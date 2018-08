SISTE MØTE: Magnus Carlsen og Fabiano Caruana etter sitt parti i Sinquefield Cup sist helg. Foto: Lennart Ootes

Carlsens VM-motstander trekker seg fra turnering: – Uvant for Caruana

SPORT 2018-08-30T11:49:55Z

Fabiano Caruana (26) har trukket seg fra det som skulle være hans siste konkurranse før VM-matchen mot Magnus Carlsen (27) i november.

Publisert: 30.08.18 13:49

Tidligere i sommer ønsket amerikaneren også å droppe Norway Chess – men etter noen runder med arrangørene kom han likevel til Norge.

Denne gang gjelder det turneringen på Isle of Man i slutten av oktober.

– Det er en uvant situasjon for Caruana. Han har aldri spilt VM-match tidligere. De tenker nok at det kan bli for mye for ham, sier Norway Chess-sjef Kjell Madland til VG.

Fabiano Caruana var bundet til en kontrakt med dem, men Norway Chess valgte å løse floken gjennom dialog – i stedet for å stå hardt på sitt. Caruana kom – og vant Norway Chess.

– I ettertid angret han slett ikke på at han kom, sier Madland om Carlsens VM-motstander.

– Det er åpenbart skuffende nyheter for oss, sier direktøren for for turneringen på Isle of Man, Alan Ormsby til VG.

– Men det er helt greit, og vi har fortsatt et godt forhold til Team Caruana, sier Ormsby, som opplyser at de i stedet henter inn Anish Giri.

– Hvilken begrunnelse hadde Team Caruana?

– Hans representant var unnskyldende og forklarte at tilbaketrekningen skyldtes « ... en rekke endringer i Fabianos treningsplan».

– Jeg har forståelse for at han valgte å trekke seg.

Det har også Magnus Carlsen -manager Espen Agdestein.

– Jeg var egentlig litt overrasket over at Caruana hadde planer om å spille en åpen sjakkturnering så kort tid før VM-matchen. Jeg vet ikke noe om kontrakten hans, normalt sett er det ikke så lett å trekke seg. Men jeg har forståelse for at han gjør det. Caruana har spilt veldig mye, sier Agdestein.

Fabiano Caruana skal derimot spille sjakk-OL for USA. Han har tidligere spilt for Italia. Nå stiller han i spissen for et veldig sterkt amerikansk lag. Etter at han valgte å bytte og representere USA, har han forpliktelser der.

– Jeg har overhodet ikke vurdert å droppe Olympiaden, sa Caruana i St. Louis her om dagen.

Noen tolket det som et stikk til Magnus Carlsen, som ikke stiller sjakk-OL for Norge. Men etter det VG forstår ikke Carlsen uttalelsen slik. Sjakk-OL er en ren lagkonkurranse, der USA er blant favorittene og Norge neppe kunne hevde seg helt i toppen selv med Magnus Carlsen på laget.

Carlsen på sin side har sin siste konkurranse før VM-matchen i Europacupen for sin klubb Vålerenga. Det skjer midt i oktober.

– Magnus har et stort ønske om å spille for Norge, det har han vist ved mange anledninger. Men akkurat nå passet det ikke i oppkjøringen til VM, sier Agdestein om sjakk-OL.

– Det blir spesielt i et VM-år. Men ellers stiller han for Norge så ofte han kan.

Kjell Madland forklarer at Fabiano Caruana ville droppe Norway Chess, fordi han fryktet at det ville bli for mye styr.

– Han var redd for at det ville bli for mye trykk. Han ønsket å bli skjermet. Vi etterkom hans ønsker så mye som mulig, men i praksis taklet han det veldig bra, og det det var ingen problemer for hverken han eller oss.

PS: Magnus Carlsen, Fabiano Caruana og Levon Aronian delte natt til tirsdag seieren i Sinquefield Cup.