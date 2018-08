UTSLÅTT: US Open-debuten ble tung for Casper Ruud. Foto: Alessandra Tarantino / TT NYHETSBYRÅN

Casper Ruud i US Open-debuten: – Han var helt fjern

(Casper Ruud-Guido Pella 4–6, 4–6, 1–6) En vond hofte skapte problemer for Casper Ruud (19). Argentinske Pella - nummer 66 på verdensrankingen - spilte stødig og slo det norske talentet rett ut av US Open-debuten.

– Han trivdes ikke ute på banen, sier pappa Christian Ruud til Eurosport. Treneren opplyser at sønnen også kjente noe til hofteskaden før Grand Slam-debuten i Australian Open sist vinter.

– I tillegg kan det se ut som han har fått solstikk, for han var helt fjern der ute. Det var dårlig returspill og lite fungerte. Han orket ikke løpe etter ballene, og jeg er usikker på om det skyldtes solstikk eller skade. Returspillet er uansett ikke noe å unnskylde. Det burde vært bedre,

Ruud fikk behandling ute på banen mellom det første og det andre settet. 19-åringen måtte ta en såkalt «medisinsk time out» ute på hardcourten i New York.

– Hoften preger ham mer enn vi hadde håpet, sa tennisforbundets idrettssjef, Øyvind Sørvald, under kampen.

– Han orker ikke å spille om poengene, oppsummerer faren. Han var kritisk til sønnens kamp.

– Det var ikke den Casper vi ønsket å se i dag.

Etter å ha tapt både første og andre sett 4–6 for stødige Pella, forsvant unge Ruud ut i garderoben. Han ble ute lenger enn normalt.

– Han beveger seg litt dårligere og slår litt mer feil, beskrev Sørvald.

Argentineren vant første sett etter at Ruud hadde startet kampen sterkt. Men argentineren kom etter hvert i gang med sin sterke serve. Historien gjentok seg i sett nummer to. I tredje og siste ble Ruud spilt ut av den rutinerte argentineren som brøt serven hans tre ganger. Etter to matchballer var det slutt for tenåringen fra Snarøya i Bærum.

Eurosports ekspert, Christer Francke, var klar:

– Casper Ruud gjorde for mange upressede feil.

Han klarte ikke å bryte serven til Guido Pella en gang i løpet av matchen, mens den erfarne argentineren «breaket» Ruud fem ganger.

I den avgjørende kvalifiseringskampen var Casper Ruud i kjempetrøbbel da motstander Daniel Galan (22) hadde to settballer, men så vartet det norske tennistalentet opp med herlig spill og slo colombianeren med 7–5, 6–2.

Ruud har kvalifisert seg for tre Grand Slam-turneringer i år. Han kom til andre runde i Australian Open i januar , andre runde i French Open i mai.

Det var bare Wimbledon-kvalifiseringen i sommer 19-åringen misset. Han er ranket som nummer 143 på ATP-rankingen, men kommer til å klatre når den oppdateres.

– Det er nå det begynner, men vi må ha lov til å være fornøyd med å kvale inn i den tredje Grand Slam-turneringen for året, sier Christian Ruud til VG.

Ifølge en oversikt fra ATP World Tour har Casper Ruud så langt spilt inn 2,3 millioner norske kroner på suksessen i 2018. Men seiersbonusen på 810.000 kroner i første runde av US Open går han glipp av.

PS! Far Christian Ruud (46) kvalifiserte seg for hovedturneringen i US Open syv ganger. To ganger kom han til andre runde – i 1997 og 1999. Dermed beholder han familierekorden i New York.