenske Färjestad (1976/77), som nå Lars Haugen etter tre sesonger forlater til fordel for Klagenfurt.

I den anledning har Norges mangeårige landslagskeeper fått ny design på keeperhjelmen, inkludert en hyllest til «Botta»:

Hans drakt og spillernummer fra tiden i Klagenfurt.

Det setter klubben pris på:

– Jeg som er oppvokst i Oslo og har spilt ishockey, har selvsagt alltid hørt om «Botta». Han var helt spesiell. Faren min ga meg boken (utgitt i fjor) om ham før jeg dro. Den skal jeg lese mer fra på flyet, sier Lars Haugen til VG i det han er på vei gjennom sikkerhetskontrollen på Gardermoen.

Dennis Haanshuus har som han pleier å gjøre designet og lakkert «årets maske» til Lars Haugen. Denne gangen «ble det litt stress», fordi det vanligvis tar tre uker. Nå fikk han halvannen uke på seg.

– Det var Lars som hadde ideen med tanke på «Botta», og det er fint å kunne hedre de gamle legendene, sier Dennis Haanshuus.

Han er sønn av en tidligere ishockeykeeper og har gjort det til et lite levebrød å designe keepermasker.

Lars Haugen har undertegnet en ett års kontrakt med Klagenfurt, som han valgte i konkurranse med tilbud fra tyske og sveitsiske klubber fordi dens nye finske trener Petri Matikianen (51) var spesielt ivrig etter å sikre seg Norges førstekeeper.

– Jeg kjenner ham litt fra før. Han var trener i KHL (Avangard Omsk) da jeg spilte der (for Dinamo Minsk), forklarer Lars Haugen.

PS! Lars Haugen er Klagenfurts tredje norske spiller. Vålerengas landslagsback Stefan Espeland spilte 12 kamper for klubben forrige sesong.